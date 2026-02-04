长者易患黄斑点病变 专家教「520」护眼口诀 5条问题自测患病风险

多年前，我以义工身份探访一位独居视障长者，视力仅余五成，加上膝关节退化，连清洁、购物、过马路等生活琐事都需旁人协助。他慨叹自己未有及时察觉老年黄斑点病变，言语间充满了无奈与遗憾。

提早认清黄斑点病变警号 严重可致盲

很多长者以为「眼蒙」只是「老花」或自然老化，因而延误诊治。其实这可能是老年黄斑点病变（Age-related Macular Degeneration）的征兆。我们视网膜中央黄斑区拥有密集的高敏锐感光细胞，犹如眼睛的「高清镜头」，负责分辨颜色及细节。一旦视锥细胞退化或受损，中央影像便会模糊或扭曲，且不能复原。

黄斑点病变主要分为「干性」及「湿性」两种。干性黄斑点病变的发展较慢，常见于细胞逐渐退化而积聚代谢物，大多与年龄增长有关；早期症状不明显，视力下降速度缓慢。而湿性黄斑点病变则因异常血管渗血或渗液，导致感光细胞永久受损；若未及早治疗，视力可在数天内急剧恶化，且难以逆转。

世界衞生组织估计，全球约有两亿人罹患老年黄斑点病变，当中逾千万人已出现中度或严重远距视力障碍，甚至失明，是发展国家中最常见的致盲眼疾之一。若出现以下症状，便需提高警觉：

中央视力出现黑影：视线中央位置出现圆形或不规则形状的暗点，看人脸时五官如被一团阴影覆盖。

影像扭曲：把直线看成曲线，例如笔、窗框、电灯柱变歪、变曲。

视力模糊：清晰度、颜色敏感度下降。

5条问题自测：老年黄斑点病变高危一族

老年黄斑点病变风险因人而异，只需透过五条简单问题，即时评估患病风险：

「我今年几岁？」：50 岁以上罹患老年黄斑点病变的风险明显上升。

「我有吸烟或接触二手烟吗？」：吸烟者发病年龄平均提早约五年半；长期暴露于二手烟者，风险亦增加一倍。

「家族有相关病史吗？：遗传因素增加风险。

「我有三高吗？」：高血压、高血糖、高血脂增加风险，特别是正服用降血压药物的人士。

「我有长期暴露于强光吗？」：在猛烈阳光或紫外线下工作而缺乏护眼措施，可导致视网膜受损，或加剧眼底退化。

长者护眼由2个「家」做起

年纪大不代表一定会患上黄斑点病变。从家庭出发，由日常生活多加注意，全家一起守护中央视力：

第一家：「家人」贴心关怀

家人往往最能察觉长辈的细微变化，不妨从日常陪伴中多加观察，主动发现警号并及早行动。

主动观察： 看电视越坐越近，或表示「看不清巴士号码」，切勿只当作老花，应建议检查。

协助自测： 定期协助长辈用「阿姆斯勒方格表」（Amsler Grid / 俗称「格仔纸」）自测。在光线充足下，需要时戴上眼镜，距离33厘米，遮盖一只眼看中心黑点。若发现直线变弯、缺格或有黑影，须立即求医。

陪伴覆诊： 「格仔纸」不能取代专业检查。建议定期进行视力测试，高危人士更应咨询是否需做「散瞳眼底检查」。

心理支援： 家人的耐心聆听与陪伴，是最佳的心灵药方，有助减少患者的焦虑与抑郁。

第二家：「家庭」护眼生活

从改善家居环境、运动及饮食习惯著手，共同建立健康模式。

无烟家居： 全家约定「家中不吸烟」，远离二手烟祸害。

全家运动： 建立周末行山或饭后散步的习惯，如每周进行至少150分钟中等强度体能的带氧运动，或至少进行75分钟高等强度体能的带氧运动。匹克球、羽毛球或踩单车等，都是近期热门的家庭运动。

户外防护： 选购有紫外线防护标示的太阳眼镜，配合帽子或遮阳帽，于日常外出、行山、长时间户外活动或出门旅游时戴上，减少紫外线对黄斑区的伤害。

护眼饮食： 多吃深绿及橙黄色蔬菜（如黄椒、菠菜、南瓜、甘荀、粟米），增摄取叶黄素、玉米黄素和胡萝卜素；烹调宜清淡，减少油炸及调味料，控制体重及「三高」。

环境安全： 为视力转差的长者加强家居照明（特别是睡房及厕所），或将手机设定为大字版及语音功能，提升其自理能力。

「0」遗憾：为视力与生命预留一点空间

面对疾病，最重要是达致「零遗憾」，为自己保留更多自主和生活质素的选择空间。无论你的视力有否开始退化，不妨主动与家人讨论你对未来的照顾意愿，例如若老年黄斑点病变严重影响日常起居时，你希望如何安排生活、安全协助、治疗强度等，让家人在将来需要代你作决定时，能有清晰方向可依循，减少彼此内疚与遗憾。

「520」不只是一组数字，而是透过沟通和行动，用爱去保护视网膜中央的「黄金位置」。农历新年将至，你愿意将心底的「我爱你」转化成行动，分享和实践这个法则吗？

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师 关静文女士

注册护士、香港及澳洲医务行政学院院士，拥有香港中文大学护理学硕士学位、香港教育大学幼儿及家庭教育文学硕士学位，累积临床及社区健康教育的经验，致力将专业知识转化为简单实用的健康资讯，多年来积极投身健康推广、预设照顾计划相关的研究及社区项目，推动基层医疗的发展，并获选为香港杰出青年义工、紫荆领袖义工、全港时尚专业女性。

延伸阅读：1种睡姿易致青光眼 医生教9招预防老花/白内障/黄斑病变 用手指也可护眼？

---

相关文章：

50岁港妇常挨夜患黄斑病变 出现黑影眼底出血 中医治疗3个月回复正常 附护眼汤水

69岁港男视力模糊 患老年黄斑病变险变盲 用1疗法后终改善 拆解成因/症状/治疗方法

防老花护眼食物｜常用手机40岁前易老花 推介番薯果仁30种食物防白内障失明

35岁后易糖尿上眼致失明？专家公开一日护眼餐单 这些坚果/朱古力也有效？