长者吃猪肉更长寿？研究揭有助降胆固醇维持肌肉量 怎样吃最健康有效？

牛肉、猪肉等红肉过去经常与脑退化、肥胖、糖尿病等病划上等号，加工肉更被认为会增加癌症的风险。不过最新研究发现，猪肉似乎可被归类于有益健康的肉类。特别是对长者而言，多吃猪肉不只有助维持肌肉量，对于维持代谢健康、保护认知功能和预防心脏病都有益处。追求长寿、避免身体退化要如何吃猪肉？

长者吃猪肉更长寿？研究揭有助降胆固醇维持肌肉量

美国有研究发现，在以植物为主的饮食中引入加工最少的红肉，可能会对于维持认知和减慢身体老化有正面影响。研究结果发表在《Nutrition in health and disease》。

在研究中，36名健康的65岁长者参与了为期8周的实验，他们被随机分配到2种饮食方案，分别是：

最低程度加工的瘦猪肉，只用橄榄油和盐调味，并在旋转烤肉炉中烤制，让多余的油脂在烹饪过程中自然流出；

以鹰嘴豆、扁豆、豌豆和黑豆作为主要蛋白质来源。

所有参加者每餐都包含植物性食物，以及适量的鸡蛋、乳制品和植物油。实验过程中，他们被要求避免食用非研究食品，包括大豆、牛肉、家禽、海鲜和人工甜味剂，以及酒精和补充剂。在8星期的实验期后，有2周的恢复期，让参加者正常饮食。

吃猪肉对健康长寿有哪些好处？

研究人员随后分析了参加者各项血液指标，包括胆固醇水平、循环血糖、铁蛋白等，以检测2套饮食方案对长者认知、神经功能、心血管健康及肌肉组成的影响。

结果发现，2种饮食都对胰岛素敏感性产生了有利的影响，符合了高蛋白饮食有效改善胰岛素阻抗的观点。而胰岛素阻抗问题会导致血糖水平升高，增加糖尿病的风险。

2个组别的长者的体重均有减轻，但食用猪肉组别的瘦体重下降幅度略小，反映吃猪肉等瘦红肉，比起以豆类作为补充蛋白质的来源，可能更有助老年人维持肌肉质量。

2个组别的总胆固醇水平也有所下降，对于降低心脏病和中风的风险有益。值得注意的是，猪肉饮食的参加者，血液中的高密度脂蛋白胆固醇（好胆固醇）浓度较高，对于阻止动脉中斑块的形成可能更有帮助。

另外，无论是哪个饮食组别，他们的神经活性代谢物和生物活性胺基酸的浓度均有所改善，而这些物质是负责维持认知、情绪调节、免疫功能和肠道健康。

临床营养专家、该研究主要作者Saba Vaezi表示：「这些生物标记在心脏病、胰岛素阻抗、铁储存、神经发炎和神经可塑性方面有重大的意义。它们不只与长者的健康息息相关，更日益被证明是影响认知老化关联因素。」研究人员总结指，此研究结果支持了一项观点，就是在植物性食物为主的健康饮食模式下经常食用瘦肉、加工最少的红肉，不会对认知相关的代谢产生不良影响。而且将加工最少猪肉等熟悉的食物融入健康的日常饮食模式中，不只能获得健康益处，更有望提高老年人对以植物性食物为主的饮食的依从性。

延伸阅读：五花腩不是最肥？猪肉12个部位脂肪大比拼 冠军竟是它！煲汤忌用猪尾？

---

相关文章：

6款豆类营养大比拼 这款连续吃3个月降三高/减肥 营养师揭最佳食用份量

65岁男爱养生仍血脂超标！医生教做3件事降风险 三酸甘油脂狂降92%

橄榄油不入选？专家严选3款健康食油 降胆固醇/防心血管病

长寿专家推介8大食物延寿 99岁老人必饮1种茶 中风率减62% 防癌降胆固醇