91岁日本「时尚嫲嫲」开IG教优雅穿搭爆红 公开4大长寿活力秘诀：年龄不是放弃的理由

日本一位91岁的婆婆在IG分享熟龄女性穿搭贴士，优雅却不老气的打扮风格，走路时腰板直挺，流露出时尚又自信的姿态，看起来丝毫也不像已经年过90岁，因而迅速吸引到大量关注。她曾说过：「年龄不是放弃的理由」。她有哪些保持年轻活力和健康长寿的心得？

91岁日本「时尚嫲嫲」开IG教优雅穿搭爆红 公开4大长寿活力秘诀

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，「おしゃれグランマ」（Oshare Grandma）于1年多前在孙女的鼓励下开设IG，主要分享生活、家庭活动，以及高龄女性的穿衣搭配技巧。她的穿著大方高雅，但一点都不沉闷，搭配色调明亮的大衣或围巾，让自己更有朝气和年轻活力。本身连Instagram是甚么都不知道的她，虽然更新得不算频率，经营至今也吸引了超过1.6万人追踪，也有很多鼓励和支持的留言。「因为收到了这么多赞美，我可不能让自己变老。除了让我感觉自己必须更加努力，也给了我日常生活中满满的活力。」

长寿秘诀｜1. 充足运动锻炼腰背肌肉

虽然年过90岁，但「おしゃれグランマ」走路时仍然身姿挺拔、体态优美，完全没有弓腰曲背。她每天早上起床后会在床上锻炼大约1个小时，例如桥式和抬腿，上午和下午也会练习各10分钟踏步，以锻炼腹部和背部的肌肉力量，支撑身体，才能维持好姿势。这是她日常生活中不可或缺的一部分，即使在旅行途中也不例外。

多走路也是保持身体年轻的诀窍。她习惯清晨6点起床，晚上9点就寝，每天都会出门散步加购物，至少走6000步，有时甚至行到8000步，与孙女出门时都能够跟上年轻人的步伐。虽然有时候会跌倒，但多亏了锻炼，令肌肉变得强壮，不太容易受重伤。

她在65岁曾摔倒至股骨骨折，后来也经历了多次骨折，并进行了白内障手术。因此，过去25年来，她每天都坚持锻炼，让自己好好康复。「希望继续享受打扮和与家人一起旅行、外出游玩的乐趣。」为了一直关心自己的家人保持健康，这种强烈的愿望一直激励著她。

长寿秘诀｜2. 饮食重视蛋白质

如果一个人吃，她都会自己煮，每天都吃丰富的早餐，必定吃烚蛋、蔬菜沙律、面包和黄豆粉牛奶。她从以前就一直注意蛋白质摄取，多吃乳制品和鸡蛋。到了90岁后，更奉行「想吃甚么就多吃甚么」原则。通常只吃到八分饱，有时吃得少，家人也会鼓励她再吃一点。她也会和家人出门品尝不同美食，例如与孙女出门吃下午茶和芝士蛋糕。

长寿秘诀｜3. 每天进行脑力训练

她擅长计算，记忆力也很好，能记得附近每间餐厅的电话号码，也还能记住别人的名字。而她记忆力惊人的秘诀可能与她年轻时担任国会议员秘书的工作有关。因为随时都可能需要与人联系，她以前需要所有电话号码都记住，而且因为从小有写日记的习惯，久不久就拿出来阅读一下。这些都可能是她的记忆力自然而然地提高之原因。

女儿送给她脑力训练的益智书，她每天下午都会填写，帮助活化大脑。「到目前为止，我还没发现任何脑力衰退的迹象。」

长寿秘诀｜4. 心态不老对新事物跃跃欲试

她非常享受每一天，相信如今的健康得益于每天坚持不懈的小小努力。「只要努力，即使到了90岁依然可以美丽动人。」很多人随著年龄增长，视野往往会变得狭隘，但她不会因为年龄而放弃，不会说「因为老了」这样的话。

这样的心态也反映在她的穿衣品味上，她虽然一直很喜欢裤装，但不会太执著于自己的喜好，反而乐于尝试女儿和孙女给她的穿搭建议；最近也跟孙女学习化妆，使用流行的唇膏和眼影。她亦不介意走入一些深受年轻人喜爱的时装店，选择喜欢和适合自己的衣服。她乐于接受年轻人的建议，希望继续保持好奇心，享受学习新的事物，健康而时尚地活到100岁。

