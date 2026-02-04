认知障碍症长者一到黄昏焦虑不安 首创「四季主题」日间中心 活用AI科技防跌倒+减轻「日落症候群」

政府统计数字显示，本港65岁及以上长者中，每10位便有1位确诊认知障碍症。然而社区支援资源紧缺，全港目前约有逾1.6万名患者申请资助护理名额，平均轮候时间长达17个月。非牟利机构银光社近日启用的全新长者日间中心，专为「日落症候群」情绪困扰的认知障碍症的长者而设，更借助AI科技提升环境安全性，有助补充社区安老资源不足。

认知障碍症长者一到黄昏焦虑不安 日间中心活用AI科技防跌倒+减轻日落症候群

银光社主席汪国成教授指，中心从空间设计到服务规划都围绕著缓解认知障碍症患者常有的「日落症候群」困扰，即在黄昏及傍晚时分，情绪会变得异常焦虑、不安或产生混乱行为。

中心拥有全港首创的「四季主题」设计，建基于昼夜节律科学，透过调节室内灯光的亮度与色温，模拟黄昏光线，引导长者大脑分泌褪黑激素，再透过适度的体能训练、AI智能体验及规律的个人日程表，协助长者调整生理时钟，有效提升日间的精神警觉性，并改善夜间睡眠质素。中心亦提供因时制宜的养生饮食，例如夏季食瓜豆、冬季食蔬菜，配合二十四节气活动，引导长者重拾与大自然同步的节奏。长者可以在舒适环境中参与养生与文化课程，在陪伴中感受温暖，实现「活到老、学到老」的心愿。

泌尿外科专科医生梁智鸿医生特别强调「医社合一」对长者健康的重要性：「认知障碍症目前无法根治，只能透过良好照护延缓衰退。而医院只能医『病』，但长者的身心灵健康更需要社区支援。」透过连结医疗与社区的关键桥梁，实现「小病不出社区、慢病精准管理」。梁医生也提到了科技与隐私的平衡：「长者最怕失去尊严。中心在厕所等私密空间应用AI无感监测，在不录影的情况下感应跌倒风险，解决了『安全与隐私』的两难困局。」

另外，「跨代共融」也是健康老龄化的重要课题，中心会安排年轻人与长者一同做手工。梁医生表示，长者与小朋友互动产生的情感慰藉是一种强大的「心理疗愈」，能显著提升晚年生活质素。

汪教授强调：「长者应拥有选择权，这是生命意义所在。」中心结合「医社合一」与「长幼共融」理念，为长者提供专业照护与终身学习平台。他透露，银光社已计划在未来3年内于新界区开设第3间中心，进一步填补基层长者护理的不足。

延伸阅读：照顾脑退化家人不应说甚么？7类说话应避免 医生教正确沟通技巧

---

相关文章：

脑退化婆婆一到傍晚恐惧不安 踱步现幻觉揭患日落症候群 拆解症状成因

常说1类词语恐脑退化先兆 1原因忌常问「为甚么」 专家教对话6招锻炼大脑

长者凑孙可防脑退化？研究揭患病风险降24% 每周凑多久护脑效果最佳？

2件事自测认知障碍症风险 医生推介必做4大运动防脑退化 耍太极都有效？