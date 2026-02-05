长寿秘诀｜101岁婆婆「反向养生」 爱吃零食熬夜追剧 医生分析长寿关键

【长寿秘诀】内地一位101岁婆婆却以「反向养生」延寿，她不但爱吃零食，更会熬夜追剧。虽然婆婆一直有这些看似不健康的生活，但她仍然健康长寿，活力十足。其女儿亦大方公开婆婆的5大养生之道，亦有医生深入分析婆婆健康长寿关键原因。

101岁婆婆爱吃零食熬夜追剧 医生分析长寿关键

综合报道，浙江温州姜月琴婆婆虽已年届101岁，生活依然过得比许多年轻人更鲜活多彩、且对待感情专一，将所有的温柔都给予家人。她近日与女儿姚松萍一同接受媒体访问，大方分享自己的「反向作息」养生秘诀，而家医科主治医生唐云华则拆解姜婆婆长寿的关键原因。

长寿秘诀｜1.反向作息

姜婆婆每晚习惯开著电视看到凌晨2点才入睡，虽然睡得晚，但睡眠品质相当好，躺下几分钟便能进入梦乡。姚松萍说明，母亲这种晚睡的习惯是近两年才形成的。过去她十分勤快，白天会把家里收拾得整整齐齐，有空时便出门散步、晒太阳。直到一次意外摔倒导致手部受伤，手术后家人担心过度劳累影响恢复，便不再让她承担家务。白天活动减少，晚上自然难以早睡，于是保留了爱看电视的习惯。久而久之，便逐渐形成了晚睡的作息模式。

针对姜婆婆晚睡晚起的习惯，唐医生表示，从抗老医学与蓝区的研究显示，睡眠品质远比入睡的时间点更重要。长寿的关键在于深度睡眠（慢波睡眠）与REM睡眠（快速动眼期）比例充足，这有助于大脑清除β-淀粉样蛋白、修复DNA并调节免疫功能。

长寿秘诀｜2.爱吃零食

她每日早上约10点醒来，先喝一杯绿茶，并将早餐与午餐合并为一餐。等到傍晚6点左右，才会再吃第二顿饭。若晚上9点感到饥饿，她会再吃饼干等。由于姜婆婆一生从未镶过牙，口中没有假牙，吃硬脆的零食毫不费力，例如最喜爱的是温州本地特色小吃马蹄松，甚至吃马蹄松时从不掰碎，直接整块放进嘴里慢慢咀嚼。除了马蹄松，还喜欢沙琪玛、番薯枣和薯片。

唐医生分析，这种饮食模式属于低餐次、高享乐、适度饥饿。她的一天两餐类似间歇性断食，能启动身体的自噬机制，改善胰岛素敏感度并降低慢性发炎。虽然薯片等加工食品可能增加氧化压力，但由于她搭配了富含儿茶素的绿茶，且总热量控制得宜，更重要的是她保持低心理压力的正面情绪，抵销不健康饮食的潜在负面影响。

唐医生亦表示，拥有20颗以上天然牙的老人，平均寿命明显较长。牙周健康与全身发炎呈负相关，牙周病菌会进入血流增加心血管与认知衰退风险。姜婆婆能咬硬物，代表牙周组织、骨质与唾液分泌都维持极佳状态，咀嚼功能完整更能帮助营养吸收，这是身体系统性抗老的强大指标。

长寿秘诀｜3.经常与伴侣手牵手散步

姜婆婆的老伴姚爷爷已离世多年，但以前他们经常手牵手散步、晒太阳。谈恋爱时，姚爷爷每次出工资后，第一件事就是去买电影票，牵著她的手走进电影院。虽然姜婆婆看不懂剧情，姚爷爷就会凑在她耳边轻声解说，遇到滑稽的片段，还会模仿角色的语气，逗得姜婆婆开心。

结婚后，姚爷爷下班也总是直奔家中帮忙照顾孩子；姜婆婆则以勤快撑起整个家，常做针织、洗衣服和煮饭。后来，家里有电视后，只要一开机，姜婆婆就会专注盯著萤幕；姚爷爷总是坐在她身边，一字一句地讲解剧情。姚爷爷还爱读报纸，每天都会先把报纸上有意思的新闻圈出来，再读给她听，读完后还会与她聊聊家常。

长寿秘诀｜4.喜欢旅游

40多岁时，姜婆婆曾和姚爷爷一同前往黄山旅游，聊起这段经历，她总会感叹山高、风景美。80多岁时，两人又到杭州旅行，更在西湖租房，每天清晨会买菜，回家做好饭菜，再悠闲地外出散步。89岁高龄时，姜婆婆还跟著家人去南京中山陵，她扶著栏杆，一步一步往上走，即使气喘吁吁也不肯停下休息，还不停说要坚持，可以上去。近两年，姜婆婆去过洞头、永嘉、金华、苏州等地游玩。她前前后后到过20多个城市，圆满实现自己的旅游梦。

长寿秘诀｜5.坚持豁达心态

年轻时，姜婆婆原本有机会在温州一家国营企业工作，但家中有7个子女毅然放弃工作，在家相夫教子。孙子姚时铮回忆童年时说道：「小时候我在家对面的小学上学，每天放学，奶奶都会端来好吃的，有时是一碗热腾腾的面，有时是几个刚蒸好的肉包，同学们都羡慕极了。」他还记得：「家里院子养了鸡鸭，我经常踮著脚从鸡圈里捡蛋，然后跑到厨房递给奶奶。没过多久，奶奶就能用简单的食材做出一道美味」。

更让姚时铮难忘的是，姜婆婆善良又温和，从不与人争吵，待人接物彬彬有礼，说话总是轻声细语。即便到了百岁高龄，姜婆婆照顾家人的习惯也未曾改变，还会慢慢帮孩子把外套拉链拉好，轻声叮嘱。一家人吃饭时，她还会不时拿起公筷，夹起晚辈爱吃的菜，放到他们的碗中。

唐医生强调，姜婆婆属于不自我内耗的心态，让她的皮质醇与交感神经长期处于低水平状态，有助于身体的修复与再生。研究显示，长期处于负面情绪会导致细胞端粒缩短与免疫失调，而保持乐观心态的人平均能多活7至10年。

