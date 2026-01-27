曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神

【曾国衞免职】新华社今早（27日）公布，根据特首李家超建议，国务院免去曾国衞的政制及内地事务局长职务。曾国衞早前因健康理由向特首请辞，提到自己前列腺癌指数一直上升。指数超标就等同患癌吗？有哪些病征可以及早发现前列腺癌？

曾国衞因健康理由辞任局长 自揭PSA指数高居不下

曾国衞今早会见传媒时回应指，自己的身体在高强度工作下「出现状况」，其前列腺癌指数（PSA值）一直上升，数值更长期超过11，经过超声波、磁力共振等不同检查和监察，加上按时服药及刺穿手术的治疗手段，情况依然没有改善。因此在与家人及医生商量后，认为目前最好的处理方法是减少压力、调理身体，因而决定向特首请辞。

曾国衞大学毕业后于1987年加入人民入境事务处，任职助理入境事务主任。在该部门工作多年，并于2016年出任入境事务处长。直至2020年，他提早离开公务员团队，并获任命为政制及内地事务局长。

甚么是PSA指数？超标等于患前列腺癌？

根据癌症基金会资料，前列腺特异抗原指标（PSA）是由前列腺正常及癌细胞制造的蛋白质，验血检测PSA指数是筛检前列腺癌方法之一。健康的男性的血液中出现PSA属正常情况，多数不会超过4ng/ml。一旦指数升高，则代表前列腺可能出现问题或是癌症先兆。例如当前列腺受感染或在良性肿瘤影响下，PSA指数亦有可能上升。

一般来说，PSA指数越高或飙升速度越快，代表身体里有更多前列腺癌细胞。不过，PSA超标并不等于患前列腺癌。因为有些前列腺癌患者的PSA指数会是正常的，所以不能单凭此作为确诊指标。

PSA指数(ng/ml) 患前列腺癌风险 低于4 风险相对较低 高于4 患癌机率约25% 高于10 患癌机率约50%

至于前列腺癌诊断，必须透过活检抽取组织化验，属于入侵性程序，因此建议PSA筛检的高风险人士才需要进一步检测。另外，在前列腺癌治疗期间，患者仍需要接受PSA检查，若指数下降则代表治疗方法有效应对癌细胞。

甚么人需要定期检验PSA指数？

建议50岁以上男士，特别是有近亲（父亲、兄弟或儿子）曾患前列腺癌的高风险族群，或者出现症状者，应与医生商讨是否适合和需要定期进行检查PSA指数。

前列腺癌有哪些常见症状？

前列腺癌是本港男性第3大常见癌症，死亡率更位居第4位。在2023年新增超过3000宗新病例，并造成522名患者死亡。根据本港医管局资料，年纪大的男性常有前列腺肿大的情况，绝大多数属于良性增生，但当细胞出现基因变异，成为恶性肿瘤，引发前列腺癌。由于前列腺癌生长缓慢，加上病发初期更通常没有明显征状，导致患者可能多年不察觉体内存在肿瘤。若出现以下一种或多种征状，代表著肿瘤逐渐增大或已开始转移：

小便频密，尤其在晚间 小便困难，久久不能排出尿液 小便时感刺痛 小便或精液带血 盆骨痛楚 脊骨痛楚 脚肿 若发现盘骨、背及臀部痛楚，显示病情已恶化及肿瘤已扩散至其他部位。

以上大部分症状与一般前列腺增大的症状极为相近，因此应及早就医诊断。若前列腺癌患者没有接受合适的治疗，病情有机会恶化以致出现下列情况：

癌症转移：可能会随淋巴管转移往附近的淋巴腺，亦有机会转移到骨骼，多见于盆骨、腰椎、股骨和肋骨，或者转移到肺、肝、胸膜、肾、肾上腺和脑部。

疼痛：若癌肿瘤扩散至骨，部分病人会感到较严重的疼痛。

前列腺癌有哪些高危因素？

年龄、遗传、饮食等因素都可能增加前列腺癌的病发风险。以下类别的人士患上前列腺癌的机率更高。

50岁以上

有前列腺癌家族史的男性，前列腺癌的发病机率也会大大增加

长期食用高热量、高脂肪性食物

吸烟

肥胖

前列腺病变



