盘点5大长者伤肝肾食物 白粥1原因也上榜 恐致脂肪肝肾衰竭

人类在老化过程中，味觉会逐渐退化，对咸味和甜味的敏感度下降，所以一些老人家爱吃重口味的食物，但这样的饮食喜好可能正悄悄威胁著肝肾健康。有医生分享病例，一名位80岁伯伯自认数十年来饮食清淡，却暗藏危机，因爱吃5种伤肝肾食物患肾衰竭和大肠癌。

80岁男常吃1种蔬菜患肾衰竭/大肠癌

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页分享病例，一位80岁伯伯身体一向很健康，但最近特别容易疲劳，下肢水肿，做全身健检后发现，他的肾功能只剩下35分（正常值：90或以上），已是严重的肾衰竭，而且他的血压偏高，心脏功能也不好，最后瘜肉切片报告竟然是大肠癌。

洪永祥医生发现，伯伯过去数十年都喜欢吃腌了10年的菜脯加上酱菜、腐乳和肉松配粥。洪医生指，这样的饮食其实一点也不清淡，吃的都是加工食物、重口味高油盐糖与腌制类饮食，极容易造成水肿与肝肾衰竭，甚至致癌。在医生的建议下，伯伯戒掉这数十年的饮食习惯，半年后他的肾功能、高血压、疲劳和下肢水肿都大幅改善。洪永祥医生列出5大长辈爱吃的伤肝肾食物排行榜，大家不妨参考：

5大伤肝肾食物排行榜

第5名：精致淀粉（白粥与白面条）

精致淀粉在熬煮过程中，淀粉结构会被破坏，令升糖指数（GI值）急速上升。根据发表在《美国临床营养学杂志》（American Journal of Clinical Nutrition）的研究显示，长期高GI饮食会增加全身性慢性发炎的风险。

这不仅会导致脂肪肝，更会因为高血糖引发糖尿病肾病变。 过多的糖分在肝脏内会转化为三酸甘油脂，造成非酒精性脂肪肝，而高血糖会让肾脏的过滤网（肾丝球）长期处于高压状态，最后导致衰竭。

第4名：汤（大骨汤、肉汤）

骨头里的钙质很难溶解在水里，所以汤里最多的反而是脂肪、普林（Purine）和重金属（如铅）。根据《营养》（Nutrients）期刊的研究指出，动物骨骼中蓄积的铅在熬煮过程中会释放到汤汁中。

对于代谢机能下降的老人来说，这是肾脏的慢性杀手。高普林亦会导致尿酸飙升，形成肾结石或痛风性肾病变。肝脏则需要处理那些跟著汤喝进去的重金属与高饱和脂肪。

第3名：肉松与肉干

肉松制作过程中会加入大量油脂、砂糖和磷酸盐。一项发表在《临床肾脏病期刊》（Clinical Kidney Journal）的研究指出，食品添加物中的无机磷吸取率高达 90-100%，对肾脏伤害极大。

过多的磷会导致钙流失，引发血管硬化。肉松里常见的亚硝酸盐与高盐分，让肝脏必须不断解毒，而高磷则是直接加速肾丝球硬化，让长辈提早面临洗肾危机。

第2名：各式酱料、豆腐乳

一小块豆腐乳，钠含量就可能超过一天建议摄取量的3分之1。这些酱料除了钠，还有防腐剂和人工色素。《新英格兰医学杂志》（NEJM）的一项大型研究证实，高钠摄取与高血压、中风及肾衰竭有著强烈正相关。长期高血压会让肾脏微血管受损，导致肾功能不可逆的退化。同时，肝脏需要过滤这些人工色素与添加物亦是沉重的负担。

第1名：腌渍蔬菜（菜脯、酱瓜、酸菜）

腌渍蔬菜为了防腐含极致的高盐，亦有发霉的风险（黄曲毒素），在腌渍过程中也会产生亚硝胺。根据《癌症预防研究》（Cancer Prevention Research）的一项长期追踪，频繁摄取腌渍食品会显著提升食道癌与肝癌的发病率，而对于肾脏病患者，这类食物更是被列为禁止名单。 盐分让血压失控、水分滞留造成肾脏水肿，若不幸吃到发霉的，更是直接导致肝细胞坏死。

医生教4招正确饮食策略

要让长辈吃得健康，不能只靠禁止。洪永祥医生教以下4招针对长辈生理特性的正确饮食策略。

1. 吃不伤肾的原型蛋白质

蛋白质以豆腐、豆浆、鸡蛋和鱼肉为主。这些食物质地软嫩，非常适合牙齿不好的长辈。当中鱼肉富含 Omega-3 脂肪酸，能抗发炎、保护心血管，对肝脏代谢也更有利。

2. 吃彩虹五色蔬菜

肝脏最喜欢天然的抗氧化物质，与其吃腌渍到发黄的酸菜，不如吃五颜六色的新鲜蔬菜。每天至少吃3种不同颜色的蔬菜，如绿色的菠菜、红色的红萝卜、紫色的茄子。 根据《营养学进展》（Advances in Nutrition）研究，十字花科蔬菜，如椰菜花和高丽菜，都含有硫代葡萄糖苷，能帮助肝脏提升解毒酶的活性。

3. 在白米中加入谷类

在白米中加入燕麦、蕃薯、南瓜或糙米。如果口感太硬，可以先将谷类浸泡一晚，或者用压力锅煮得绵软。膳食纤维能稳定血糖，间接减轻肾脏过滤高血糖的压力。

4. 使用天然辛香料

大量使用天然辛香料，如葱、姜、蒜、香菜、九层塔和洋葱。善用酸味如柠檬、白醋、番茄和甜味如红枣、枸杞和新鲜水果蓉。酸味可以诱发唾液分泌，让长辈觉得食物更有味道，进而减少盐分的摄取。

资料来源：肾脏专科医生洪永祥

