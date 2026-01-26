免费睇牙｜赛马会推出智齿保健计划 两类病患者获免费牙科检查 一文即睇参加资格/资助项目/诊所地点
【免费睇牙】香港赛马会慈善信托基金推出「赛马会智齿保健计划」，计划由即日起至2027年2月，为脑退化症或柏金逊症人士提供免费牙科服务，培养他们保持牙齿卫生的习惯、维持认知能力及身心健康。本文整理了有关计划的申请资格、资助项目、牙科服务、申请程序、诊所地点，立即看看如何申请！
免费睇牙｜赛马会智齿保健计划提供免费服务 一文即睇参加资格/资助项目/诊所地点
- 赛马会智齿保健计划是甚么？
- 参加资格是甚么？合资格人士有哪些？
- 赛马会智齿保健计划会资助哪些部分？
- 赛马会智齿保健计划涵盖哪些免费牙科服务？
- 如何申请赛马会智齿保健计划？
- 赛马会智齿保健计划的诊所地点？
免费睇牙｜赛马会智齿保健计划是甚么？
有研究指，脑退化症与口腔健康息息相关，事关牙龈疾病与大脑萎缩有关联，牙齿健康状况不佳会加速脑退化症。为了培养脑退化症人士保持牙齿卫生的习惯，以维持认知能力及身心健康，协助照顾者更易监察患者的口腔卫生的情况。「赛马会智齿保健计划」由即日起至2027年2月为合资格人士提供免费的基本牙科服务。要留意，名额2,000位，先到先得，额满即止。
免费睇牙｜参加资格是甚么？合资格人士有哪些？
赛马会提醒，参加者须符合以下所有条件，包括：
- 确诊脑退化症或柏金逊症人士（需提供确诊证明：医生信/药袋/医健通或HA Go药物纪录）
- 居住于社区
- 拥有自己的牙齿
- 过去2年没有参加过关爱基金「长者牙科服务资助」
- 从未受惠于本计划
- 受惠于以下其中一项政府津贴/福利（需提供相关证明）：
1. 长者生活津贴（每月$4,250）或
2. 伤残津贴 或
3. 长者社区照顾服务券
要留意，领取综援人士不符合资格，因综援本身有牙科资助，详情可向社署或所属社工查询。如没有领取以上津贴，符合以下条件亦可参加计划：
- 脑退化人士：独居/双老及居住基层房屋
- 柏金逊人士：居住基层房屋（公屋/居屋/唐楼/单栋旧楼/过渡房屋等）
免费睇牙｜赛马会智齿保健计划会资助哪些部分？
赛马会智齿保健计划涵盖基本牙科服务（6个月内）、陪诊及来回的士车费资助及6个月护理监察：
- 牙科服务方面，牙医及姑娘有技巧及经验应对脑退化及柏金逊人士，亦会为参加者及照顾者，提供1对1牙齿卫生指导。诊所内亦备有无障碍设施及特殊设备（如吊机）。
- 为方便参加者到诊，计划会提供陪诊服务及来回的士车费资助，采用实报实销方式，最多可报销2次车资资助、每次上限为$500；要留意，乘坐Uber或复康巴士到诊所，不可以申请车资资助，当局只接受的士机印收据。
- 透过「盈爱健齿通」App提供一系列护理监察，包括：
1. 三维牙齿模型及「边学边刷」
2. 早晚刷牙提醒及记录
3. 口腔健康资讯
4. 认知训练小游戏
5. 成就及积分（可兑换电子现金礼券）
大部分病人只需到诊1次即可完成治疗，但有部分病人的牙患较严重，需要预约第2次，甚至第3次进行治疗，但要留意所有治疗需于6个月内完成（由第一次到诊计算），逾期便需要自费。
免费睇牙｜赛马会智齿保健计划涵盖哪些免费牙科服务？
参加计划人士可享有免费牙齿保健服务，包括：
- 口腔检查
- 全口X光检查
- 氟化物治疗
- 牙齿卫生指导
- 洗牙
- 补牙及脱牙（只数没有上限）
- 意识镇静配合牙科治疗（如有需要，医护人员可经口服方式提供镇静药物给病人，以配合牙科治疗）
计划不包括镶假牙及其他较复杂的牙科服务（如杜牙根、牙根刮治等），但如果参加者需要，可请牙医报价，再决定是否自费使用服务。
免费睇牙｜如何申请赛马会智齿保健计划？
有兴趣申请人士可填妥以下表格，赛马会筛选出符合资格的申请人，并于办公时间致电跟进。申请步骤如下：
- 填写及提交网上登记表格
- 致电合资格的申请人（致电电话：6898 3282 ）
- 核实申请人的资格
- 为合资格的申请人预约
- 发送成功申请的WhatsApp通知
- 如成功申请，最快2至3个星期就可以见牙医；申请人依时到诊
如登记后2星期仍未收到电话，则代表申请不符合资格，不作另行通知。如有任何疑问，可于办公时间内致电或发送WhatsApp信息查询计划内容：
- 电话/WhatsApp查询：9100 3926
- 办公时间：星期一至五 上午9时至下午6时（星期六、日及公众假期休息）
免费睇牙｜赛马会智齿保健计划的诊所地点？
计划服务的地点包括中环、旺 角、上水及葵涌4个诊所服务地点，详细地址会由当局于申请成功后提供。参加者不可以自由选择到哪一间诊所接受牙科服务，赛马会拥有最终决定权，他们会根据参加者的需要决定分配到哪一间诊所。
不可以，因为高龄津贴（生果金）并没有资产审查，但如果符合独居/双老等条件亦可参加计划。
参加计划没有年龄限制，即使是18岁人士、只要符合资格（确诊脑退化症或柏金逊症）就可以参加。
到诊时，接待处职员会提供车资资助申请表格及回邮信封 (印有回邮地址)，申请人需寄回两程的士机印收据及申请表（由轮椅的士公司/车队发出的手写收据也获接受），赛马会收到申请后，需时2-3个月处理及批核，完成后会寄回支票到申请人的地址。