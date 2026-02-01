Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

零成本减眼角皱纹老态 美容专家教3分钟眨眼操 做2周见效！

保健养生
更新时间：16:10 2026-02-01 HKT
发布时间：16:10 2026-02-01 HKT

不少女士都想减退眼角皱纹，让外表更年轻。有日本专家分享一套3分钟的眨眼练习，只要每日坚持进行，只需2-3周就能有效对抗眼周松弛和皱纹，而且随时随地也可做，十分方便。

减退皱纹｜零成本减眼角皱纹老态 美容专家教3分钟眨眼操

根据《周刊女性PRIME》报导，美容专家及脸部瑜伽（Facial Dance）加藤瞳（加藤ひとみ）指，外表显老主要由3大因素引致，包括脸颊下垂、嘴角下垂和眼角下垂，因此提拉这3个部位就能重现青春容颜。

加藤瞳坦言，自己曾为皮肤老化的问题而苦恼，自38岁经历结婚生子后，照镜子时被自己的眼袋吓了一跳。然后她疯狂地尝试各种化妆品和美容产品，但都没有任何明显的效果，尝试了各种美容疗法，在进行面部肌肉训练后，感觉好多了。

加藤瞳指，很多人认为微笑会令脸上起皱纹，但这是错误的，只要正确使用脸部肌肉，才是保持年轻的最佳方法。事实上，微笑和丰富的面部表情，有助让外表更年轻，于是她学习了人体解剖学和肌肉结构的基础知识，并开发了自己的面部肌肉训练方法，专门锻炼与微笑相关的肌肉。

因此，她推介以下一套眨眼练习，有助改善改善眼周下垂和皱纹。她指，要消除眼角的鱼尾纹，放松眼轮匝肌至关重要。拉伸眼角并眨眼，可以防止皱纹的形成，以下是眨眼练习的3个步骤：

 

 

减退皱纹｜3分钟眨眼练习

  • 第1步：按压鼻梁和太阳穴，眨眼，以抚平眼角皱纹。
  • 第2步：将双手的中指放在眉头，食指放在眉尾，然后轻轻抬起手指。有节奏地眨眼10次。
  • 第3步：手指维持在第2个练习的位置，闭上眼睛，伸展眼周肌肉10秒。最后，重复步骤1至3，每天1次。

加藤瞳指，眼周肌肤很薄，所以用指腹轻轻按压就足够了。尤其是在干燥的冬季，眼周肌肤由于皮脂分泌减少容易干燥，因此事先做好保湿工作可以增强美肤效果。这个练习只需不到3分钟即可完成，即使忙碌的人也能做到。她强调，不能过度练习，反复拉伸和收缩皮肤会导致皱纹和松弛，建议每天做一次，以抚平当天产生的皱纹。坚持每天练习是关键，做眨眼练习的最佳时间是洗澡的时候。因为很多人每天都会洗澡，所以在洗澡的时候做眨眼练习很容易养成习惯。对于白天对著电脑工作的人来说，洗澡也是放松眼周僵硬肌肉的好时机。

资料来源：周刊女性PRIME

专家履历：加藤瞳（加藤ひとみ）

日本美容专家及脸部瑜伽（Facial Dance）训练师。

延伸阅读：久坐易有H型臀！拆解4大臀部老化类型 半躺做1动作打造紧致翘臀

---

相关文章：

肩颈酸痛勿乱用按摩枪 颈椎遭击伤恐中风 专家教2招安全纾缓肩颈痛

盘腿坐膝痛难忍？必做3招伸展放松髋关节 冥想姿势更轻松

40多岁钢琴教师患网球肘 拿牙刷刷牙亦疼痛 瑜伽导师教3招手部动作纾缓

想运动减肥没时间？医生教做3大居家动作 每日做10分钟增肌防脑退化

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:31
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
7小时前
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人转帐 港男凌晨横财惹骗局疑云 过来人揭自保策略｜Juicy叮
时事热话
3小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
金银暴泻后到加密币崩盘 24小时蒸发千亿美元 比特币陷「身份危机」
区块链
5小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
2026-01-31 14:35 HKT
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
影视圈
8小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
4小时前
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
网红深圳创业失败未死心？再度北上转行卖鸡蛋仔 日赚呢个数...... 感慨「天无绝人之路」
生活百科
8小时前