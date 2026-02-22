大便3大变化自测健康 这2种颜色恐患胰脏癌/大肠癌 伴随3情况须求医

每天都有排便，代表肠道一定健康表现？有医生指出，可从大便的3大变化察觉潜在的健康警号，若出现特定三种颜色，可能与胰脏癌或大肠癌等疾病相关。

大便3大变化自测健康 这2种颜色恐患胰脏癌/大肠癌

肝胆肠胃科医生叶秉威在其Facebook专页发文指，大便的形状、颜色与状态能即时反映饮食状况、消化道机能，甚至潜在的严重疾病讯号。他特别整理以下大便观察完整攻略，供大家日常自我检视：

1.布里斯托大便分类法

他表示，布里斯托分类法将大便分为7大类型，，是判断食物通过肠道时间长短的重要指标。

a.需警戒便秘与蠕动过慢区

第一型：颗粒分离的硬球状，类似羊大便。此类型属于严重便秘，代表粪便在肠道停留时间过长，水分被过度吸收，建议应大幅增加日常水分与膳食纤维的摄取量。

第二型：香肠状，但表面凹凸不平、带有块状。此类型同样属于便秘，反映肠道蠕动速度缓慢，需要进一步调整饮食结构。

b.理想健康区

第三型：香肠状，表面带有裂痕，属于正常范围，但表示水分摄取可能稍微不足。

第四型：表面光滑的香蕉状或蛇状，此为理想的大代表便形态，代表饮食均衡，且肠道菌丛与蠕动功能皆处于最佳状态。

c.需注意腹泻与蠕动过快区

第五型：柔柔软的块状，边缘清晰，容易排出，属于缺乏膳食纤维，肠道蠕动稍快。虽然未达腹泻程度，但建议增加蔬菜、水果的摄取。

第六型：糊状、松散的块状，边缘不规则，有轻微腹泻，可能源于消化不良、肠躁症或轻微感染。

第七型：完全液态，无固体块状，有严重腹泻，表示肠道正处于发炎或严重感染状态。若持续超过三天或伴随发烧，务必尽快就医。

2.看大便颜色

黄褐色/深褐色：此为正常颜色，来自胆汁与肠道细菌作用的结果。

黑色：例如沥青柏油状、带黏性，属于极度危险的讯号。通常代表上消化道，包括胃、十二指肠大量出血，血液经胃酸作用后变黑，务必立即就医。

鲜红色：通常反映下消化道包括大肠、直肠、肛门出血，原因可能是痔疮或肛裂，但也可能与大肠息肉或肿瘤有关，不可轻忽。

灰白色/陶土色：代表胆汁无法顺利排入肠道，可能是胆道阻塞、胆结石或胰脏头部肿瘤的警号。

3.看大便浮力检视吸收功能

沉入水底：属于正常状态。

浮在水面且带有油光： 称为脂肪便，此现象表示肠道对脂肪的消化与吸收不良，可能与胰脏功能不足，例如慢性胰脏炎或小肠吸收障碍等问题有关。

出现3情况须求医 伴随体重减轻也高危

叶医生表示，偶尔一次的大便异常，可能与前一天的饮食，例如麻辣锅、火龙果或药物影响有关，不需过度担心。但若出现以下3大情况，应视为身体的重要警讯，并尽快至肠胃科门诊就医：

排便习惯改变： 突然出现持续性的便秘、腹泻，或两者反复交替发生。

大便形状改变：粪便持续变得细长，如铅笔般粗细。

伴随危险因子：：出现不明原因的体重减轻、贫血、腹痛或腹部胀气。

资料来源：肝胆肠胃科医生叶秉威、医管局

专家履历：叶秉威

肝胆肠胃科医生，专长为内视镜减重（胃镜缩胃、胃内水球置放、胃内肉毒注射）、胃食道逆流诊断及抗逆流内视镜治疗术、胃肠早期癌及困难息肉内视镜切除等。

