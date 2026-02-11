护老院办怀旧金曲夜 护理员化身DJ带动院友起舞 强身健体更预防脑退化

长者的娱乐消遣活动并不局限于打麻将、饮茶或行山。日本一间护老院近日变身成Disco舞厅，一众院友和护理员随著经典歌曲舞动身体。这种创新的院舍活动不只是简单地为长者提供娱乐，原来也有锻炼身体、预防认知障碍症等促进健康长寿的好处。

日本老人院办怀旧金曲夜 护理员化身DJ带动院友起舞

根据日媒《FNN》报道，日本宫崎县一间护老院日前举办了一场怀旧金曲夜，当晚有约120名院友和当地居民参加，现场气氛热烈，让平日安静的院舍大厅化身成热闹非凡的Disco舞厅。由DJ接连播放多首经典老歌，包括 ABBA 的《Dancing Queen》、米高·积逊的《Beat It》、邦祖飞的《Livin' on a Prayer》、西城秀树的《Young Man》、糖果合唱团的《Younger Boy》等，配合灯光效果，一众参加者们投入地随著音乐舞动身体，热情地挥动萤光棒。

这场活动唤起了一众院友的活力，「太棒了！希望每年都能够举行，我小时候也会跳舞」、「感觉就像到了天堂一样，很想一直这样玩。我已经96岁快到就97岁了，这样我就能活得更久了。」

帮助长者强身健体 更能预防脑退化

这项活动由一位来自山梨县的DJ兼护理员「DJ GEN」策划，旨在透过音乐促进老年人的身心健康。他认为，这类音乐体验对身心都有正面的影响，既可以改善情绪，随著强劲节拍活动身体也有助维持肌肉力量，多听怀旧歌曲对于预防脑退化症亦有帮助。「DJ GEN」不时在日本各地的养老院举办此类音乐活动，希望透过推广音乐体验继续为长者们提供支援。他表示，过去护老院的娱乐活动主要是卡拉OK和地板滚球，但随著时代改变，护理人员也需要适应这些变化，希望增加更多活动种类可供长者们选择。

听歌看表演为何有益身心健康帮助延寿？

事实上，已有不少科学研究证明了听音乐、看现场表演对于健康和长寿的好处。例如英国电信公司O2与伦敦大学金匠学院共同进行的研究发现，享受20分钟的现场表演，参加者的幸福感就提升了21%，有助提升自我价值和人际连结，对抗孤独感，比起练瑜伽或遛狗所能获得的幸福感更高；如果能够每2周参加一场演唱会，如此高频率的幸福感刺激更可能有助延长寿命达9年之多。

还有哈佛大学心理学教授Ellen J. Langer博士进行的著名实验「逆时钟研究（Counterclockwise Study）」，一群70多岁的长者住进一间「时光屋」里，房间布置、播的音乐、摆放的报纸、聊天话题统统如同20年前。长者们在5天不只手的灵活度和身体姿态有所改善，连视力和听力亦有显著进步，证明了「心态」对于抗老化有正面影响。

