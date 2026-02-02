袁惟仁病逝︱袁惟仁8年前脑出血变植物人 7大症状可能是脑出血发病警号

活跃于华语乐坛的台湾知名音乐人「小胖老师」袁惟仁，在与病魔长期搏斗后于今日（2日）病逝，终年57岁。袁惟仁曾为王菲、那英、郑秀文等多位天后创作无数经典金曲，其离世让许多香港乐迷深感惋惜。 袁惟仁近年健康情况欠佳，他在2018年因跌倒引发脑出血，手术返台休养后，不幸于2020年再度在家中跌倒，导致头部重创并陷入昏迷，更在2022年被判定为植物人，需家人全天候照顾。



袁惟仁的健康情况案例再次提醒公众关注脑出血的风险。根据中风基金的资料，所谓的出血性脑中风（又称脑溢血），主要是指脑血管突然破裂，流出的血液形成血块并压迫到脑细胞，进而影响供血。此病症多为突然发作，症状会因出血量及速度而异，若出血量过大导致颅内压力急遽升高，便可能致命。

资料又显示，脑出血是非常严重的疾病，平均死亡率高达三成以上，其中又以中老年人的死亡率最高。因此脑出血的外科手术治疗分秒必争的工作，因为治疗时机的延误，很可能让本可存活的病人丧失生命，甚至变成长期卧床的植物人。至于病人的存活关键，除了出血位置、血块大小与出血速度等因素外，最重要的就是能否及时被送到适当的医院，接受正确的治疗。

脑出血常见风险因素

脑出血的发生往往非常突然，患者可能出现意识丧失、肢体无力、剧烈头痛、头晕、恶心、呕吐或视觉障碍等症状，一旦发生应立即就医。至于引发脑出血的背后原因，则与多种因素有关，包括高血压、动脉瘤、脑血管畸形、血液凝固异常，甚至是因药物或肿瘤引发的出血。

6大症状须立即送回医院

台湾马偕医院资料显示，脑出血的病人术后回家休养时，家属应密切观察患者，若出现任何恶化的警讯，就必须立即返回医院求医，以免延误治疗时机。这些6大症状包括：患者的精神状态出现变化，例如变得嗜睡、意识改变或烦躁不安；出现严重的头痛；持续感到恶心及呕吐；发生癫痫现象；呼吸变得困难；甚至是身体任何一侧出现瘫痪的情况。

据外媒《Science Alert》报道，2025年10月一项发表于《美国心脏病学会杂志》（Journal of the American College of Cardiology）的研究指出，无论是心肌梗塞、中风、心脏衰竭，几乎所有患者在发病前，都曾出现至少一项传统心血管危险因子控制不佳的状况。