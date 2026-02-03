立春2026｜天气潮湿周身痛/精神差 中医推荐4款祛湿健脾汤水+养生食材推介
发布时间：16:05 2026-02-03 HKT
立春节气2026｜明天（2月4日）是二十四节气的「立春」。虽然大地回春，但乍暖还寒、潮湿的气候，不只会威胁心血管健康，一些长期病患也容易趁这时候发作。注册中医师钟毅恒接受《星岛头条》访问分享立春养生重点，并推介疏肝祛湿的汤水食物，加强免疫力，防病抗疲劳。
立春2026｜天气潮湿周身痛/精神差 必饮4款祛湿健脾汤水+中医养生食材推介 多梳头是养肝关键？
- 立春2026｜乍暖还寒天气潮湿 当心中风/痛风/旧病复发
- 立春2026｜推介10种祛湿健脾食材
- 立春2026｜推介4款疏肝排湿汤水茶饮
- 立春2026｜养生护肝宜少吃3类食物
- 立春2026｜养肝抗疲劳3大生活贴士
立春2026｜乍暖还寒天气潮湿 当心中风/痛风/旧病复发
注册中医师钟毅恒指，「立春」是二十四节气的第一个节气，所谓「立者，始建也。」春气始而建立，标志著春天及新一年的来临。在气候方面，立春的两大特征为「乍暖还寒」和「潮湿多风」。在香港尤其潮湿、日夜温差大、多风，即使气温已不像「大寒」般寒冷，但日间阳光和暖，清晨和夜晚却变成寒风凛冽。这样的气候容易引发身体各种不适：
- 中风、心肌梗塞：当暖和与寒冷气候交替出现时，天气变化大，应对能力较差的心脑血管患者需多加留意。
- 「湿邪」上身：有脾虚、湿气瘀滞问题的人，一到潮湿季节就容易出现头晕头重、疲劳困倦、肌肉酸痛、痰多、水肿、食欲下降等症状。爱吃重口味、缺乏运动、爱喝酒、睡眠状况不佳都会加剧症状。另外，「湿邪」长期积存在体内，更会影响体内气血津液循环，导致脂肪、血糖、尿酸等废物难以排走，增加患上糖尿病、痛风等疾病的风险。
- 旧病复发：身患多年旧疾，例如肝炎、肺炎、哮喘等患者需要留意，提早预防。
立春2026｜推介10种祛湿健脾食材
钟毅恒医师指，立春时节阳气生发、万物始生。若好好保护阳气，能使身体顺应春日升发之气。其次，春天属木，与肝相应。因此，立春养生原则著重于「养阳护肝」，趁著此时节一般阳光和煦，不妨多晒太阳，有助驱散长期郁积体内的寒气，增加体内的阳气。另外，还可以适量食用一些具有疏肝解郁、健脾祛湿、行气活血等功效的食物。
1. 韭菜
- 性味：性温、味辛微甘
- 功效：行气活血
2. 葱
- 性味：性温、味辛
- 功效：发汗解表
3. 红枣
- 性味：性温、味甘
- 功效：养血安神
4. 蜂蜜
- 性味：性平、味甘
- 功效：补益脾胃
5. 薏米
- 性味：性微寒、味甘
- 功效：健脾益胃
6. 淮山
- 性味：性平、味甘
- 功效：补脾肺肾
7. 枸杞
- 性味：性平、味甘
- 功效：补肝肾、明目
8. 玫瑰花
- 性味：性温、味甘
- 功速：行气解郁
9. 眉豆
- 性味：性平、味甘
- 功效：健脾胃、祛湿
10. 陈皮
- 性味：性温、味辛苦
- 功效：温胃散寒
立春2026｜推介4款疏肝排湿汤水茶饮
钟毅恒医师推介4款汤水及茶疗，具有抗疲劳、疏肝理气、明目、健脾、安神等养生效果，尤其适合立春初春时节饮用。
1. 淮山薏米瘦肉汤
- 材料：淮山30g、瘦肉半斤、薏米20g、水1.5L、盐适量
- 做法：
- 淮山、薏米浸水15分钟。
- 冷水连瘦肉一齐煲滚大火汆水几分钟后捞起。
- 然后将水连同所有材料放进锅里，大火煲10分钟后，转中小火煲2小时。
- 最后加盐调味即可饮用。
- 功效：消除疲劳、清热排毒
2. 雪耳百合红枣汤
- 材料：雪耳1朵、莲子20g、干百合20g、桂圆15g、红枣15g、冰糖适量
- 做法：
- 将红枣、莲子、百合、桂圆浸透清洗并沥干备用。
- 将雪耳浸洗去蒂，撕成细块。
- 然后，将所有材料放进锅里加水煲滚，盖上锅盖转中小火煮1小时。
- 最后加入冰糖调味即可饮用。
- 功效：养护脾胃、清心安神
3. 红枣枸杞普洱茶
- 材料：普洱茶3g、枸杞3-5g、红枣3-4粒
- 做法：剪开红枣后，将所有材料放进茶壶中，以开水冲泡15分钟即可饮用。
- 功效：养肝明目、安神理气
4. 蜂蜜玫瑰花茶
- 材料：玫瑰花10g、蜜糖适量
- 做法：玫瑰花焗泡15分钟，最后加入适量蜜糖调味，即可饮用。
- 功效：疏肝理气
立春2026｜养生护肝宜少吃3类食物
钟医师表示，立春养生著重养阳护肝。为免伤肝、加重湿重症状，饮食宜减酸，也要避免容易上火或难消化的物。
- 酸味食物：如柚子、乌梅和橙。因酸味入肝，会致使肝脏出现收敛之性，不利阳气升发和肝气的疏泄。
- 热性食物：如辣椒、羊肉。因为容易上火，不利健康。
- 油腻食物：不利消化，加剧肠胃负担，加重湿邪症状。
立春2026｜养肝抗疲劳3大生活贴士
除了调整饮食，钟医师也建议注意以下生活宜忌，并避免熬夜、久坐、压抑情绪等行为。
1. 宜晚睡早起养肝
由于立春时节有「生发」之气，因此可以晚睡，意思是晚上9点以后才睡觉，有利肝血归经滋养脏腑。但所谓晚睡并不代表熬夜，超过11点以后才睡非常不利健康。早上约在5至7点起床，在清晨到户外运动，有助促进肝的生发条达，让身体精力充沛。注意，立春气候温差大，出门运动之前，最好在家中做好暖身活动，或等太阳出来回暖后才开始运动。另外，趁著春天阳气萌生的时刻，也适合梳头以舒展毛孔，疏通血脉，有利于血气通行，早上不妨花3分钟梳头一百多下。
2. 宜多伸展
立春时节，工作需要久坐的人士尤其容易因为气血不顺而出现困乏的症状。因此日常避免久坐，经常伸展有利身体行气活血、调理肝经。
3. 宜抒发情绪
春天与肝相应，所谓「肝主情志」，压抑情绪、暴怒都特别影响肝的健康。建议选择合适的渠道和方法抒发情绪，保持心境恬愉，以护肝气。
