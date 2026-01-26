尼帕病毒｜印度录5宗病例可人传人 死亡率达75%无药可治 如何降低感染风险？

【尼帕病毒】印度西孟加拉邦近日爆发尼帕病毒（Nipah virus）疫情，录得至少5宗病例，近百人被要求居家隔离。由于尼帕病毒并无预防疫苗，而且无药可治，死亡率更可高达75%，周边多国已就疫情作出预防措施，严阵以待。

尼帕病毒｜印度录5宗病例可人传人 死亡率达75%无药可治

综合外媒报道，当地感染尼帕病毒患者正在该邦首府加尔各答及周边医院接受治疗，其中1名患者病情危重，患者亦包括医护人员。泰国、尼泊尔等周边国家亦指已加强疫情监控，预防尼帕病毒的输入风险。

尼帕病毒曾在1998年到1999年间，在马来西亚、新加坡爆发疫情，导致逾百人死亡，百万只猪因此被扑杀。其后，尼帕病毒疫情也曾在印度、孟加拉国、菲律宾等国出现。

尼帕病毒｜感染后可能出现甚么征状？

据世衞资料指，尼帕病毒是一种人畜共通传染病，可在动物和人类之间传播，也可以通过被污染的食物传播给人类，或者直接人传人。尼帕病毒感染最早出现于1999年，在马来西亚的一个养猪场爆发的疫情，并以首次报告病毒的地区命名。世衞估计，病例死亡率估计为40-75%，目前没有可用于人类或动物的疗法或疫苗，治疗主要限于支持疗法。

感染尼帕病毒有何病征？

感染尼帕病毒病征+并发症：

根据本港衞生防护中心资料，尼帕病毒感染患者可以没有征状。如有症状通常在感染后约4-14天开始出现，潜伏期亦可能长达45天。

早期征状包括与流感类似的征状，如发烧、头痛、呕吐、喉咙痛和肌肉酸痛。

其他征状包括头晕、嗜睡和知觉下降。

严重的病例可能会出现并发症，如肺炎、癫痫、脑炎、昏迷，甚至死亡。

在急性脑炎康复的患者中，约有20%可能持续出现神经线的问题。

尼帕病毒传播途径

主要是通过直接接触受感染动物的呼吸道飞沫、鼻腔分泌物和组织传播。

通过食用受感染蝙蝠尿液、粪便或唾液污染的食物而传播，通常是水果或水果产品(特别是椰枣原汁)。

在人与人之间传播，主要是通过密切接触受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和医疗机构中报告。

如何预防尼帕病毒感染？

衞生防护中心表示，现时尚未有预防尼帕病毒感染的疫苗，提醒在前往受尼帕病毒影响的地方时，应采取以下措施以降低感染风险：

避免接触野生动物或染病的农场动物，尤其是蝙蝠、养殖猪、马、家猫和野猫。

避免前往蝙蝠栖息地。

注重个人衞生，经常用洗手液和清水洗手，特别是接触动物或其分泌物/粪便后，及照顾或探望病人后。

注意食物衞生，在食用水果前应彻底洗净并去皮，切勿进食可能被蝙蝠咬过或从地上检起的水果。避免饮用生的椰枣原汁、棕榈汁或其他果汁。

