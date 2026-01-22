30岁前港姐冠军自揭患多囊卵巢综合症 曾历头痛脱发治疗恐难断尾 解构症状/预防方法

【多囊卵巢综合症】30岁谢嘉怡（Lisa）2020年当选港姐冠军，并于去年宣布离开TVB。她近日接受网台节目访问，自曝确诊多囊卵巢综合症，期间更曾经历头痛与脱发等困扰，其后发现这些症状很可能与此疾病相关。到底卵巢综合症出现哪些症状？又有哪些方法可以帮助改善？

自揭患多囊卵巢综合症 谢嘉怡曾历头痛脱发治疗

港姐冠军谢嘉怡自2020年当选以来，一直深受观众欢迎。然而，她在拍摄《爱．回家之开心速递》后，逐渐淡出幕前，并透露：「我在英国有些家庭问题，本来应该是一个月的旅行变成了三个月。我家里的人不断地被诊断出癌症，我的精神健康已经崩溃了。」直至2025年，她正式宣布离开TVB。近日，她接受网台节目访问时透露，自己确诊患有多囊卵巢综合症（PCOS）。

谢嘉怡发现患上多囊卵巢综合症并非偶然，而是身体早已响起的健康警号可能都与这项妇科疾病相关，包括过去她长期出现偏头痛与脱发问题。她没有被动地接受命运，而是选择主动出击坦言：「医生说余生需要接受荷尔蒙治疗，但我不想，所以我去研究，改变我的饮食，减压等整体疗法来管理健康，我认为很多事情可以透过生活方式来管理。」

她希望透过分享自己的故事，提高女性对多囊卵巢综合症等健康问题的认识，希望大家更主动地关爱自己的身体，并向所有在意外界眼光的人送上鼓励：「按照你认为正确的方式生活，不要太在意他人评价，享受每一刻，因为生命实在太短暂了。」

多囊卵巢综合症3大症状 月经多于这次数要留意

根据美国梅奥诊所（Mayo Clinic）网站显示，多囊性卵巢症（Polycystic Ovaries Syndrome，PCOS）是一种发生于育龄女性的荷尔蒙失调病。多囊卵巢综合症的症状通常在初经前后开始出现，有时则在月经来潮一段时间后才出现。多囊性卵巢症的症状因人而异，若出现以下两种或以上征状，即可诊断为多囊卵巢综合症：

月经不规律：月经次数减少或周期不规律是PCOS的常见表现。经期持续天数过长或经血量异常也属常见症状。例如，一年月经次数可能少于九次，周期间隔可能超过35天，且可能伴随受孕困难。 雄激素过高：体内雄激素水平偏高可能导致面部与身体毛发过度生长，即多毛症，有时也会出现严重痤疮及男性型态脱发。 多囊性卵巢：卵巢可能增大，其边缘会形成许多内含未成熟卵子的小囊肿，导致卵巢功能失常

需注意的是，肥胖患者的PCOS体征与症状通常会更为明显。此外多囊性卵巢症可能引发的并发症包括：

不孕不育

妊娠期糖尿病或怀孕引发高血压

流产或早产

非酒精性脂肪肝炎

增加心血管疾病的风险

第二型糖尿病或糖尿病前期

睡眠呼吸中止症

抑郁症、焦虑症及饮食障碍

子宫内膜癌

多囊性卵巢症有何成因？

美国梅奥诊所指出，多囊卵巢综合症的确切成因尚未完全明确，可能涉及的相关因素包括：

胰岛素阻抗：胰岛素是由胰脏分泌的一种荷尔蒙，负责协助细胞利用糖分，而糖分是人体主要的能量来源。如果细胞对胰岛素的作用产生阻抗，血糖水平便可能上升。身体为尝试降低血糖，可能会分泌更多胰岛素。过量的胰岛素可能导致体内产生过多雄激素，并影响排卵功能（即卵子从卵巢释放的过程）。胰岛素阻抗的征象包括颈部下方、腋下、腹股沟或乳房下方出现天鹅绒般的深色斑块，可能还包括食欲增加与体重上升。 低度发炎：白细胞会因应感染或损伤而产生特定物质，此反应被称为低度发炎。研究显示，PCOS患者体内存在一种长期的低度发炎状态，可能促使多囊卵巢产生过多雄激素，并进而增加心脏与血管问题。 遗传因素：研究发现，某些基因可能与PCOS有关。 雄激素过高：PCOS患者的卵巢可能分泌过高水平的雄激素，过多的雄激素会干扰排卵过程，导致卵子无法正常发育及定期从卵泡中释出，同时也可能引起多毛症与痤疮等症状。

8种方法改善多囊卵巢症 改吃1种肉取代红肉

除了要在必要时求诊，营养师高敏敏曾指出，改变饮食和生活习惯也有助改善多囊卵巢症 。以下8种生活及饮食习惯，有助预维持女性贺尔蒙平衡、生殖健康：

补充Omega-3：帮助维持女性贺尔蒙平衡

补充矿物质锌：帮助女性维持生殖健康

少吃重口味食物：减少重咸、重甜饮食

红肉改吃白肉：改吃适量白肉，取代红肉。

控制精制淀粉摄取量：吃全谷杂粮，以取代白饭、面食。

控制咖啡因摄取量：每日咖啡因摄取量应少于300至400mg。

规律运动：减少久坐、久站。

控制体重：维持在正常的BMI值内：18.5 ≤ BMI < 24。



