冬天养生必吃1种蔬菜 改善消化不良/消水肿 2大食法告别手脚冰冷

冬天可以吃甚么补充能量、提升免疫力？有营养师指出，冬天吃1种蔬菜不但能解决肠胃及水肿问题，其中更有2大食法，能由内暖到外，告别冰冷手脚。

冬天养生必吃1种蔬菜 改善消化不良/消水肿

营养师曾建铭在其Facebook专页发文指，冬季的白萝卜并非补品，虽然白萝卜性质偏寒凉，但因冬季饮食常较厚重，无论是吃打边炉、麻油鸡、姜母鸭，或因天冷摄取较多油腻食物，身体容易积聚火气与食滞，此时白萝卜正是最佳的身体清道夫。他表示，​从营养学角度冬天的白萝卜具有3个优点：

1.含天然的消化酵素

白萝卜含有丰富的淀粉酶，其作用类似唾液中的消化酵素。当摄取过多打边炉食品、糯米类食品，例如汤圆、年糕而消化不良时，白萝卜能帮助分解淀粉，缓解胀气与肠胃不适。

2.低温下淀粉转为糖化

冬天的白萝卜特别清甜，这并非品种差异，而是天气影响。在低温环境下，白萝卜为抵抗冻伤，会将淀粉转化为糖分，同时辣味成分中的芥子油苷随之降低。此时的白萝卜不需添加味精，单纯炖煮便能释出甘甜汤头。

3.含丰富膳食纤维与钾

天气寒冷时活动量减少，肠道蠕动容易变慢，白萝卜中含丰富的膳食纤维，有助促进肠道蠕动。此外，亦含丰富钾，对于吃得太咸或容易水肿的人，白萝卜是帮助排水的理想食材。

白萝卜怎样烹调发挥最大营养？2大食法告别手脚冰冷

曾建铭表示，不少人认为白萝卜性质偏凉，不宜多食，但食物的属性其实会随著烹调方式而改变：

生吃（凉性）：生白萝卜口感较辛辣，适合体质燥热者，或搭配油炸食物以解腻助消化。

煮熟（平性）：加热后，辛辣的芥子油苷会挥发，其寒性大幅降低，转为温和性质。

他指出，若本身体质虚寒、容易手脚冰冷，只要掌握以下2个原则，冬季仍可安心食用萝卜，既能享受其清甜，又不必担心过寒伤胃：

务必煮熟：以炖汤、卤煮等方式充分加热。

搭配温热食材：煮汤时可加入2片生姜，或与排骨、羊肉等温性食材一同炖煮。

2招挑选白萝卜 忌只看白萝卜大小

曾建铭进一步分享，到市场选购白萝卜时，不要只看外型大小，可透过以下2种方法挑选：

手指轻弹：声音清脆厚实表示水分充足；若声音空洞，则可能内部空心。

拿起来掂量：相同大小的白萝卜，越沉重代表水分越饱满，质地不易干柴。

资料来源：营养师 曾建铭

专家履历：曾建铭

李氏联合诊所营养师，专长慢性病营养教育咨询，包括糖尿病、糖尿病、高血压、高血脂、慢性肾病变，以及、老人营养照护。

延伸阅读：降血压/去水肿必吃！15大高钾蔬菜大比拼 这样煮功效加倍

---

相关文章：

饭气攻心恐与消化不良有关？医生教吃4种水果助消化排便/防大肠癌

经常水肿不止影响外观 恐易患心脏病/肾病/肝病 营养师公开一日餐单去水肿

双脚水肿恐血管堵塞？握拳30秒自测中风/心脏病风险 医生教6招护血管

双脚水肿勿轻视！恐属心脏衰竭/肾病征兆 营养师教30秒自测风险