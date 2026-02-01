牙痛竟是心肌梗塞征兆？盘点5大「假牙痛」致命警号 伴随哪些症状即求医？

牙痛不一定是牙齿问题，随时是心肌梗塞等致命疾病征兆？医生指出，当身体出现非典型牙痛，可能是身体出现5大致命疾病的征兆，一旦出现特定症状，必须立即求医保命！

牙痛竟是心肌梗塞征兆？盘点5大「假牙痛」致命警号

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指，有名婆婆因左侧牙痛就医，但无论如何咬牙，牙齿本身并未感到疼痛，却仍持续表示牙痛不适。医生为她安排心电图检查后，诊断出是心脏下壁心肌梗塞。他表示，并非所有牙痛都源自牙齿问题，并列举以下5大致命疾病，都会以牙痛痛形式表现：

牙痛竟是致命疾病征兆？

1.心肌梗塞

心肌梗塞以牙痛形式表现，常因心脏缺血引发迷走神经与交感神经讯号传递异常，使痛觉投射至左下颚、牙齿及耳后区域。其临床危险症状包括：左侧牙痛或下颚痛，并伴随恶心、冒冷汗、呼吸急促及莫名焦虑，且疼痛不会因咀嚼加剧，一般止痛药亦难以缓解。高风险族群例如糖尿病患者、女性及高龄者需特别注意，此类患者发生心肌梗塞时，可能不表现典型胸痛，仅出现牙痛的症状。

2.主动脉剥离

主动脉剥离的死亡率极高，每小时约上升1–2%，其疼痛常被误认为牙痛，原因是撕裂性剧痛会沿神经向上放射，延伸至下颚、脸颊与牙根部位。关键征兆包括痛感突然出现、疼痛会移动，从胸部蔓延至颈部再至下颚、双臂血压可能出现明显差异，且一般止痛药无法缓解。

3.脑中风

属于最容易被忽略的中风类型，因痛觉神经核位于脑干，中风时会刺激痛觉传导路径，导致大脑误判为牙齿疼痛。常被忽略的合并症状包括头晕、恶心、走路不稳、眼花或复视，以及说话异常。若同时出现牙痛与头晕恶心，绝非单纯牙齿问题，需立即警觉可能为脑干中风的征兆。

4.颞动脉发炎

颞部血管发炎会影响颜面与牙龈的血流，导致咀嚼时疼痛加剧、牙根处感到剧痛。致命关键在于此症好发于50岁以上族群，典型症状包括咀嚼时痛感加剧、太阳穴处压痛，以及视力突然模糊，甚至中风。若延误治疗，可能导致不可逆的失明后果。

5.严重感染或败血症前期

常伪装为面部神经痛或深层闷痛，且位置难以定位，即使牙科检查也无法找到明确病因。伴随的关键警讯包括发烧或体温异常偏低、心跳加速、全身无力及意识状态改变。此时不应只寻求牙科治疗，而需立即前往急诊处理。

黄医生表示，若牙痛同时出现以下任一情况，应立即就医：

左侧下颚痛

恶心

冒冷汗

呼吸急促

头晕

走路不稳

视力变化

止痛药完全无法缓解疼痛

资料来源：重症科医生黄轩

专家履历：黄轩

台湾胸腔暨重症专科医生、中西医国际医师亦是微创胸腔内视镜手术专家。

