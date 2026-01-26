Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度现尼帕病毒病例可人传人 死亡率达75%无药可治 如何降低感染风险？

保健养生
更新时间：10:50 2026-01-26 HKT
发布时间：10:50 2026-01-26 HKT

印度西孟加拉邦近日爆发尼帕病毒（Nipah virus）疫情，录得至少5宗病例，近百人被要求居家隔离。由于尼帕病毒并无预防疫苗，而且无药可治，死亡率更可高达75%，周边多国已就疫情作出预防措施，严阵以待。

印度现尼帕病毒病例可人传人 死亡率达75%无药可治

综合外媒报道，当地感染尼帕病毒患者正在该邦首府加尔各答及周边医院接受治疗，其中1名患者病情危重，患者亦包括医护人员。泰国、尼泊尔等周边国家亦指已加强疫情监控，预防尼帕病毒的输入风险。

尼帕病毒曾在1998年到1999年间，在马来西亚、新加坡爆发疫情，导致逾百人死亡，百万只猪因此被扑杀。其后，尼帕病毒疫情也曾在印度、孟加拉国、菲律宾等国出现。

尼帕病毒感染可能出现甚么征状？

据世衞资料指，尼帕病毒是一种人畜共通传染病，可在动物和人类之间传播，也可以通过被污染的食物传播给人类，或者直接人传人。尼帕病毒感染最早出现于1999年，在马来西亚的一个养猪场爆发的疫情，并以首次报告病毒的地区命名。世衞估计，病例死亡率估计为40-75%，目前没有可用于人类或动物的疗法或疫苗，治疗主要限于支持疗法。

感染尼帕病毒有何病征？

 

感染尼帕病毒病征+并发症：

根据本港衞生防护中心资料，尼帕病毒感染患者可以没有征状。如有症状通常在感染后约4-14天开始出现，潜伏期亦可能长达45天。

  • 早期征状包括与流感类似的征状，如发烧、头痛、呕吐、喉咙痛和肌肉酸痛。
  • 其他征状包括头晕、嗜睡和知觉下降。
  • 严重的病例可能会出现并发症，如肺炎、癫痫、脑炎、昏迷，甚至死亡。
  • 在急性脑炎康复的患者中，约有20%可能持续出现神经线的问题。

尼帕病毒传播途径

  • 主要是通过直接接触受感染动物的呼吸道飞沫、鼻腔分泌物和组织传播。
  • 通过食用受感染蝙蝠尿液、粪便或唾液污染的食物而传播，通常是水果或水果产品(特别是椰枣原汁)。
  • 在人与人之间传播，主要是通过密切接触受感染病人的分泌物和排泄物，曾在病人的家庭和医疗机构中报告。

如何预防尼帕病毒感染？

衞生防护中心表示，现时尚未有预防尼帕病毒感染的疫苗，提醒在前往受尼帕病毒影响的地方时，应采取以下措施以降低感染风险：

  • 避免接触野生动物或染病的农场动物，尤其是蝙蝠、养殖猪、马、家猫和野猫。
  • 避免前往蝙蝠栖息地。
  • 注重个人衞生，经常用洗手液和清水洗手，特别是接触动物或其分泌物/粪便后，及照顾或探望病人后。
  • 注意食物衞生，在食用水果前应彻底洗净并去皮，切勿进食可能被蝙蝠咬过或从地上检起的水果。避免饮用生的椰枣原汁、棕榈汁或其他果汁。

延伸阅读：旅行必备甚么平安药？医生公开10款傍身药物 吃这种罐头不用药物也止泻！

---

相关文章：

日韩流感严重！医生旅行必备8种中西成药 退烧/止咳/止泻/止呕/收鼻水

基孔肯雅热｜广东爆发逾2600宗病例 医生拆解传入本港风险 恐致肝炎/脑膜炎/心肌炎

男子游泰体验街头按摩 腿部翌日爆脓疮患毛囊炎 医生揭4要素成染恶菌关键

日本百日咳单周确诊突破千人 今年逾7000人中招 拆解传播途径/症状/预防方法

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
13小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
股市
5小时前
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多国加强健康监测 病毒可人传人死亡率达75%
即时国际
20小时前
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
破冰实验︱安徽女滚水淋雪封挡风玻璃 全网追骂因一自私行为
即时中国
4小时前
卡尼早前访华，会晤习近平。卡尼表明，无意寻求与中国达成自由贸易协定。美联社
回应特朗普加征关税威胁 卡尼：无意与中国达成自由贸易协定
即时国际
2小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
15小时前
大埔单车汉挨私家车撞昏迷送院亡 司机涉危驾被捕
00:43
大埔单车汉挨私家车撞昏迷送院亡 司机涉危驾被捕
突发
2小时前