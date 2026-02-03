Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！

保健养生
更新时间：18:05 2026-02-03 HKT
发布时间：18:05 2026-02-03 HKT

【胃癌】内地一名13岁女孩年纪轻轻，却已确诊晚期胃癌，而且胃癌癌细胞已在其腹腔内扩散成大大小小的肿瘤。对于女孩患胃癌的原因，医生经细问下发现原来与她父亲的一个不良生活习惯有关。

13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医

综合内媒报道，河南省肿瘤医院消化科近日接收了一名年仅13岁的胃癌晚期女孩。医生初步治疗后痛心表示，在打开女孩腹腔的瞬间，在场所有人都僵住了：「给孩子做手术，腹腔打开又关上了，根本没法手术，全身多发转移，腹腔像撒豆子一样布满了大大小小的肿瘤，这种是没有任何治愈机会的。」

【同场加映】胃癌成因+症状⬇⬇⬇

对于女孩的病情，医生指表示连下刀进行手术的地方都没有，其胃癌转移的程度已达无法治疗的阶段。而导致一切的原因竟是因为女孩爸爸常年吸烟，在家吸烟时也从来没有避开过孩子，令女儿从小生活在充满二手烟的环境里，最终不幸患上胃癌，让人心痛又愤怒。

为甚么吸入二手烟会引起胃癌？

不少人都疑惑，为甚么吸入二手烟会引起胃癌、而非肺癌？资料显示，吸烟几乎伤害身体的每个器官，二手烟已被世界衞生组织列为「头号致癌物」，会释放出4000种以上的化学物质，其中超过250种对人体健康有害，更有超过50种为致癌物质。除了肺癌，二手烟引发各种的癌症，包括喉癌、口腔癌、食道癌、胃癌、胰脏癌、白血病等等。

要留意，儿童呼吸系统尚未发育健全，受二手烟害波及的严重程度远大于成年人；对儿童而言，暴露在充满二手烟环境下，有害物质易累积身体排不出去；长期吸二手烟的孩子亦更易患胸腔疾病，耳炎、长期喉咙痛、鼻塞、声音沙哑、扁桃腺炎、哮喘以及小儿气喘等等。

吸烟是胃癌成因之一 即看12种常见警号

胃癌是本港第6大常见及致命癌症，2022年已录得1,272宗新症。医管局指出，引发胃癌的因素很多，研究发现，感染幽门螺旋杆菌有可能增加患胃癌的机会，其他风险因素包括：

  • 男性
  • 年纪越大，患胃癌的机会越高。五十岁后，患胃癌的机会会更高
  • 长期进食高盐、腌制和熏制食物会增加患胃癌危险性
  • 有胃部瘜肉、曾接受胃部切除手术及患有恶性贫血
  • 吸烟
  • 家族近亲曾患有胃癌，患上胃癌的机会较其它人高两倍以上

若出现以下征状，可能患胃癌的警号，又或是其他更常见的情况，例如胃炎或十二指肠溃疡：

  • 持续消化不良
  • 持续食欲不振
  • 体重急速下降
  • 小腹肿胀
  • 进食后腹胀不适
  • 呕吐
  • 吐血
  • 大便出血
  • 大便呈黑色
  • 贫血
  • 疲倦
  • 虚弱

医管局指，由于胃癌初期症状并不明显，不少患者只当成胃部不适而掉以轻心，因此有过半患者确诊并接受治疗时，通常已属中晚期。若有怀疑征状，应尽早向家庭医生求诊。

延伸阅读：预防胃癌要吃甚么？ 推介15种天然养胃食物

---

相关文章：

防癌食物｜ 西兰花1部位最抗癌！癌症专家推介14大食物防癌 吃这种大肠癌死亡率降50%

全球40岁以下胃癌个案增 爱吃外卖为何成帮凶？医生教看大便自测征兆

90%胃癌个案因染幽门螺旋菌 医生揭逾半港人带菌 2类职业易中招！

喝1款茶可减患胃癌风险？营养师揭8大好处 护心血管/减重/防脑退化

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
5小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
5小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
6小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
法官表明限潘焯鸿下周四前还清69万元否则颁令破产。刘晓曦摄
潘焯鸿遭入禀呈请破产 官限下周四前还清69万元否则颁令破产 潘强调户口仍遭冻结
社会
6小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
6小时前