30+Y世代比Z世代更冻龄？医生拆解视觉年龄差  压力/医美是老化元凶？

踏入2026年，Z世代中最年长的一批人也将迈入30岁。不少人有讨论过Y世代（千禧世代）与Z世代的「视觉年龄差」，有人直指年龄「奔四」的Y世代外表有如「吃了防腐剂」，比Z世代看起来更年轻，为甚么Y世代的衰老速度更慢、背后有甚么原因？有专家分析，这牵涉护肤习惯、心理压力以及医美风气。

Y世代比Z世代更冻龄？医生拆解视觉年龄差 压力/医美是老化元凶？

社交媒体上「Z世代外表更老成」的相关话题普遍获大量浏览，反映年轻族群对老化的焦虑。美国皮肤科医生Dr. Kellie Reed等专家分析，社会压力、生活方式和美容潮流是「Z世代快速衰老」的主因：

Z世代老化｜1. 压力大

压力是导致老化的成因，Z世代被视为压力更大的一代，压力导致皮质醇水平上升，影响胶原蛋白生成并加剧发炎反应，加速皮肤老化。

Z世代老化｜2. 过早整容

Z世代是伴随社交媒体成长的一代人，这加剧了他们的不安全感及容貌焦虑，导致他们更早接触医美填充剂、肉毒杆菌、激光等。适度使用这些技术效果良好，但提早使用或过度注射填充剂，可能会影响脸部自然发育，掩盖年轻时自然的青春活力，反而更加显老。

Z世代老化｜3. 不良生活习惯

不良生活习惯亦加速Z世代老化。Z世代吸电子烟的比例高于任何年龄，睡眠不足、营养失衡等问题令皮肤状态差。他们亦会花更多时间使用电子产品，养成久坐不动和运动量减少的生活方式。

「奔四」Y世代护肤意识更高、心态年轻？

而Y世代中最年长的一批人虽然已「奔四」，但实际衰老速度慢过Z世代，专家指首要关键在于以下几点：

Y世代冻龄｜1. 防晒及护肤意识高

有研究发现，Y世代在护肤上的花费比其他世代多。相比X世代在成长期缺乏防晒教育，Y世代在「直升机家长」的教育下长大，从小就学懂防晒的重要性，了解到防紫外线措施是保持年轻光泽、减少色斑及皱纹、防止胶原流失的头号工具。成年后亦有好好延续防晒的习惯，同时已有足够收入去购买良好的护肤产品。

Y世代冻龄｜2. 拒绝长大的「Kidult」文化

衣著打扮与心态也是Y世代的减龄关键。Y世代普遍推迟了传统定义上的「成年」阶段（如置业、生儿育女等）；以往世代踏入父母阶段后往往会改变风格及打扮、甚至穿起「爸妈装」；Y世代仍紧贴潮流，保持对发型、衣著、饰物等潮流趋势的敏感度，在外型上更年轻。

Y世代冻龄｜3. 心理疗愈与自我实现

形象设计师Samantha Dawn分析，Y世代处于「自我疗愈」的阶段，透过穿搭及打扮去满足「内在小孩」、弥补童年的遗憾——例如化妆、染头发、玩趣致玩具、穿让自己感觉良好的衣服。

不少Y世代会在形象中寻求「个人化」元素，例如在衣著中加入更多女性化设计，因为她们年幼时或被告知「穿著女性化等于软弱」，或小时候父母不准买的玩具、不准染的发色，长大后更能自信地展现真我。

Y世代冻龄｜4. 生活习惯较好

Y世代则比常被称为「健康世代」，比其他世代都少喝酒、抽烟；在医美方面亦较迟开始、没有过度使用，这些生活方式都会对我们的皮肤健康产生巨大影响。

Y世代冻龄｜5. 崇尚自然的妆容

医美皮肤诊所所长Dr Sophie Shotter指，Y世代倾向打造更自然的妆容，摒弃了千禧年代常用的艳丽橘色粉底和遮瑕唇妆；而Z世代则流行打造华丽精致、轮廓分明的妆容，惟浓妆反而让人看起来像戴著面具，让部分人看起来更老。

不盲目追求冻龄 但要做好护肤/防晒

归根究底，外貌年龄受基因、环境、心理及生活方式交织影响，与其盲目追求冻龄，不如建立健康习惯、接纳真实自我，但要谨记：护肤防晒、维持良好习惯不仅为美观，更是对皮肤健康的长期投资。

资料来源：Purewow、Daily Mail

