常用漱口水更易感冒？医生教增强免疫力10大习惯 预防感冒/纾缓症状

随著天气回暖、逐渐潮湿，湿闷环境会削弱免疫力，令人特别容易生病。有医生建议日常可养成10个好习惯，具有增强免疫力、预防感冒的作用，甚至有效减低中风的风险。同时要避免一些看似对健康有益却适得其反的行为。

医生列10个习惯 防感冒/中风/增强免疫力

据日媒《女性自身》报道，内科医生秋津寿男指，出现高烧等较严重的症状时，人们通常会请假休息。然而，当症状较轻，例如只是咳嗽或流鼻水，人们往往会过度劳累。随著年龄增长，如果缺乏休息或培养了错误的日常习惯，比较轻微的感冒症状也可能会持续，导致病情恶化。从洗澡到睡眠习惯，再到腹泻或发烧时的应对措施，秋津医生列出10个有助增强免疫力的小贴士：

1. 用清水洗手15秒

实验结果表明，用清水洗手15秒即可将手上的病毒数量减少100倍。虽然枧液能透过起泡去除皮脂和其他油性污垢，但抗菌洗手液可能会杀死过多的常驻细菌，从而削弱皮肤屏障。

2. 浸全身浴

对中老年人来说，全身浴（浸至颈部）能带来显著的健康益处。它不仅能快速温暖全身，还能利用水压减轻腿部肿胀，扩张血管，促进血液循环和新陈代谢。研究还表明，全身浴可以降低中风、心肌梗塞等血管疾病的风险。

3. 以食物补充营养

虽然服食一些优质的补充剂有助增强免疫力，但除了有副作用的疑虑，也由于太过方便，导致可能出现过量服用的风险。因此最好是透过食物获取营养，这样可以减轻身体的负担。

4. 腹泻时喝味噌汤

发烧或感冒时，饮用电解质饮品是补充水分的好方法，但腹泻流失的电解质比汗水更多，因此电解质饮品不足以补充水分，日式昆布茶或味噌汤是最理想的选择。

5. 保持适度压力

压力是指身体和心理对外在刺激（例如环境或人际关系）的反应。适度压力对人类生存至关重要，包括维持认知功能和免疫力。

6. 高质素深度睡眠

比起入睡时间，入睡后的头3小时最为重要。在这3个小时内获得高质素的睡眠，有助恢复免疫功能并刺激生长激素分泌。

7. 感冒持续不愈须就医

虽然非处方药方便易得，但仅供紧急情况使用，长期服用很危险，可能导致忽视严重疾病。如果一周后病情没有好转，请就医。

8. 感冒初期都要休息

当感冒发烧时，免疫系统会做出反应，产生发烧反应并努力杀死感冒病毒；相反，在不发烧时，免疫系统活性较低。因此如果没有发烧就不好好休息，病情容易恶化，持续感到不适。在感冒初期休息非常重要。

9. 绿茶比漱口水有用

用漱口水漱口的人更容易感冒。漱口水会使喉咙变得无菌，令有害细菌更容易进入体内。绿茶含有儿茶素，具有抗菌和抗氧化特性，在适度杀菌的同时，可保留人体必需的菌丛。

10. 赤脚睡觉更保暖

穿袜子睡觉会阻碍血液循环，袜子过紧反而会让人感觉更冷。此外，袜子还会使四肢发热，导致睡眠浅。因此，建议赤脚睡觉。

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