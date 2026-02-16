Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年食滞胃胀气要饮陈皮水消滞？中医解构陈皮青皮功效/用法/禁忌 燥热生口疮忌吃！

更新时间：20:00 2026-02-16 HKT
发布时间：20:00 2026-02-16 HKT

香港人无论蒸鱼、煲汤或泡茶都会用上陈皮。陈皮越陈越香，价值和药效也越高，但还有一种相似的药材名为青皮，容易令人混淆。注册中医师陈嬿珺接受《星岛头条》访问，解构陈皮和青皮的功效、用法上有何差异。她提醒，如果用错青皮恐有损身体正气。哪些人尤其不宜服食？

陈皮/青皮功效用法大不同 食滞/有痰要吃哪种？

注册中医师陈嬿珺表示，陈皮和青皮都来自橘子皮。其中，陈皮是以11月前后全熟或自然掉落的果实剥皮晒制，晒干陈放多年而成（至少3年以上），常见剖成三瓣，外表橙红或棕红，芳香浓郁，味辛而苦，性温和，主健脾化痰、理气，用途广。青皮则是5、6月采摘的幼果或未成熟果实所晒制，一般会将果皮剖成四瓣，外表灰绿色，气香但带苦涩及青草味，性偏猛，入肝经，主疏肝解郁、破气，药力强，用于情绪郁结或气滞。

陈皮性味功效

  • 性味归经：辛、苦，温。归脾、肺经。
  • 功效及古今应用：
    1. 理气健脾：主治脾胃气滞证，例如胃胀气、脘腹胀痛、经常吐、经常有嗳气或胸闷不舒服
    2. 燥湿化痰：用于湿痰，寒痰咳嗽。
    3. 治疗乳腺炎
    4. 治疗冻疮
  • 用途：日常烹调、泡茶、药用，年分越久越好。 

青皮性味功效

  • 性味归经：苦、辛，温。归肝、胆、胃经。
  • 功效及古今应用：
    1. 疏肝理气：主治肝气郁滞诸证
    2. 消积化滞：食积腹痛，治疗因食积导致的气滞之症
    3. 治疗休克
    4. 治疗心动过速
  • 用途：主要用于药用，不宜久服或大量食用，气虚者慎用。 

陈医师表示，中医有「陈皮治高、青皮治低」之说，代表陈皮适用于中上焦，包括胃部、肺部的不适；而青皮适用于中下焦，包括肝气郁结、疝气等病症。但如果阴虚火旺，容易喉咙痛、觉得燥热、口舌生疮者，则两种都不宜服食；又或者需配搭麦冬、百合等药以中和燥性。

她补充，在临床上一般使用陈皮较多，而较少使用青皮。即使患者真的有肝气郁结的问题，也倾向会以其他药来代替青皮，因为青皮药效比较强，容易耗正气。如果真的有需要青皮，都会少量使用，约3-10g，并会配搭其他固本的中药。

用错青皮理气变破气 注意5大使用禁忌

陈嬿珺医师提醒，两者功效和使用时机不同，不可混淆。如果用错青皮，对健康可能造成影响，使用时需要注意以下禁忌：

  • 青皮性烈耗气，易伤人体正气。故体弱气虚者慎服。
  • 过量出汗可损伤正气，故汗多人士亦应慎服青皮。
  • 孕妇亦最好不要乱服青皮，可能刺激子宫收缩，有流产或早产风险。
  • 青皮性温，如果患者阴火旺或实热，有咽喉肿痛、口舌生疮等症状，要避免，以免加重症状。
  • 避免和生葱、辣椒等刺激性的食物同时进食，以免对胃肠道造成刺激，出现腹痛、腹泻等症状。

