喝咖啡可改善情绪防中风 盘点健康饮咖啡7大重点 怕胃痛/牙齿染色要如何饮？

早上一杯咖啡，不只提神，更可能令人更快乐。饮用咖啡已被证实对健康有长远益处，包括减低出现糖尿病、冠心病和中风的机率。不过有专家提醒，咖啡豆的品种、冲泡方式，甚至所用的水，都会直接影响这杯咖啡到底是「健康饮品」还是「伤身陷阱」。

饮咖啡使人快乐兼防中风 健康饮咖啡7大重点

过往多项大型研究表明，喝咖啡对健康有益，可能与咖啡豆中的抗氧化剂有关，帮助降低发炎；咖啡因的利尿效果也有助降血压。例如，美国心脏协会2025年11月发表的研究指，曾患有心房颤动的成年人每天喝一杯咖啡，复发的可能性降低39%。不过饮咖啡也可能带来一些负面影响，例如导致牙齿染色，或者令人感到焦虑。一些专家提出了以下7大健康喝咖啡贴士：

健康喝咖啡｜1. 早上饮咖啡使人快乐

英国一项研究表明，在一天中的前两个半小时内喝咖啡的人，比不喝咖啡的人更快乐。研究的负责人英国华威大学的幸福、文化和人格研究小组教授Anu Realo解释指，这可能是因为咖啡因有效阻隔体内令人疲倦的化学物质腺苷，同时促进令人产生「幸福感」的多巴胺释放，从而改善情绪、提升警觉性。这种效果也可能来自于轻微的咖啡因戒断反应，早上喝杯咖啡后疲倦就会消失，从而让人感觉更快乐有活力。

健康喝咖啡｜2. 选择咖啡豆

美国俄勒冈大学化学系副教授、著名咖啡科学家Christopher Hendon表示，市面上最两种常见咖啡豆，分别是罗布斯塔咖啡豆和阿拉比卡咖啡豆。

罗布斯塔咖啡豆和阿拉比卡咖啡豆，风味、咖啡因含量、营养上有何不同？

罗布斯塔咖啡豆：主要产自越南、印尼和非洲部分地区，通常风味浓烈、较苦涩，咖啡因含量通常是阿拉比卡的两倍，且富含抗氧化剂绿原酸，因此酸度也较高，可能更容易对肠胃敏感人士造成刺激。它们一般用于即溶咖啡。

阿拉比卡咖啡豆：占世界市场的70%，主要产于南美洲和中美洲，香气层次丰富，带果香或朱古力味。其咖啡因含量也更低，酸度也通常较低，所以对肠胃较温和。同时，它含有更多的葫芦巴碱，这种生物碱具有抗氧化、抗发炎和调节新陈代谢的特性，有益于肝脏和大脑健康。

Hendon指出，绿原酸是来自咖啡在烘焙过程中分解产生的酸，可以被肠道细菌分解转化成多种潜在的有益物质，例如具有抗发炎作用的咖啡酸。而烘焙咖啡是极少数能够摄取到绿原酸的方法之一。

健康喝咖啡｜3. 加牛奶减少牙齿染色

最新的研究发现，咖啡中的绿原酸是令牙齿变黄的元凶之一，而且热咖啡比冻咖啡更容易造成牙齿染色。Hendon提醒，加入牛奶可以减少这个烦恼，因为牛奶中的酪蛋白可以与酸性物质结合，防止其附著在牙齿珐瑯质上。

健康喝咖啡｜4. 注意饮用量

欧洲食品安全局建议，成年人每日咖啡因摄取量不应超过400mg，一般可换算为3-4杯。但咖啡豆本身的天然差异和不同冲煮方式，都会导致咖啡因含量相差甚远，因此不可以单纯用「杯」去计。

意式浓缩咖啡vs手冲咖啡 咖啡因含量有何差别？

例如意式浓缩咖啡 (Espresso)，虽然味道极浓，但由于热水同咖啡粉接触时间极短，只有约20-30秒，实际萃取的咖啡因反而较少。一份浓缩咖啡大约含40-80mg咖啡因。至于手冲或滤泡咖啡 (Filter Coffee)： 热水同咖啡粉接触时间可达数分钟，会萃取出更多咖啡因，一杯240ml的滤泡咖啡，咖啡因含量可高达150mg或以上。不过也由于接触时间长，手冲咖啡亦可能含有更多有益的抗氧化物。成年人每日可以饮5杯Espresso，但只能饮2-3杯手冲咖啡。

健康喝咖啡​​​​​​​｜5. 留意身体反应

英国布里斯托大学教授兼心理学家Peter Rogers提到，自己除非要长途驾驶，否则只会喝不含咖啡因的咖啡。他曾研究过咖啡因对身体的影响，并指出咖啡因的主要作用是提神醒脑，却有导致焦虑和血压升高的副作用。血压升高的反应一般是轻微且短暂，但对于不常喝的人可能特别明显。咖啡因会透过阻断腺苷并触发肾上腺素的产生来升高血压，肾上腺素会导致血管收缩。

他强调，咖啡虽然能令人保持清醒，但实际上无法提高认知能力。咖啡的提神效果，很大程度只是纾缓了「咖啡因戒断症状」，例如头痛、疲倦。对于部分人，过量咖啡因反而会引致焦虑、注意力分散、心跳加速，令人更难集中精神。

健康喝咖啡​​​​​​​｜6. 即磨咖啡比即溶咖啡更好

即溶咖啡一般经过多次加热或冷冻处理（例如喷雾干燥法），将咖啡液体变成固体，再被分解成碎块。Hendon教授指出，在这过程中可能会产生更多不理想的副产品，例如致癌物「丙烯酰胺」。虽然其含量远低于安全水平，但整体营养价值通常不如新鲜研磨的咖啡。亨顿教授说，考虑你使用的水质至关重要。

他提醒，如果喜欢自行磨豆的人，可以把未研磨咖啡豆放在雪柜冰格保存，保持新鲜度之余，在研磨时也更容易均匀破碎，使咖啡豆的风味更稳定地释放出来。

Realo教授则表示，咖啡使人快乐，不只由于咖啡因等物质，更多是因为冲煮咖啡的仪式感，咖啡香气和期待的心情，本身就有效减压和令人心情愉快。

健康喝咖啡​​​​​​​｜​​​​​​​7. 注意水质

Hendon教授表示，使用硬水冲泡咖啡影响风味，因为钙和碳酸氢钠含量高，会削弱咖啡中的天然酸味。樽装水也不是好选择，既不环保，而且可以比自来水更硬，更不适合用来冲泡咖啡。如果不能用过滤水或软水冲泡，也可以选择本身酸度不高、风味受水质影响较小的咖啡豆。

延伸阅读：每天喝黑咖啡防肾病/糖尿病 医生教加这配料功效加倍 拆解详细制法+建议饮食量

---

相关文章：

前列腺癌预防｜男人50岁前列腺响警号！饮咖啡可防前列腺癌？中医揭1类人恐越饮越伤

饮咖啡好处多？营养师推介8大饮法功效加倍 加这配料稳血糖/抗发炎

无咖啡因咖啡推介｜日本《LDK》评测30款人气产品 10款获A级 睡前都可以饮！

即冲无糖咖啡推介｜日本《LDK》评测13款人气产品 2款获A级 doutor/Nescafe/Seven Premium排第几？