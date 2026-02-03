13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！

【胃癌】内地一名13岁女孩年纪轻轻，却已确诊晚期胃癌，而且胃癌癌细胞已在其腹腔内扩散成大大小小的肿瘤。对于女孩患胃癌的原因，医生经细问下发现原来与她父亲的一个不良生活习惯有关。

13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医

综合内媒报道，河南省肿瘤医院消化科近日接收了一名年仅13岁的胃癌晚期女孩。医生初步治疗后痛心表示，在打开女孩腹腔的瞬间，在场所有人都僵住了：「给孩子做手术，腹腔打开又关上了，根本没法手术，全身多发转移，腹腔像撒豆子一样布满了大大小小的肿瘤，这种是没有任何治愈机会的。」

对于女孩的病情，医生指表示连下刀进行手术的地方都没有，其胃癌转移的程度已达无法治疗的阶段。而导致一切的原因竟是因为女孩爸爸常年吸烟，在家吸烟时也从来没有避开过孩子，令女儿从小生活在充满二手烟的环境里，最终不幸患上胃癌，让人心痛又愤怒。

为甚么吸入二手烟会引起胃癌？

不少人都疑惑，为甚么吸入二手烟会引起胃癌、而非肺癌？资料显示，吸烟几乎伤害身体的每个器官，二手烟已被世界衞生组织列为「头号致癌物」，会释放出4000种以上的化学物质，其中超过250种对人体健康有害，更有超过50种为致癌物质。除了肺癌，二手烟引发各种的癌症，包括喉癌、口腔癌、食道癌、胃癌、胰脏癌、白血病等等。

要留意，儿童呼吸系统尚未发育健全，受二手烟害波及的严重程度远大于成年人；对儿童而言，暴露在充满二手烟环境下，有害物质易累积身体排不出去；长期吸二手烟的孩子亦更易患胸腔疾病，耳炎、长期喉咙痛、鼻塞、声音沙哑、扁桃腺炎、哮喘以及小儿气喘等等。

吸烟是胃癌成因之一 即看12种常见警号

胃癌是本港第6大常见及致命癌症，2022年已录得1,272宗新症。医管局指出，引发胃癌的因素很多，研究发现，感染幽门螺旋杆菌有可能增加患胃癌的机会，其他风险因素包括：

男性

年纪越大，患胃癌的机会越高。五十岁后，患胃癌的机会会更高

长期进食高盐、腌制和熏制食物会增加患胃癌危险性

有胃部瘜肉、曾接受胃部切除手术及患有恶性贫血

吸烟

家族近亲曾患有胃癌，患上胃癌的机会较其它人高两倍以上

若出现以下征状，可能患胃癌的警号，又或是其他更常见的情况，例如胃炎或十二指肠溃疡：

持续消化不良

持续食欲不振

体重急速下降

小腹肿胀

进食后腹胀不适

呕吐

吐血

大便出血

大便呈黑色

贫血

疲倦

虚弱

医管局指，由于胃癌初期症状并不明显，不少患者只当成胃部不适而掉以轻心，因此有过半患者确诊并接受治疗时，通常已属中晚期。若有怀疑征状，应尽早向家庭医生求诊。

