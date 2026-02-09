常吃红萝卜增免疫力/抗发炎 医生推荐4大菜式 搭配2食物润肺舒缓呼吸道不适

红萝卜不止对眼睛好，更是提升免疫力、对抗炎症的超级食物。有医生推荐4大红萝卜菜式，其中一个菜式搭配2种食材，更有润肺、舒缓呼吸道不适的功效。

红萝卜含3大营养 有助增免疫力/抗发炎/护肠道

营养功能医学专家刘博仁医生近日在Facebook撰文分享，在功能医学的视角下，红萝卜绝不只是餐盘上的配菜，而是守护黏膜与免疫系统的营养库。红萝卜最核心的价值，在于其强大的植化素与维他命：

红萝卜营养与功效：

β-胡萝卜素： 每100克煮熟的红萝卜含有高达8,000至10,000ug。它在体内会转化为维他命A，是保护呼吸道、肠道黏膜健康的第一道防线。

每100克煮熟的红萝卜含有高达8,000至10,000ug。它在体内会转化为维他命A，是保护呼吸道、肠道黏膜健康的第一道防线。 叶黄素与茄红素： 有助过滤蓝光、维护视网膜健康，并能降低体内发炎反应。

有助过滤蓝光、维护视网膜健康，并能降低体内发炎反应。 增加营养吸收率：β-胡萝卜素属脂溶性营养，若只是生食，人体的吸收率仅得5%；但若经过油脂加热，吸收率可激增至60%以上。

推荐4大红萝卜菜式 搭配2食物润肺舒缓呼吸道不适

刘医生推介4道不需要繁复工序的料理，做法简单，却能确保营养满分：

1. 金沙红萝卜炒蛋

做法：将红萝卜刨成细丝，先用橄榄油以中火炒至油色呈现微橙色，代表β-胡萝卜素已释放。再倒入鸡蛋液快速翻炒即可，鸡蛋的香气能有效掩盖红萝卜的生味。

2. 红萝卜粟米排骨汤

做法：将红萝卜、甜粟米与排骨一同下锅，而排骨的油脂能辅助脂溶性维他命吸收，加入足够水份，以慢火熬煮。

他表示，长时间的熬煮能破坏食材的细胞壁，让营养完全融入汤中。这道汤品非常适合转季天气，有助润肺及舒缓呼吸道不适。

3. 气炸红萝卜「薯条」

做法： 红萝卜切成条状，拌入少量牛油果油、盐与黑胡椒，放入气炸锅180度烤约15分钟。口感脆甜，油脂能均匀包裹，是下午茶替代品。

4. 蜂蜜柠檬油醋红萝卜丝

做法：红萝卜刨丝，拌入初榨橄榄油、少量蜂蜜与鲜榨柠檬汁，最后撒上一些坚果碎。

他指出，橄榄油与坚果碎所含的优质油脂，能确保β-胡萝T卜素在凉拌状态下，依然能被身体有效吸收利用。

如何保存红萝卜可以吃得更健康？

农粮署曾在Facebook专页发文表示，红萝卜可以透过常温、冷藏或冷冻方式保存，以延长保鲜期，其中一项方法更可以放置4个月。保存步骤如下：

保存红萝卜3大方法

1. 常温保存：

用白报纸或厨房纸巾把红萝卜逐根包起，直立放置在阴凉处。

保存期：约5至7天

2. 冷藏保存：

将红萝卜洗净后，吸干水分，切除茎及芽点，整根用保鲜纸或厨房纸巾包裹，直立放置。

保存期：约1至2周。

3. 冷冻保存：

将红萝卜切片/块后，汆烫30秒，吸干水分后，放入冷冻保鲜袋冷冻。

保存期：约2至4个月。

专家履历：刘博仁

台北菁英诊所基因营养功能医学门诊营运长/营养医学博士，专长为癌症疾病，例如癌症营养、静脉营养注射、营养医学整合包括基因检测、疾病预防策略。

资料来源：营养功能医学专家 刘博仁医生、农粮署

