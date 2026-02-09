湿冷天气救星！「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒 必学洋葱式穿搭保暖御寒
寒流再次袭港，近日韩国再度兴起的「排骨羽绒外套」，是湿冷天气御寒救星。想彻底告别手脚冰冷，单靠一件外套并不足够，本文为您推荐5款防风防水羽绒，并拆解洋葱式穿搭方法助保暖御寒！
「排骨羽绒外套」翻红 推荐5款防风防水羽绒
最近风靡韩国的「排骨羽绒外套」，就连人气男团Cortis成员金主训、女团TWICE队长志效及AESPA成员WINTER都纷纷穿上，各大品牌也相继推出相关款式。虽然多数年轻人仍对其有「长辈感」却步，但这种羽绒褛最初是为户外活动而设计，因其轻量、好携带，同时兼具保暖及防水功能，能应对香港湿冻天气。要抵御湿冷天气，除了可以选择翻红的排骨羽绒外套，以下为大家推荐5款性格比高的羽绒外套：
5款防风防水羽绒：
- UNIQLO 无缝羽绒连帽外套：$799
- ONE BOY 防泼水机能防风御寒羽绒棉冲锋衣：$590
- GU WARM PADDED无缝外套（防泼水）（防风）：$399
- GU WARM PADDED夹层外套（防泼水）（防风）：$399
- Decathlon迪卡农 粉色羽绒外套：$349
必学洋葱式穿搭 3层穿衣保暖御寒
除了选择适合的外套保暖外，还可以透过「洋葱式穿搭法」达到更佳的保暖效果。「洋葱式穿搭法」强调多层次的功能交叠，通常至少会分为三层，能随著气温变化灵活调整最舒适的穿著以满足不同的气温和天气需求。
|穿搭层次
|主要功能
|衣物推荐
|1.最底层
|最贴近皮肤的一层，与身体和汗水直接接触，因此需要具备快速排湿、良好透气性等功能，令身体保持干爽。
|穿著吸湿排汗的聚酯纤维上衣、发热衣或羊毛内衣等。
|2.保暖层
|夹在中间的是保暖层，目的是防止身体热能流失。
|以保暖衣著为主，可以穿羽绒衣、羊毛衣、刷毛衣或背心等。
|3.最外层
|主要提供防风防水等功能，隔绝外部湿气，避免身体温度快速流失。
|不同外套功能各有不同，建议根据天气变换，例如雨天选择防水兼具御寒功能的外套。
6种发热食物 改善手脚冰冷
除了「洋葱式穿搭法」外，若身体还是一直觉得冷，营养师张珮蓁曾在Facebook专页撰文指，有6种发热食物，能让四肢瞬间变暖：
- 深海鱼：含丰富Omega-3，可以保护心血管，维持血液循环畅通。
- 辣椒：含辣椒素，有助促进肾上腺素分泌，令体温升高。
- 老姜：含姜辣素，可活化辣椒素的受体通道，促进肾上腺素分泌，有助升高体温。有研究发现，饮用姜饮品有助改善女性四肢冰冷问题。要特别注意糖分摄取量，摄取过多糖分会引发三酸甘油脂上升及肥胖问题。
- 蒜：含大蒜素和不同硫化合物，可刺激棕色脂肪细胞，有助身体消耗热量，产生热能。
- 肉桂：含肉桂醛，能刺激交感神经，促进去甲基肾上腺素的分泌，让棕色脂肪产热，增加心率。建议尝试在茶或咖啡中加入肉桂粉，除了增添香气外，还可以暖身。
- 红茶：含茶黄素，有助提高产热，让体温有机会维持温暖。
---
