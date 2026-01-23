常吃面包怕血糖超标？医生推荐3大吃法防癌稳血糖 搭配2食物更有效！

早餐想吃面包，但又怕血糖上升？有医生推荐3种吃面包方法，不但反而有稳血糖功效，甚至有助防癌，当中如果再搭配2款食物，养生效果更佳。

常吃面包怕血糖超标？推荐3大吃法防癌稳血糖

放射肿瘤专科医生廖志颖在Facebook专页发文指，降低糖分摄取与癌症预防密切相关，因为长期处于高血糖与高胰岛素的状态会促进慢性发炎、胰岛素阻抗、肿瘤生长讯号活跃，并增加癌症风险。有研究证实，高糖饮食与多种癌症，例如大肠癌、乳癌、胰脏癌的发生风险上升有关，所以控制血糖已成为抗发炎与预防癌症的关键环节之一。但减糖不是不吃淀粉，而是吃得更聪明，因此他也分享3个吃面包的小技巧，大家可作参考：

怎样吃面包有助稳血糖/防癌？

1. 面包先冷冻再吃

据英国《European Journal of Clinical Nutrition》发表的研究指出，白面包经冷冻后再回烤，其餐后血糖反应显著下降；另一篇刊登于《Nutrition & Metabolism》的研究也证实，白面包冷却后再加热过程会改变淀粉结构，从而减少血糖波动与胰岛素负担。还有多项研究发现，淀粉类食物经过冷却或冷冻处理后，部分淀粉会转变为抗性淀粉。这类淀粉具有消化吸收较慢、血糖上升较为平稳，以及对肠道菌群有益等特点。

2. 搭配蛋白质与好油

例如鸡蛋、坚果、橄榄油等，有助进一步稳定血糖水平。

3. 避开高糖抹酱

建议选择无糖果酱、低糖果酱或原型食物。

他表示，透过上述简单的饮食调整，能有效降低血糖波动，从而减少慢性发炎、改善代谢环境，并为身体营造不利于癌细胞生长的条件。

血糖多高已是糖尿病前期？留意8大初期症状

根据本港医管局资料，糖尿病是一种代谢失调的慢性疾病。当胰岛素分泌不足，或人体无法正常利用所产生的胰岛素时，血糖便会上升。血糖过高会引致脂肪及蛋白质代谢紊乱，长远更会破坏心血管、视网膜、神经、肾脏等等多个身体系统及器官之机能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，视为空腹血糖异常；餐后两小时血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，则是血糖耐量异常。两种情况均属于前期糖尿病。

糖尿病者初期常见征状

经常口渴 小便频密 感到饥饿 体重下降 容易疲倦 视力模糊 伤口不易愈合 皮肤痕痒，女性或会出现阴部发痒的情况

资料来源：放射肿瘤专科医生 廖志颖、医管局

专家履历：廖志颖

现职中国医药大学附设医院放射肿瘤部光子放射治疗科主治医师，专长于乳癌、头颈癌、肺癌、食道癌、肝癌、直肠癌与泌尿癌等之精准放射治疗。

