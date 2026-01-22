51岁碧咸嫂Victoria冻龄秘诀大公开 自律4招保持完美身材 每天必喝哪些天然养生饮品？

碧咸夫妇与长子Brooklyn的家族风波近日成为国际焦点，双方关系紧张。身处舆论风波的「碧咸嫂」Victoria Beckham虽年届51岁仍保持「Fit爆」身材及冻龄外貌。从昔日「辣妹」到今日的时尚教母，她的养生之道又是甚么呢？

51岁碧咸嫂Victoria冻龄秘诀大公开 自律4招保持完美身材

51岁碧咸嫂Victoria Beckham近日身陷舆论风波，被长子Brooklyn炮轰虚伪及试图破坏其与Nicola Peltz婚姻，表示无意和解。尽管身处国际舆论焦点，但碧咸嫂Victoria的完美身材及冻龄外表亦备受关注，她过去一直靠「超自律」饮食、运动、睡眠等4大健康习惯，展现完美状态。即看碧咸嫂不老秘诀是甚么？

碧咸嫂不老秘诀｜严格饮食哲学 只吃3类食物

碧咸嫂Victoria的饮食向来出名极度自律，她在32岁时受访指，追求「非常健康」的饮食模式，坚持以鱼、蔬菜和水果为主。但她近年受访时强调，现时饮食更「灵活」有弹性，饮食如下：

适量红酒、龙舌兰酒

摄取碳水化合物

大量食用牛油果、三文鱼等优质脂肪

碧咸嫂不老秘诀｜健身加重训 比20岁时更强壮

运动习惯的转变，是Victoria适应年龄增长的关键调整。十多年前，Victoria决心开始健身，每次训练90分钟，且热衷于室内单车「灵魂踏车」（SoulCycle），更经常跑步，一跑就达12.8公里。近年，她指自己会加入重训：

每早开始工作前，进行运动锻炼

加入重量训练作为常规运动，更称50岁的重训让她感觉「比20岁时更强壮」

碧咸嫂不老秘诀｜建立健康的睡眠习惯

Victoria指，子女年幼时她一般会在早上6:15至6:30起床、凌晨12:00至1:00才入睡，每晚仅睡5至6小时，更无奈表示：「身为妈妈，能多睡点当然好。」随著子女成长，睡眠不再是「奢侈品」，Victoria认为「建立健康的睡眠习惯是自我保健的关键」，她晚上会：

减少睡前屏幕时间

增加正念练习

睡前坚决放下手机

碧咸嫂不老秘诀｜每日必饮绿色果昔

Victoria喜欢透过精心配搭的饮品，为身体注入营养素和维他命。她早前受访时表示，每日会饮用以下健康饮品：

空肚饮品 ：每天早上醒来会空腹喝几汤匙苹果醋

：每天早上醒来会空腹喝几汤匙苹果醋 早餐饮品： 与丈夫一起享用绿色果昔（含西兰花、菠菜、青瓜、芹菜、牛油果、苹果、姜、柠檬）

与丈夫一起享用绿色果昔（含西兰花、菠菜、青瓜、芹菜、牛油果、苹果、姜、柠檬） 运动饮品： 运动结束后，会再喝一杯果昔（含莓果、香蕉、苹果、杏仁）

运动结束后，会再喝一杯果昔（含莓果、香蕉、苹果、杏仁） 早晨健康饮：她早上会喝一杯由柠檬、黑胡椒、新鲜姜和姜黄调配的健康饮品

资料来源：CNBC

