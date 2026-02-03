饮果汁通便恐变胃酸倒流 营养师点名8种「最伤肠胃」饮品 咖啡1种饮法也中招

肠道健康不只影响消化，更与身体免疫力和整体健康水平息息相关。有营养师提醒，很多人忽略了，日常喝的饮品都会对肠道健康产生影响。有些饮品看似健康，却容易刺激肠胃或损害肠道微生物平衡，例如常被认为有通便作用的果汁，事实上可能是胃酸倒流的凶手。

饮果汁通便恐变胃酸倒流 营养师点名8种「最伤肠胃」饮品

根据英媒《Daily Mail》报道，当肠道菌丛处于平衡状态时，益菌有助维持肠道稳定并抑制有害细菌。但当这平衡被打破，不只会引发腹胀、排便习惯不规律等症状，更有研究表明，菌群失调与体重增加、2型糖尿病、心脏病等疾病有关。

饮食是调节肠道，滋养益菌的关键。酸种面包、泡菜等发酵食物被认为有益肠道。至于饮品方面，水、草本茶、淡绿茶和发酵饮品都是对肠道友善的选择，但有些饮品却有相反的效果。报道引述多位营养师意见，盘点了8款「最伤肠胃」饮品，这些饮品容易刺激肠道内壁，损害微生物平衡，并创造有害细菌滋生的环境。

8款「最伤肠胃饮品」：潮流「排毒」果汁、燕麦奶、未过滤咖啡、零卡或代糖饮品

伤肠胃饮品｜1. 潮流「排毒」果汁

这类果汁经常标榜有「健肠胃」作用，但通常是高糖低纤维的「糖水」，而且酸性极高，空肚饮容易刺激胃黏膜，引发胃酸倒流或不适。当中的生姜、姜黄成分，通过食物形式补充被认为有益虚，但目前没有太多证据表明制作成浓缩饮品饮用有效对改善肠道细菌，对某些人而言可能弊大于利。

伤肠胃饮品｜2. 燕麦奶

燕麦奶本身没有问题，但市面上很多产品为了令口感更好，会加入大量油脂、增稠剂同胶质，这些添加剂可能会刺激敏感肠胃，特别是某些乳化剂更被认为有可能破坏肠道的保护性黏液层并增加肠漏症的风险。而且这类高度加工的燕麦奶往往含有高比例的易吸收的碳水化合物，会令血糖飙升，间接影响肠道健康。

伤肠胃饮品｜3. 未过滤咖啡

咖啡可以刺激胃酸分泌，促进肠道蠕动，对某些人而言有助排便。但亦可能加剧某些人的胃灼热、胃抽筋或肠易激症状。特别是未过滤的咖啡含有咖啡醇、咖啡豆醇等化合物，更会令「坏胆固醇」(LDL) 升高。

伤肠胃饮品｜4. 零卡或代糖饮品

代糖饮品看似健康，其实阿斯巴甜、三氯蔗糖等人工甜味剂对肠道的影响，因人而异。例如有研究发现，部分人饮用后，肠道微生物和血糖控制会受到影响，也有机会导致腹胀或排便习惯改变。最好只是偶尔饮用，不适宜代替清水充当日常的补水选择。

8款「最伤肠胃饮品」：啤酒、含糖饮品、能量饮品、蛋白质奶昔

伤肠胃饮品｜5. 啤酒

酒精是公认的「肠道破坏王」，会增加肠道通透性和发炎风险，破坏肠道细菌平衡，降低益菌的数量。尤其是啤酒更是对肠道造成「三重打击」：酒精、可发酵碳水化合物加上碳酸，极容易引发腹胀，加剧肠胃敏感症状。即使是无酒精啤酒，含糖量都可能出奇地高，同样不健康。

伤肠胃饮品｜6. 含糖饮品

汽水、果汁饮品等高糖饮品，会改变肠道细菌平衡，令益菌减少、坏菌增多，降低细菌多样性，长远增加发炎同代谢疾病风险，甚至令心理健康都受到影响。碳酸饮品的酸性也会刺激肠道内壁，加剧胀气问题。建议饮用康普茶 (Kombucha) 代替，有气泡感之余，还含有活性菌群，对肠道可能更有益。

伤肠胃饮品｜7. 能量饮品

能量饮品集合了大量咖啡因、甜味剂、酸性物质和添加剂，如同「暴风式」破坏肠道健康。大量咖啡因会刺激肠道，加剧腹泻和胃抽筋；糖分或甜味剂会扰乱肠道菌群；酸性物质则会加剧胃酸倒流，特别是空腹饮用更伤胃。如果想提神，建议适量饮用含有多酚的无糖茶或咖啡，对维持肠道菌丛的多样性更有好处。

伤肠胃饮品｜8. 蛋白质奶昔

虽然是非常方便补充蛋白质的方法，但很多产品含有大量人工甜味剂、糖醇（代糖）和增稠剂，容易引起腹胀、胃气和腹泻。乳清蛋白亦可能令乳糖不耐症人士不适。建议尽量拣添加剂最少的蛋白粉，或者直接吃鸡蛋、鸡胸肉、豆腐等原型食物补充蛋白质，对肠道更友善。

营养师提醒，比起依赖功能性饮品，简单和规律的饮食对于促进肠道健康更有益处：大量的水分、最少的添加糖、适量的酒精，以及富含原型食物的饮食。重要的是避免采取过于矫枉过正，偶尔喝一杯汽水或一杯酒对于长期的均衡饮食无伤大雅。

