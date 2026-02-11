无乳糖牛奶比普通牛奶甜？营养师拆解无乳糖牛奶营养 有乳糖不耐症都饮得！

近年无乳糖牛奶大行其道，但不少人发现它比普通牛奶更甜，担心是否添加了糖分？营养师陈宣希接受《星岛头条》访问为大家拆解无乳糖牛奶的成份，并详细比较其与全脂牛奶的营养价值。究竟每日饮用多少最健康？

无乳糖牛奶比普通牛奶甜？营养师拆解无乳糖牛奶营养

营养师陈宣希接受《星岛头条》访问时指出，一般牛奶含有乳糖，味道本身偏淡，而传统鲜奶中的乳糖是一种双糖，由葡萄糖和半乳糖两个小糖分子结合而成。无乳糖鲜奶的制作过程，是在牛奶中添加一种称为乳糖酶的天然酵素，将乳糖分解成两个独立的单糖分子，即葡萄糖与半乳糖。这两种分子的甜度比原来的乳糖高出数倍，因此饮用时会感觉较为清甜，这属于天然的甜味，而非人工添加的糖或香料所致。

无乳糖牛奶的本质仍然是牛奶，只是将乳糖预先分解，所以一般仍保留到牛奶原有的营养价值，包括钙质，蛋白质及维他命B杂、维他命D、磷和钾等。她也拆解无乳糖牛奶与一般全脂牛奶的营养相同点和差异如下：

无乳糖牛奶/全脂牛奶营养相同点：

1.蛋白质含量一致

两者每杯约240ml，皆提供约7克优质蛋白质，有助于修复身体组织及维持饱足感。

2.含丰富钙质和矿物质

每杯约含300毫克钙质，并含有磷、钾等矿物质，两种牛奶皆是维护骨骼健康的良好来源，在此方面并无差异。

3.维他命D和B杂相似

多数牛奶产品均额外添加维他命D，帮助钙吸收，而含有的维他命B12、核黄素，提供全面营养。

无乳糖牛奶/全脂牛奶营养差异：

1.乳糖含量不同

一般全脂牛奶含有乳糖，而无乳糖牛奶则已将乳糖完全分解或移除，可避免相关肠胃不适。

2.碳水化合物形式不同

无乳糖牛奶中的糖分为葡萄糖与半乳糖（单糖），相较于一般牛奶中的乳糖（双糖）略显甜，但总糖量相近，不会因此增加额外热量。

3.口感和热量有差异

两者热量大致相若，但无乳糖牛奶因糖分形式改变，口感可能稍甜，适合喜欢甜口感的族群。

她表示，无乳糖牛奶和全脂牛奶，两者的差异主要在于消化舒适度，核心营养价值并无二致，可依据个人需求与偏好进行选择。

甚么人适合饮用无乳糖鲜奶？

陈宣希指出，以下5大类人群适合饮用无乳糖鲜奶：

1.乳糖不耐症患者

对乳糖不耐症者而言，无乳糖牛奶通常更易吸收、饮用后更为舒适，反而更容易养成每日饮奶的习惯，长远对钙质摄取更为有利。改用无乳糖牛奶并不会影响钙质吸收，因为制作过程仅分解乳糖，并未改变其他营养成分。他们体内缺少乳糖酶，饮用一般牛奶容易引致胀气、腹泻，而无乳糖鲜奶则能直接解决此问题，让他们能安心补充钙质。

2.老人或中老年人士

随著年龄增长，体内乳糖酶分泌减少，许多人会逐渐出现乳糖不耐的情况，无乳糖鲜奶有助于他们维持骨密度，预防骨质疏松。

3. 肠胃敏感者

患有肠躁症或其他消化道问题的人士，乳糖可能加剧其不适症状。转用无乳糖鲜奶，能减轻相关症状，同时摄取所需的蛋白质和维他命。

4.亚洲裔或特定种族群体

香港人是常见的亚洲人乳糖不耐症高风险群，无乳糖鲜奶让他们能更自在地融入西方饮食习惯，补充钙质而不必担心肠胃不适。

5.想尝试新口感的健康追求者

即使没有乳糖不耐症，有些人也偏好其微微清甜的口感，或用于烹饪，将其作为均衡饮食的一部分。

无乳糖鲜奶建议饮用份量为多少？

陈宣希指出，喝无乳糖鲜奶的份量，和一般牛奶相近，关键是适量及均衡。根据《中国居民膳食指南（2022）》，成人每天建议摄取2至3杯，每杯约240-250ml，总量约500至750毫升。这能提供足够的钙质，约600-900毫克，满有助满足每日建议摄取量1000至1200毫克钙的需求，从而维持骨骼强健、预防骨质疏松。

她指出，有研究显示，大多数人包括轻微乳糖不耐者，能耐受1杯奶的量，而无乳糖鲜奶的消化负担更轻。儿童和青少年可能需要较多，约3杯；长者或孕妇则建议维持每日2杯，但应分散饮用，例如早餐一杯、下午一杯，避免一次过量。分次饮用吸收效果更佳，也能减少肠胃不适。同时，切忌过量饮用，以免导致热量摄取超标。若运动量较大或钙质需求较高，可搭配其他高钙食物如乳酪或深绿色蔬菜作调整，因为部分豆制品、绿叶蔬菜等同样能提供一定量的钙质。

专家履历：陈宣希

宣希营养教室创办人，从事健康产业27年，中文大学营养及食品科技系理学硕士。

