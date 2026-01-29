Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬天小孩易爆汗疹/荨麻疹！医生揭常穿1类保暖衣物惹祸 必学3大护理贴士纾缓不适

保健养生
更新时间：12:05 2026-01-29 HKT
如发现孩子在冬天常出现汗疹或荨麻疹，有医生指元凶可能与他们常穿1类保暖衣物有关，容易引发皮肤不适。当发现孩子出现红疹，家长应如何为孩子护理，纾缓红疹带来不适？

冬天小孩易爆汗疹/荨麻疹 医生揭常穿1类保暖衣物惹祸

儿童感染科医生颜俊宇在Facebook专页撰文指，天气转凉后常见小朋友身上出现红疹，许多家长焦急询问：「医生，是不是过敏？还是传染病？」经诊断发现，不少案例其实是因穿著内刷毛衣物所引起。他表示，虽然刷毛材质保暖，但对于皮肤敏感或具过敏体质的小朋友，主要可能因以下2大原因引发皮肤问题：

  • 摩擦刺激：刷毛的化纤材质较粗糙，直接接触皮肤会造成物理性刺激，会引发接触性皮肤炎。
  • 闷热不透气：此类材质保暖性强但排汗效果差，小朋友活动量大时，汗水容易闷在衣物内，极可能诱发汗疹（热疹）或加剧荨麻疹发作。

3大护理贴士纾缓红疹不适 怎样穿衣可保暖护肤？

颜医生建议，若红疹已经发作，可透过以下3招舒缓不适并改善红疹：

3招改善红疹纾缓不适：

  • 避免洗澡水温过高：过热的水会洗去皮肤的天然保护油脂，可能加重红疹痕痒感。
  • 简化清洁步骤：建议避免使用过多沐浴露或泡泡浴产品，以清水轻柔冲洗即可，减少化学物质对皮肤的二次刺激。
  • 洗澡后需保湿：冲洗后，趁身体尚微湿、皮肤表面仍保留水分时，立即涂抹成分单纯的乳液，帮助锁住水分并修复皮肤屏障。

此外，不管天气多冷，颜医生建议小朋友采用洋葱式穿衣法，直接接触皮肤的第一层内衣务必选择纯棉材质，吸汗且亲肤，能有效保护皮肤屏障。外层再搭配刷毛衣或保暖毛衣，如此既能维持保暖，又能避免粗糙材质直接刺激皮肤。

荨麻疹有何常见过敏原？超过六星期恐属慢性荨麻疹？

医务衞生局资料显示，「荨麻疹」俗称「风赧」，是一种很常见的皮肤病，患者在皮肤上出现凸起发痒的红色皮疹，它可发生在任何年龄，约20%的人一生中至少有一次患荨麻疹的经验。大部分红疹会自行消退，但亦有可能反复出现。一般来说，荨麻疹可分成急性和慢性两种，以急性占多数。引起荨麻疹的原因亦相当多，通常是身体对外界的一些特定物质产生过敏反应引起。常见过敏原包括：

  • 感染（最常见）：病毒、细菌、寄生虫
  • 食物：牛奶、鸡蛋、坚果、黄豆、麦、虾、蟹、贝壳类食品
  • 药物：水杨酸（亚士匹灵）、非类固醇止痛消炎药、抗生素等
  • 物质：植物、乳胶
  • 昆虫：蜜蜂、黄蜂、火蚁
  • 宠物：毛发、皮屑
  • 其它较少见的原因：冷、热、阳光、花粉、灰尘、霉菌、胶原病、恶性肿瘤等。

如果发作的时间持续超过六星期就称作「慢性荨麻疹」，病情可持续数月或数年。此外，有些患者每隔一段时间就反复发作，给他们带来了相当大的精神困扰，可惜这类病人的诱因大都不明，许多时候都难以根治。

资料来源：儿童感染科医生颜俊宇医务衞生局

