吃莲藕饱住瘦降三高 医生推介3种平价降血糖食材 吃3个月就有效！

长期血糖过高，不只会引发糖尿病，更会大大增加肾衰竭、中风、心脏衰竭的风险。有医生推介了3种超市必买的平价食材，堪称「天然降血糖三宝」。其中上榜的莲藕更是降三高的超级食材，容易饱肚之余更有效减肥。

吃莲藕饱住瘦降三高 推介3种平价降血糖食材

营养功能医学专家刘博仁医生在《健康好生活》节目中，讲解长期高血糖患者的日常饮食注意事项，并推介了超市必买的平民降血糖三宝食材，包括莲藕、山药和牛蒡，这些根茎类富含膳食纤维，因而有助减缓血糖上升，有助控制血糖，非常适合加入日常饮食当中。

3大降血糖平民食物

莲藕 ：除了膳食纤维，还含有丰富的维他命C与单宁酸，能够降低胆固醇及血糖；而且钾含量高，亦有助排钠和降血压。因此对于同时有血糖异常和高血压的患者特别有益。

山药 ：含有维他命B1和B2，能够促进血液中葡萄糖的代谢，配合水溶性纤维延缓胃排空的效果，更有效控制饭后血糖，兼促进消化。

牛蒡：矿物质钙、镁和铁质含量丰富；也富含多种抗氧化多酚，有助提升肝脏代谢与解毒功能，并且促进血糖与血脂代谢。

不止降血糖 吃莲藕3个月有何功效？

刘博仁医生分享一个靠吃莲藕成功减肥的例子，一名女子饱受子宫肌瘤的困扰，除了体型偏胖，还不时出现贫血。在医生的建议下，她持续食用莲藕3个月，不只贫血与排便情况明显改善，更成功瘦身。他解释指，莲藕含有维他命C与铁质，两者能互相促进吸收，加上高纤维能够促进肠道蠕动，令排便更畅顺，因此是改善体态与健康的理想食材。

他也建议大家可以将牛蒡切片用来泡茶，并加入可以促进肠道益生菌生成的菊糖，以及有助改善胰岛素阻抗的肉桂，有效改善血糖代谢。如果将牛蒡晒干后磨成粉，更加可以完整摄取当中的膳食纤维，对于稳定血糖的效果更好。

全港糖尿病患者逾70万人 留意8大初期症状

据本港医管局的数据显示，现时大概每10名港人便有1人是糖尿病患者。其中，年龄在35岁以下人士发病率约为2%，显示了糖尿病有年轻化趋势。根据世界衞生组织的准则，若禁食8小时以上的空腹血糖大过或等于7 mmol/L，或者餐后2小时血糖高于11.1 mmol/L的人士，皆可判断为患上糖尿病。

糖尿病初期有哪些常见征状？

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

糖尿病有哪些慢性并发症？

若糖尿病控制不当，血糖长期偏高，血管和神经系统容易受到损坏，令身体器官长期受损，甚至丧失功能，有致命风险：

脑：脑血管病如中风等

眼睛：视网膜病变、白内障、青光眼

心脏及血管：冠心病、心脏衰竭、高血压

肾脏 ：蛋白尿、感染、肾功能衰竭

足部：神经病变、血管病变、溃疡、感染。如下肢溃疡感染长期不愈者，可能需要截除下肢

