医生盘点7大易致癌食物 常用这食油增近3倍乳癌风险 1类常见早餐也上榜！

【易致癌食物】癌症的发生与饮食习惯有一定关联，日常生活中若不加留意地过量摄取某些食物，会增加诱发癌症的风险。有医生指出，常吃7类常见食物，易增加患癌风险，其中如经常摄取1类食油，患乳癌风险增近3倍，甚至1类常见早餐也上榜。

盘点7大易致癌食物 常用这食油增近3倍乳癌风险

根据日媒《周刊PRIME》报道，日本帝京大学福冈医疗技术学部教授、癌症治疗权威佐藤典宏医生分享指，过去人们对食物与癌症之间的关联认知有限，然而随著近年全球研究不断推进，目前已发现有7类食物可能增加患癌风险，建议尽量避免摄取这些食物，有助于降低罹患癌症的可能性。

甚么食物易致癌？

易致癌食物｜1. 加工肉类

加工肉类中的烟肉、火腿、香肠、咸牛肉等，是常见的早餐食物之一。不过，它们在生产过程中常添加色素以呈现鲜艳红色。有研究指出，每日摄取量每增加50克，罹患大肠癌的风险便上升18%；若每天食用3至4片火腿或2至3根香肠，患大肠癌的机率比完全不摄取者高出约20%。此外，未经加工但脂肪含量高的肉类，包括五花肉、牛肋排、鸡皮、西冷牛排及动物内脏也需留意，因其饱和脂肪酸会增加致癌风险。建议优先选择鸡胸肉、猪里肌肉等瘦肉部位。

易致癌食物｜2. 乳制品

一项针对逾2000名大肠癌患者的研究显示，大量摄取低脂乳制品可降低40%的复发风险，而大量食用高脂乳制品则会使大肠癌复发风险增加60%。即使是同一类乳制品，脂肪含量的高低亦可能导致截然不同的影响，显示脂肪含量很可能是决定乳制品致癌风险的关键因素。研究结果亦指出，高脂乳制品会提升乳癌复发的机率，因此谨慎控制高脂乳制品的摄取量十分重要。

牛奶与乳酪本身脂肪含量较低，且市场上亦有低脂选项，故无需过度担忧；然而，奶油与黄油等产品的脂肪含量通常偏高，建议适量食用。

易致癌食物｜3. 每天吃两个或更多鸡蛋

鸡蛋虽含多种人体必需营养素，但仍建议适量摄取。一项针对4686名日本女性、长达15年的追踪研究发现，与每日仅食用一个鸡蛋的女性相比，每日摄取两个或以上鸡蛋的女性，其死于癌症的风险高出3.2倍。美国的研究亦指出，癌症死亡风险会随鸡蛋摄取量增加而上升，因此建议每日食用不超过一个鸡蛋为宜。

易致癌食物｜4. 高碳水化合物主食

需注意白饭、乌冬面、面包等高碳水化合物主食，这类食物摄取后会显著提升血糖水平，葡萄糖会助长癌细胞的生长与转移能力，而高血糖所诱发的胰岛素分泌亦会促进癌症发展。有研究已证实，血糖偏高的癌症患者存活率普遍较低，因此控制血糖水平至关重要。

然而，并不建议过度限制碳水化合物的摄取，一项调查显示，若碳水化合物摄取量占总热量的比例过低，整体癌症风险反而会增加8%。但若本身患有糖尿病、胰脏炎、肝硬化或肾功能受损等疾病，则应先咨询医生意见，因为不当的碳水化合物限制可能对健康造成危害。

易致癌食物｜5. 含有大量食品添加剂的食物

即食面、零食等超加工食品含有大量添加剂与防腐剂，用以改善口感、外观或延长常温保存期限。研究指出，摄取最多超加工食品的人，其罹患癌症的风险会增加20%，甚至更高。值得注意的是，甜面包、包装面包，以及肉丸、鸡块等加工肉类同样属于超加工食品。若经常食用预包装甜面包作为早餐，或午餐盒中常出现预煮鸡块，便需留意其可能提升患癌风险；而快餐汉堡亦多使用加工肉类，同样应避免过量摄取。

在众多添加剂中，最常被指出具致癌风险的是亚硝酸盐与硝酸盐，常见形式包括亚硝酸钠、硝酸钾及硝酸钠。一项研究发现，摄取最多硝酸盐添加剂的人，其乳癌风险比摄取量最低者高出24%；而摄取最多亚硝酸盐添加剂的人，则使前列腺癌风险增加58%。亚硝酸盐与硝酸盐常用于火腿、烟肉等加工肉类，以及明太子、鳕鱼子、三文鱼子等鱼子制品中，以增强色泽。偶尔少量食用虽无大碍，但若每周频繁食用明太子或鳕鱼子等相关产品，便需特别谨慎。

易致癌食物｜6. 100%纯果汁

许多果汁含有添加糖分，一项研究指出，每日每增加100毫升含糖果汁或其他软性饮料的摄取量，整体癌症风险便会上升18%。即便是标示为100%的纯果汁，其过程中已移除有助预防癌症的膳食纤维，主要成分仅剩果糖。此外，有研究显示，液态形式的果糖，尤其是果汁中的果糖，是增加癌症风险的主要因素之一，因此即使饮用的是无添加糖的纯果汁，仍需小心。建议直接食用完整水果，以摄取天然纤维与营养；若仍想饮用果汁，可尝试使用搅拌机将水果连同纤维一同打碎饮用。

易致癌食物｜7. 沙律油或葡萄籽油

大多数沙律油例如大豆油，含有大量的亚麻油酸，这是一种属于ω-6脂肪酸的物质，研究指出其可能具有促进癌细胞生长的作用。一项针对约38,000名女性的研究显示，亚麻油酸摄取量越高，罹患荷尔蒙依赖型乳癌的风险也随之上升，摄取量最高组的风险更是最低组的2.94倍。此外，葡萄籽油同样需注意，因其亚麻油酸含量特别高。

建议选择富含油酸，即是Omega-9脂肪酸的食用油，例如橄榄油、菜籽油、红花籽油等。Omega-9脂肪酸有助抑制坏胆固醇，并能减缓大肠癌生长。研究发现，摄取这类油脂患乳癌风险可降低68%；英国研究亦指出，胰脏癌风险能降低71%。

资料来源：《周刊PRIME》

专家履历：佐藤典宏

日本的外科医生及癌症治疗专家，目前担任帝京大学医疗技术学部教授。他拥有丰富的临床与研究经验，特别是在胰脏癌治疗与癌症预防领域。

