勿用忙碌做借口！专家警告越少运动越容易疲劳 40岁起宜跑步跳绳防骨质疏松/尿渗

养成适合自己的运动习惯，不仅能强身健体，还能缓解精神疲劳。但现代女性要兼顾工作和育儿，很难抽出时间做运动。有医生为忙碌的上班族规划运动习惯，并提醒40岁或以上女性应多做运动，有助预防骨质疏松症与尿渗问题。

忙碌更要做运动！医生教规划运动习惯

根据BAZAAR报道，日本妇产科医生及运动医学专家能瀬さやか指，身体疲劳和状况不佳会降低睡眠质素和睡眠时间，令人注意力不集中和情绪低落。因为状态不好，运动量就会减少，因此进一步加剧疲劳，形成恶性循环。她列出一些运动的好处以及每周建议运动量。

运动的好处/建议运动量

能瀬医生指，运动不仅有助于保持健康、预防疾病，还能改善情绪、提神醒脑。此外，坚持规律运动还能增强自信心，也可以平衡自主神经系统，促进被称为「快乐荷尔蒙」的血清素分泌，并具有放松身心的作用。

她建议，每周至少进行60分钟的运动，运动强度达至气喘吁吁、大汗淋漓的程度，并每周进行2至3次力量训练。 如果很难抽出时间，可以尝试在日常生活中增加运动量，例如步行上下班或多走楼梯。即使是打扫卫生、遛狗或陪孩子玩耍，实际上也能消耗能量。

40岁或以上的女性可多做跳跃运动

对于40岁或以上的女性，由于荷尔蒙平衡发生变化，建议进行一些包含跳跃的运动，例如跑步或跳绳，并加强骨盆底肌肉锻炼。 能瀬医生指，跳跃运动会对骨骼施加适度的压力，有助于预防骨质疏松症。此外，由于骨盆底肌肉无力会导致尿失禁和子宫脱垂，普拉提和其他一些锻炼方法也十分有效。

运动需要配合营养

许多女性因为过度节食，限制碳水化合物摄取而导致月经不调。体重过轻和营养不良也日益普遍，这会导致月经不调、闭经、骨密度下降和心理健康问题。尤其是运动员常常缺乏碳水化合物和其他能量来源，这会影响她们的心理健康。能量不足亦会导致能量代谢紊乱，肌肉力量和恢复能力下降。此外，随著运动增加肌肉量，也需要相应的能量摄入。

