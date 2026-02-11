Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4岁患癌历经17次化疗 视药丸为｢甜品｣感动全网 「抗癌王子」离世 恳求父母再生B

更新时间：12:50 2026-02-11 HKT
发布时间：12:41 2026-02-11 HKT

10岁白血病男孩豪豪从4岁确诊急性髓系白血病以来，经历了漫长而艰辛的抗病之路。早前，他的病情急转直下，结果在1月27日凌晨不敌病魔，于北京离世。生命末期，他最放不下的仍是爸爸妈妈，甚至曾劝父母在他走后再生个小孩。

4岁确诊血癌、经历了17次化疗「王子请恢复健康」 感动全国

豪豪于2015年出生，2020年他因腿部和手臂频繁出现瘀青，被确诊患上急性髓系白血病，从此展开漫长抗癌之路。他经历了17次化疗、15次放疗、2次骨髓移植，其间多次面对复发、严重排异反应，甚至一度出现视力问题，眼睛几乎无法睁开。

2023年2月起，豪豪透过短片平台分享抗病日常，将化疗比喻为「打败小怪兽」，苦药视作「饭后小甜点」。他对著镜头比出招牌剪刀手，稚气喊出：「王子，请恢复健康，永不复发！」此话迅速在网络走红，获逾20万网友留言祝福，留言区齐刷同一句打气话语。

即便病痛缠身，他始终是家人与病友眼中的「小太阳」，会安慰哭泣的妈妈。在眼睛出问题时，他自嘲「电影里的海盗只有一只眼睛也挺酷的」，难受时也会看短片分散注意力。他曾在采访中说梦想是像其他小朋友一样背书包上学。

病情曾现转机 最后阶段忍痛安慰父母

豪豪的父亲透露，2024年豪豪病情曾趋稳定，一度回家乡休养。惟随后复查显示癌细胞难以清除，现有医疗手段已无法控制他体内的白血病细胞，病情急转直下，极不乐观。去年12月底，他经历凶险抢救，医生曾判断难渡元旦，但他凭顽强意志再次闯关。豪豪父亲在治疗无望后曾含泪表示，现只愿孩子「舒服一点离去」，并婉拒后期网友捐款，认为不应消耗大众爱心。

生命最后阶段，家人为守护其纯真，隐瞒病情恶化真相。豪豪仍憧憬著出院后带弟弟露营、吃烧烤。清醒时，他更反过来叮嘱父母：「不要崩溃，不要难过，好好生活。」并劝说若自己离去，父母应再生一个孩子，不要难过，好好生活。

据家人透露，豪豪在生命最后阶段已陷入昏迷，豪豪父母曾说豪豪这几天都在睡，他努力想表达甚么，最后只听清楚「难受」两个字。今年1月27日凌晨，豪豪于北京离世，家人表示他最后走得相对安详，「不用再承受打针吃药的痛苦」。按其生前愿望，家人将带他回贵州老家安葬，让这名曾梦想当警察的小男孩，「穿上警服」回家。

资料来源：腾讯新闻

