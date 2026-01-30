营养师盘点13大美肌食物 养颜/抗衰老/抗皱淡纹 必吃士多啤梨修复肌肤抗发炎

想让肌肤维持年轻紧致、促进胶原再生，充足睡眠、多喝水和饮食均衡都十分重要。有营养师盘点了13种美肌食物，当中富含多种帮助肌肤抗衰老及修复损伤的关键营养素，维持肌肤健康状态。

营养师盘点13大美肌食物 养颜/抗衰老/抗皱淡纹

外媒《Good Housekeeping》邀请多位营养师分享肌肤抗衰老的饮食建议。他们指出，打造年轻健康的皮肤之基础是饮食，其效果是任何护肤方法都无法比拟的。一些天然食物中富含美白、抗皱、促进胶原蛋白生成、抗氧化或抗发炎的营养素，能够支持肌肤的自我修复、更新和防御能力，由内而外焕发健康透亮。营养师建议日常大家有意识地吃选择有益肌肤的食物，日积月累就能达到显著的美肌效果，还能提升整体健康和活力。

美肌食物｜1. 牛油果

牛油果被誉为「护肤超级食物」，富含单元不饱和脂肪，抗氧化维他命E和维他命C，有效保持皮肤水润弹滑，促进胶原蛋白合成，对抗衰老；同时是钾和维他命B群的优质来源，能够促进血液循环和能量代谢，打造拥有健康光泽的肌肤。

美肌食物｜2. 甜椒

甜椒的维他命C含量极高，半杯已满足每日所需量。这种强力抗氧化剂可以抵御自由基，预防皮肤过早老化，修复紫外线导致的损伤，更有助促进伤口愈合。

美肌食物｜3. 沙甸鱼

沙甸鱼与三文鱼一样，不只是优质蛋白质，还富含Omega-3脂肪酸，可以强化皮肤屏障，锁住水分，对湿疹、牛皮癣等问题尤其有帮助。其所含的维他命D，亦是皮肤细胞生长和修复所必需的营养；还有硒，作为一种强效抗氧化剂，能够保护皮肤细胞免受损伤。沙甸鱼适合连骨食用，同时补充天然钙质，增强骨骼强度和维持皮肤结构。

美肌食物｜4. 克菲尔

克菲尔外观与稀身的乳酪相似，同样是一种发酵乳制品，因此富含益生菌，有助平衡肠道菌丛。肠道健康是维持整体健康和良好皮肤状态的关键。

美肌食物｜5. 杏仁

杏仁是维他命E是极佳来源，可以抗抗自由基侵害。当中更含有健康脂肪和膳食纤维，由内而外滋养肌肤，保持柔软水润，促进新陈代谢，从而有助改善暗疮问题。

美肌食物｜6. 士多啤梨

士多啤梨富含纤维、抗氧化物和维他命C。特别是当中的「鞣花酸」和「黄酮类化合物」这些多酚类代合物，具有抗炎特性，有助修复皮肤细胞损伤。

美肌食物｜7. 奇异果

奇异果是维他命C的王者，一个已提供超过141%每日所需，有效促进胶原蛋白生成，对抗皱纹，兼能增强抗病免疫力。金奇异果的维他命C含量更高。

美肌食物｜8. 番茄

番茄富含抗氧化物「茄红素」，提供长期的紫外线防护，中和有害的自由基。番茄适合在室温保存，将其煮熟或制成酱汁，提升身体吸收率。

美肌食物｜9. 合桃

合桃是植物性Omega-3脂肪酸的最佳来源之一，而且比起其他坚果和花生，含有更多的多酚，因此抗炎功效强大，能够维持皮肤屏障，锁住水分，并保护皮肤免受刺激。合桃更含有「褪黑激素」能够改善睡眠，良好睡眠质素对维持皮肤健康亮泽十分重要。

美肌食物｜10. 菠菜

与其他绿叶蔬菜一样，菠菜富含维他命C、A，以及叶黄素、玉米黄素抗氧化物，促进细胞更新，对抗自由基，令皮肤保持光泽弹性。菠菜更能提供丰富的铁、镁和叶酸，帮助维持氧气输送和能量代谢，这些都是维持肌肤光泽和弹性的必要条件。

美肌食物｜11. 提子

不论红、青、黑提子都含有「鞣花酸」同「白藜芦醇」，有助对抗氧化压力。最新研究更发现，连续食两星期提子，可以起到预防紫外线的作用，加强保护皮肤，减少DNA损伤。

美肌食物｜12. 亚麻籽

亚麻籽营养丰富，是植物性Omega-3和纤维的优质来源。研究证实，食用亚麻籽油可以提升皮肤的保湿度同光滑度。选择已磨碎的亚麻籽，身体的吸收率更好；至于亚麻籽油，因为烟点低，建议用来自制沙拉酱或直接淋在食物上。

美肌食物｜13. 番薯

番薯的鲜艳橙色是源自「β-胡萝卜素」，身体会将之转化为维他命A，促进皮肤细胞更新。一个中等大小的番薯已提供超过100%每日所需维他命A；同时富含维他命C，有助胶原蛋白生成，使肌肤更紧致年轻。番薯也膳食纤维含量丰富的食物，有助维持血糖稳定，从而降低因血糖飙升引起的皮肤问题风险，同时促进肠道菌丛健康，减轻酒渣鼻、痤疮、湿疹等皮肤炎症。

