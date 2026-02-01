零成本减眼角皱纹老态 美容专家教3分钟眨眼操 做2周见效！

不少女士都想减退眼角皱纹，让外表更年轻。有日本专家分享一套3分钟的眨眼练习，只要每日坚持进行，只需2-3周就能有效对抗眼周松弛和皱纹，而且随时随地也可做，十分方便。

减退皱纹｜零成本减眼角皱纹老态 美容专家教3分钟眨眼操

根据《周刊女性PRIME》报导，美容专家及脸部瑜伽（Facial Dance）加藤瞳（加藤ひとみ）指，外表显老主要由3大因素引致，包括脸颊下垂、嘴角下垂和眼角下垂，因此提拉这3个部位就能重现青春容颜。

加藤瞳坦言，自己曾为皮肤老化的问题而苦恼，自38岁经历结婚生子后，照镜子时被自己的眼袋吓了一跳。然后她疯狂地尝试各种化妆品和美容产品，但都没有任何明显的效果，尝试了各种美容疗法，在进行面部肌肉训练后，感觉好多了。

加藤瞳指，很多人认为微笑会令脸上起皱纹，但这是错误的，只要正确使用脸部肌肉，才是保持年轻的最佳方法。事实上，微笑和丰富的面部表情，有助让外表更年轻，于是她学习了人体解剖学和肌肉结构的基础知识，并开发了自己的面部肌肉训练方法，专门锻炼与微笑相关的肌肉。

因此，她推介以下一套眨眼练习，有助改善改善眼周下垂和皱纹。她指，要消除眼角的鱼尾纹，放松眼轮匝肌至关重要。拉伸眼角并眨眼，可以防止皱纹的形成，以下是眨眼练习的3个步骤：

减退皱纹｜3分钟眨眼练习

第1步 ：按压鼻梁和太阳穴，眨眼，以抚平眼角皱纹。

：按压鼻梁和太阳穴，眨眼，以抚平眼角皱纹。 第2步 ：将双手的中指放在眉头，食指放在眉尾，然后轻轻抬起手指。有节奏地眨眼10次。

：将双手的中指放在眉头，食指放在眉尾，然后轻轻抬起手指。有节奏地眨眼10次。 第3步：手指维持在第2个练习的位置，闭上眼睛，伸展眼周肌肉10秒。最后，重复步骤1至3，每天1次。

加藤瞳指，眼周肌肤很薄，所以用指腹轻轻按压就足够了。尤其是在干燥的冬季，眼周肌肤由于皮脂分泌减少容易干燥，因此事先做好保湿工作可以增强美肤效果。这个练习只需不到3分钟即可完成，即使忙碌的人也能做到。她强调，不能过度练习，反复拉伸和收缩皮肤会导致皱纹和松弛，建议每天做一次，以抚平当天产生的皱纹。坚持每天练习是关键，做眨眼练习的最佳时间是洗澡的时候。因为很多人每天都会洗澡，所以在洗澡的时候做眨眼练习很容易养成习惯。对于白天对著电脑工作的人来说，洗澡也是放松眼周僵硬肌肉的好时机。

资料来源：周刊女性PRIME

日本美容专家及脸部瑜伽（Facial Dance）训练师。

---

