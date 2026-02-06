白萝卜吃太多也有风险？2类患者宜适量食用 避免这煮法免营养流失

农历新年将至，少不了一系列节庆食品，油香鲜甜交织的萝卜糕更是不少人心中的贺年糕点王牌。冬天当造的白萝卜清甜多汁、容易入菜，更有预防感冒、稳定血糖的功效，煮汤可以温暖身心、清汤炖牛腩中的白萝卜更是配角变主角。不过，白萝卜吃太多对健康会造成哪些影响？最适合搭配甚么食材？

白萝卜吃太多也有风险？避免这煮法免营养流失

根据日媒《otona answer》报道，专攻糖尿病的日本内科医生小仓庆雄讲解白萝卜的营养成分和食用宜忌。他表示，白萝卜热量低、水分高，含有维他命C，钾和膳食纤维含量也不低，每100g白萝卜含有约230mg钾和约1.4g膳食纤维。白萝卜属于十字花科蔬菜，含有芥子酶，能产生异硫氰酸酯。这些成分对于帮助预防癌症、糖尿病和其他疾病可能有一定效果。不过，芥子酶不耐热，即使只是轻微加热或翻炒，芥子酶含量会降低，长时间水煮也会使其失去活性。

另外，白萝卜属于非淀粉类蔬菜，有助于血糖管理，因而获得美国糖尿病协会（ADA）推荐食用。

小仓医生指，虽然单独食用白萝卜并没有建议量或上限，但它作为一种颜色较浅的蔬菜，应该搭配其他蔬菜一起食用，每日总蔬菜摄取量建议为350g以上。

白萝卜吃太多 4大健康风险

小仓医生表示，取决于食用方式和个人的潜在健康问题，吃太多白萝卜一般可能会有4个主要问题：

1. 肠胃不适症状

膳食纤维和异硫氰酸酯摄取过多可能导致腹胀、胀气、腹泻等症状。虽然多补充膳食纤维有助改善慢性便秘，但摄取量应依个人症状调整。

2. 甲状腺功能减退

芥子酶产生的异硫氰酸酯，可能会抑制甲状腺功能。因此，严重碘缺乏者经常大量食用生白萝卜会导致甲减。不过，加热会降低芥子酶的含量并使其失去活性，因此将白萝卜烹调食用，并从海带、昆布中摄取足够的碘就可以减少影响。甲状腺疾病患者食用白萝卜前最好先咨询医生。

3. 慢性肾病患者高血钾症

慢性肾病或肾功能受损的患者可能会因无法将钾排出体外，从而导致高血钾症，饮食上应调整含钾食物的摄取量。虽然白萝卜的钾含量属于中等，患者也应注意食用。

4. 尿路结石

日式腌萝卜的钠含量相当高，每100g约含2.5g钠。摄取过多的盐除了大增高血压、慢性肾病和心血管疾病风险，还会增加尿液中钙的排出量，令尿路结石的风险上升。同时还要避免与菠菜等高草酸食物同吃，因为草酸会与钙结合形成泌尿道结石。最好选择「无盐」罐装或冷冻腌萝卜以减少盐的摄取。

白萝卜和红萝卜不宜同吃？

另外，有些人会有误解，认为把白萝卜和红萝卜一起吃，红萝卜中的酶会破坏白萝卜中含有的维他命C。小仓医生解释，其实红萝卜中的酶只是将维他命C「转化」成氧化形式，这种形式可以保持其在体内的功能，所以不用担心。

