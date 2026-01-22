流感疫苗懒人包2026︱8类人免费/受资助接种 三价/四价有何分别？一文看清资助额/接种地点

【流感针/流感疫苗】本港在1月踏入冬季流感季节，代表著流感活跃程度会在未来数月持续上升。对于长者及免疫力较低人士，一旦染上流感后病情可能较重，更有机会引发支气管炎、肺炎、脑病变等并发症，甚至有死亡风险。而在以往的严重感染或死亡的流感个案中，约70%患者都是未有接种当季流感疫苗。衞生防护中心提醒，接种流感疫苗是最有效预防流感及其并发症的方法。政府亦提供相应的资助计划，免费或资助合资格人士接种流感疫苗。

接种流感疫苗能针对流感提供保护，而过往健康人士亦有可能患上严重流感。因此建议除了个别有已知禁忌症的人士外，所有年满6个月或以上人士都应每年接种季节性流感疫苗，以保障个人健康，特别是幼童、长者和长期病患者更应尽快接种。

2025-26年度「季节性流感疫苗接种计划」已于2025年9月22日展开。为鼓励接种季节性流感疫苗，政府为以下合资格人士提供免费或资助的季节性流感疫苗接种服务：

50岁或以上一般人士或长期病患者

孕妇

18-49岁长期病患者或合资格智障或伤残人士

2-18岁以下一般儿童或长期病患儿童

6个月至未满2岁婴幼儿

居于安老院舍、残疾人士院舍及留宿幼儿中心的院友

公营医护人员及院舍医护人员

家禽业、养猪及屠宰猪只行业的从业员

合资格人士如果选择医管局专科门诊诊所和家庭医学诊所、母婴健康院、卫生署各诊所、地区康健中心或地区康健站接种流感疫苗，以及医管局长期住院病人在医院接种，都是免费的。如果选择在私家诊所接种季节性流感疫苗，政府会为每剂疫苗资助260港元。须注意，扣除资助后，医生可能会额外收取费用。

政府已开放全部29间衞生署母婴健康院，给所有6个月至2岁以下的儿童接种疫苗；基层医疗署辖下18区的地区康健中心和地区康健站及其服务点；以及医院管理局的74间家庭医学诊所和38间公立医院，可供市民选择。市民亦可透过医健通网站，寻找已登记参与「疫苗资助计划」的家庭医生名单。

本港最常見的是甲型（H1和H3）流感和乙型流感病毒。三价疫苗和四价疫苗均能有效预防流感及其并发症，并降低相关的住院和死亡风险，而且极为安全。

三价疫苗 ：包括两种A型流感病毒抗原（H1N1和H3N2）和一种B型流感病毒抗原（Victoria谱系）。

：包括两种A型流感病毒抗原（H1N1和H3N2）和一种B型流感病毒抗原（Victoria谱系）。 四价疫苗：包括两种A型流感病毒抗原和两种B型流感病毒抗原（Victoria谱系和Yamagata谱系）。

现时香港有3类季节性流感疫苗获「疫苗可预防疾病科学委员会」建议在香港使用，包括灭活流感疫苗、重组流感疫苗和喷鼻式减活流感疫苗。其中前两者是以注射接种，最后1类则是透过喷鼻接种。

这3类流感疫苗都是有效的，但适用人群略有不同：

灭活流感疫苗 ：含有已灭活（已死亡）病毒。适用于6个月或以上（某些品牌适用于3岁或以上）的健康人士和有长期健康问题的人士。患有肺部疾病如哮喘的儿童，感染流感后出现并发症的风险较高，故应接种灭活疫苗。

：含有已灭活（已死亡）病毒。适用于6个月或以上（某些品牌适用于3岁或以上）的健康人士和有长期健康问题的人士。患有肺部疾病如哮喘的儿童，感染流感后出现并发症的风险较高，故应接种灭活疫苗。 重组流感疫苗 ：含有利用基因重组技术制造的血球凝集素（一种流感病毒表面抗原），而制造过程中不涉及蛋或流感病毒。适用于18岁或以上的人士。若能获得供应，居于院舍的长者应优先选择接种或能为长者提供较佳保护的重组流感疫苗。

：含有利用基因重组技术制造的血球凝集素（一种流感病毒表面抗原），而制造过程中不涉及蛋或流感病毒。适用于18岁或以上的人士。若能获得供应，居于院舍的长者应优先选择接种或能为长者提供较佳保护的重组流感疫苗。 减活流感疫苗：含有已弱化病毒。只建议供2-49岁的非怀孕及非免疫力低的人士使用。疫苗所含的病毒有可能传播给免疫力低的人士。

灭活流感疫苗和重组流感疫苗最常见的副作用为局部反应，包括接种处出现痛楚和红肿。部分人士可能出现发烧、发冷、肌肉疼痛，以及疲倦等。

减活流感疫苗的副作用包括轻微鼻塞或流鼻水、低烧和喉咙痛。这些副作用通常是轻微且短暂的。若接种后持续发烧或出现严重过敏反应，如呼吸困难、口舌肿胀、风疹块等，或其他不良反应，请立即咨询医生。

所有孕妇都建议接种季节性流感疫苗，以减少孕妇及婴儿患上急性呼吸道感染的机会，以及孕妇因相关并发症而入院的风险。惟减活流感疫苗不适用于孕妇。

季节性流感疫苗对于喂哺母乳的母亲和婴儿都是安全的。在怀孕或哺乳期间接种的女性会产生抗流感的抗体，并能通过母乳传送给婴儿，为婴儿提供一定程度的保护。

在接种疫苗后，身体约需兩星期产生抗体來预防流感病毒，因此呼吁市民应该尽早接种，以在流感高峰期之前获得有效保护。

流行的季节性流感病毒株可能会不时改变，疫苗的成分每年会根据流行的病毒株而更新以加强保护。根据美国疾病管制与预防中心的评估，在流感季节，如疫苗的抗原与流行的病毒类型吻合，流感疫苗可减低整体人口的患病风险达40-60%。因此中心建议，除了已知对疫苗有禁忌症的人士外，所有市民每年都应在于冬季流感季节来临前接种季节性流感疫苗。

首先，由于身体约需兩星期产生抗体，因此如在接种后不久受流感病毒感染，仍会因身体未有足够抗体而生病。接种灭活疫苗后的副作用，例如发烧或肌肉疼痛，也可能令接种者误以为自己患上流感。如果其他呼吸道病毒感染亦可引致类似流感的病征。

流感疫苗虽不能100%预防感染，却是有效减低患上季节性流感及其并发症风险的方法，亦可减低因流感而入院留医和死亡的机会，因此应每年接种。

