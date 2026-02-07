58岁巴西网红逆龄外表激似30岁 公开4大保养逆龄秘诀 不靠打针整容炼成童颜爆肌猛男

【抗衰老】58岁的巴西网红Edson Brandao因为与真实年龄不符的年轻外表和爆肌身材吸引大量关注。年近花甲的他却经常被认为是个20多、30岁的小伙子。皮肤状态完全不像快要60岁的长者，非常紧致也没有太多皱纹或斑点，结实的胸肌和腹肌也让他丝毫不显老态。他是如何不靠医美保持逆龄外表和身材？

58岁巴西网红逆龄外表激似30岁 公开4大保养逆龄秘诀

在2月将满59岁的Edson Brandao经常在IG上分享抗衰老的日常习惯，因此吸引了超过70万粉丝。他接受外媒访问时坦言，自己并非一直都注重健康，年轻时觉得时间还很充裕，但到了40岁时，心态产生了180度的转变。他意识到衰老并非一夜之间发生的事，「如果现在不开始好好保养自己，日后一定会承受恶果」。于是开始改变作息和饮食习惯，一直严格执行并坚持了18年。

Brandao深信，自己年轻的外貌与活力源自于「看似沉闷却无比强大的日常习惯」：

Edson Brandao逆龄习惯︱1. 重训+带氧运动

Brandao生活非常规律，每天早上7:30起床，做一些简单的伸展，并在早餐前进行家居锻炼，例如平板支撑。他每一日也会到健身室进行重量训练与带氧运动。他对于锻炼心肺和增强肌肉同样重视，相信力量训练能帮助自己保持年轻的外貌、充沛的精力及良好姿态，配合心肺运动保持心脏健康和头脑保持敏锐。他强调，运动是必须的，但重点不是极端，而是在于持之以恒地坚持。

Edson Brandao逆龄习惯︱2. 戒掉高糖高脂超加工食物

Brandao有一份个人的「饮食黑名单」，当中包括白面包、含糖谷物早餐、油炸食物、快餐、加工芝士、糖果、朱古力、含糖饮品及超加工零食。他表示，这些食物会消耗精力，并加速衰老。「人们想看起来年轻，却不愿意改变他们所吃的东西。」

Edson Brandao逆龄习惯︱3. 专注原型食物

饮食有助提升胶原蛋白生成及抗氧化，是维持逆龄外表和年轻身体机能的关键。他专注于摄取「原型食物」，日常餐单包括大蒜、蓝莓、三文鱼、姜黄、姜、蜂蜜、草饲牛肝、走地鸡蛋、洋葱、野生蜂蜜和水果。

他认为，透过饮食就可以媲美打针医美的效果，更将水果形容为Botox。他对于水果的喜爱非常多元，牛油果、木瓜、无花果、各种莓果、橙、士多啤梨及火龙果等都在他的日常必吃清单当中。他强调：「你不需要靠补充剂去弥补糟糕的饮食，你需要的是更好的食物。」

Edson Brandao逆龄习惯︱4. 冷冻护肤

很多人猜测Brandao会注射填充剂或肉毒杆菌，甚至做过整容手术，才能保持年轻的外表，他都一概否认。其实他的护肤程序意外地简单：经常以冷冻青瓜敷面。他会在青瓜上挤点柠檬汁，直接用来按摩脸部，并称之为「家用肉毒杆菌」。

他十分推崇冰块护肤，认为具有紧致肌肤及促进微循环的效果，「实惠、天然，而且非常有效」。他曾在社交平台分享由不同天然食材制成的护肤冰块，各有功效，例如姜黄淡斑、芦荟收紧毛孔、玫瑰提亮肤色、红菜头净肤等。另外，他还会每日做面部瑜伽，帮助改善皱纹和细纹，达到外表减龄的效果。

