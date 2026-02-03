立春2026｜天气潮湿周身痛/精神差 中医推荐4款祛湿健脾汤水+养生食材推介

立春节气2026｜明天（2月4日）是二十四节气的「立春」。虽然大地回春，但乍暖还寒、潮湿的气候，不只会威胁心血管健康，一些长期病患也容易趁这时候发作。注册中医师钟毅恒接受《星岛头条》访问分享立春养生重点，并推介疏肝祛湿的汤水食物，加强免疫力，防病抗疲劳。

注册中医师钟毅恒指，「立春」是二十四节气的第一个节气，所谓「立者，始建也。」春气始而建立，标志著春天及新一年的来临。在气候方面，立春的两大特征为「乍暖还寒」和「潮湿多风」。在香港尤其潮湿、日夜温差大、多风，即使气温已不像「大寒」般寒冷，但日间阳光和暖，清晨和夜晚却变成寒风凛冽。这样的气候容易引发身体各种不适：

中风、心肌梗塞： 当暖和与寒冷气候交替出现时，天气变化大，应对能力较差的心脑血管患者需多加留意。

旧病复发：身患多年旧疾，例如肝炎、肺炎、哮喘等患者需要留意，提早预防。

钟毅恒医师指，立春时节阳气生发、万物始生。若好好保护阳气，能使身体顺应春日升发之气。其次，春天属木，与肝相应。因此，立春养生原则著重于「养阳护肝」，趁著此时节一般阳光和煦，不妨多晒太阳，有助驱散长期郁积体内的寒气，增加体内的阳气。另外，还可以适量食用一些具有疏肝解郁、健脾祛湿、行气活血等功效的食物。

1. 韭菜

性味：性温、味辛微甘

功效：行气活血

2. 葱

性味：性温、味辛

功效：发汗解表

3. 红枣

性味：性温、味甘

功效：养血安神

4. 蜂蜜

性味：性平、味甘

功效：补益脾胃

5. 薏米

性味：性微寒、味甘

功效：健脾益胃

6. 淮山

性味：性平、味甘

功效：补脾肺肾

7. 枸杞

性味：性平、味甘

功效：补肝肾、明目

8. 玫瑰花

性味：性温、味甘

功速：行气解郁

9. 眉豆

性味：性平、味甘

功效：健脾胃、祛湿

10. 陈皮

性味：性温、味辛苦

功效：温胃散寒

钟毅恒医师推介4款汤水及茶疗，具有抗疲劳、疏肝理气、明目、健脾、安神等养生效果，尤其适合立春初春时节饮用。

1. 淮山薏米瘦肉汤

材料：淮山30g、瘦肉半斤、薏米20g、水1.5L、盐适量

做法： 淮山、薏米浸水15分钟。 冷水连瘦肉一齐煲滚大火汆水几分钟后捞起。 然后将水连同所有材料放进锅里，大火煲10分钟后，转中小火煲2小时。 最后加盐调味即可饮用。

功效：消除疲劳、清热排毒

2. 雪耳百合红枣汤

材料：雪耳1朵、莲子20g、干百合20g、桂圆15g、红枣15g、冰糖适量

做法： 将红枣、莲子、百合、桂圆浸透清洗并沥干备用。 将雪耳浸洗去蒂，撕成细块。 然后，将所有材料放进锅里加水煲滚，盖上锅盖转中小火煮1小时。 最后加入冰糖调味即可饮用。

功效：养护脾胃、清心安神

3. 红枣枸杞普洱茶

材料：普洱茶3g、枸杞3-5g、红枣3-4粒

做法：剪开红枣后，将所有材料放进茶壶中，以开水冲泡15分钟即可饮用。

功效：养肝明目、安神理气

4. 蜂蜜玫瑰花茶

材料：玫瑰花10g、蜜糖适量

做法：玫瑰花焗泡15分钟，最后加入适量蜜糖调味，即可饮用。

功效：疏肝理气

钟医师表示，立春养生著重养阳护肝。为免伤肝、加重湿重症状，饮食宜减酸，也要避免容易上火或难消化的物。

酸味食物 ：如柚子、乌梅和橙。因酸味入肝，会致使肝脏出现收敛之性，不利阳气升发和肝气的疏泄。

：如柚子、乌梅和橙。因酸味入肝，会致使肝脏出现收敛之性，不利阳气升发和肝气的疏泄。 热性食物 ：如辣椒、羊肉。因为容易上火，不利健康。

：如辣椒、羊肉。因为容易上火，不利健康。 油腻食物：不利消化，加剧肠胃负担，加重湿邪症状。

除了调整饮食，钟医师也建议注意以下生活宜忌，并避免熬夜、久坐、压抑情绪等行为。

1. 宜晚睡早起养肝

由于立春时节有「生发」之气，因此可以晚睡，意思是晚上9点以后才睡觉，有利肝血归经滋养脏腑。但所谓晚睡并不代表熬夜，超过11点以后才睡非常不利健康。早上约在5至7点起床，在清晨到户外运动，有助促进肝的生发条达，让身体精力充沛。注意，立春气候温差大，出门运动之前，最好在家中做好暖身活动，或等太阳出来回暖后才开始运动。另外，趁著春天阳气萌生的时刻，也适合梳头以舒展毛孔，疏通血脉，有利于血气通行，早上不妨花3分钟梳头一百多下。

2. 宜多伸展

立春时节，工作需要久坐的人士尤其容易因为气血不顺而出现困乏的症状。因此日常避免久坐，经常伸展有利身体行气活血、调理肝经。

3. 宜抒发情绪

春天与肝相应，所谓「肝主情志」，压抑情绪、暴怒都特别影响肝的健康。建议选择合适的渠道和方法抒发情绪，保持心境恬愉，以护肝气。

延伸阅读：天气潮湿室内晾衫恐致命？专家揭1因素易致肺部感染 2类人高危

