免费睇牙｜赛马会推出智齿保健计划 两类病患者获免费牙科检查 一文即睇参加资格/资助项目/诊所地点

【免费睇牙】香港赛马会慈善信托基金推出「赛马会智齿保健计划」，计划由即日起至2027年2月，为脑退化症或柏金逊症人士提供免费牙科服务，培养他们保持牙齿卫生的习惯、维持认知能力及身心健康。本文整理了有关计划的申请资格、资助项目、牙科服务、申请程序、诊所地点，立即看看如何申请！

有研究指，脑退化症与口腔健康息息相关，事关牙龈疾病与大脑萎缩有关联，牙齿健康状况不佳会加速脑退化症。为了培养脑退化症人士保持牙齿卫生的习惯，以维持认知能力及身心健康，协助照顾者更易监察患者的口腔卫生的情况。「赛马会智齿保健计划」由即日起至2027年2月为合资格人士提供免费的基本牙科服务。要留意，名额2,000位，先到先得，额满即止。

了解更多：赛马会智齿保健计划（网上申请表格）

返回目录

赛马会提醒，参加者 须符合以下所有条件 ，包括：

确诊脑退化症或柏金逊症人士（ 需提供确诊证明 ：医生信/药袋/医健通或HA Go药物纪录）

：医生信/药袋/医健通或HA Go药物纪录） 居住于社区

拥有自己的牙齿

过去2年没有参加过关爱基金「长者牙科服务资助」

从未受惠于本计划

受惠于以下其中一项政府津贴/福利（需提供相关证明）：

1. 长者生活津贴（每月$4,250）或

2. 伤残津贴 或

3. 长者社区照顾服务券

要留意，领取综援人士不符合资格，因综援本身有牙科资助，详情可向社署或所属社工查询。如没有领取以上津贴，符合以下条件亦可参加计划：

脑退化人士：独居/双老及居住基层房屋

柏金逊人士：居住基层房屋（公屋/居屋/唐楼/单栋旧楼/过渡房屋等）

了解更多：赛马会智齿保健计划

返回目录

赛马会智齿保健计划涵盖基本牙科服务（6个月内）、陪诊及来回的士车费资助及6个月护理监察：

牙科服务方面，牙医及姑娘有技巧及经验应对脑退化及柏金逊人士，亦会为参加者及照顾者，提供1对1牙齿卫生指导。诊所内亦备有无障碍设施及特殊设备（如吊机）。

为方便参加者到诊，计划会提供陪诊服务及来回的士车费资助，采用实报实销方式，最多可报销2次车资资助、每次上限为$500；要留意，乘坐Uber或复康巴士到诊所，不可以申请车资资助，当局只接受的士机印收据。

透过「盈爱健齿通」App提供一系列护理监察，包括：

1. 三维牙齿模型及「边学边刷」

2. 早晚刷牙提醒及记录

3. 口腔健康资讯

4. 认知训练小游戏

5. 成就及积分（可兑换电子现金礼券）

大部分病人只需到诊1次即可完成治疗，但有部分病人的牙患较严重，需要预约第2次，甚至第3次进行治疗，但要留意所有治疗需于6个月内完成（由第一次到诊计算），逾期便需要自费。

了解更多：「盈爱健齿通」App （IOS、Google Play）

返回目录

参加计划人士可享有免费牙齿保健服务，包括：

口腔检查

全口X光检查

氟化物治疗

牙齿卫生指导

洗牙

补牙及脱牙（只数没有上限）

意识镇静配合牙科治疗（如有需要，医护人员可经口服方式提供镇静药物给病人，以配合牙科治疗）

计划不包括镶假牙及其他较复杂的牙科服务（如杜牙根、牙根刮治等），但如果参加者需要，可请牙医报价，再决定是否自费使用服务。

了解更多：赛马会智齿保健计划

返回目录

有兴趣申请人士可填妥以下表格，赛马会筛选出符合资格的申请人，并于办公时间致电跟进。申请步骤如下：

填写及提交网上登记表格 致电合资格的申请人（致电电话：6898 3282 ） 核实申请人的资格 为合资格的申请人预约 发送成功申请的WhatsApp通知 如成功申请，最快2至3个星期就可以见牙医；申请人依时到诊

如登记后2星期仍未收到电话，则代表申请不符合资格，不作另行通知。如有任何疑问，可于办公时间内致电或发送WhatsApp信息查询计划内容：

电话/WhatsApp查询：9100 3926

办公时间：星期一至五 上午9时至下午6时（星期六、日及公众假期休息）

了解更多：赛马会智齿保健计划（网上申请表格）

返回目录

计划服务的地点包括中环、旺 角、上水及葵涌4个诊所服务地点，详细地址会由当局于申请成功后提供。参加者 不可以自由选择 到哪一间诊所接受牙科服务，赛马会拥有最终决定权，他们会根据参加者的需要决定分配到哪一间诊所。

了解更多：赛马会智齿保健计划

返回目录

延伸阅读：公立医院收费2026年起加价 一文即睇急症/门诊/专科收费详情 1万元上限措施是甚么？

---

相关文章：

香港中医医院正式分阶段投入服务 一文即睇4大预约方式 首年可享低至7折优惠

港大研「癌症超级数据库」破解免疫治疗关键蛋白 癌症治愈率有望增逾4成

69岁港男患前列腺晚期 接受新疗法同步治疗5处病灶 治疗后至今3年病情不复发

科大研AI系统SmartPath 精准诊断肺癌/乳癌/大肠癌/胃癌 准确率逾95%