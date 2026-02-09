27岁港女从小月经来足10天 剧烈经痛苦不堪言 中医解构经期延长5大原因

不少女性每个月都要面临恼人的生理期不适。《星岛头条》邀请注册中医师叶扬舟分享病例，本港一名27岁女子自小就有经期紊乱不准的问题，最困扰她的是每次月经均来足10天甚至更久，更会出现严重经痛，后经过中医调理，经期回复规律并显著减少不适。月经一直「滴滴答答」排不干净，竟然是甚么原因？

27岁港女从小月经来足10天 剧烈经痛苦不堪言

叶扬舟医师分享指，S小姐（27岁）自初潮以来月经淋漓不尽，每次月经均需约10天或以上方能完结，月经周期亦不准，20-35天1行，并且每次经前都会出现乳房胀痛，虽然血的色量正常，但伴有血块，且经期伴随诸多不适，包括：严重经痛、腹泻、头晕及腰酸等，令其十分困扰。S小姐也因月经问题于去年进行过相关妇科检查，并无异常发现。

问诊之下发现S小姐平日容易感到压力大、口干口渴，心烦早醒。脉象沉滑无力，舌红有芒刺苔薄白腻，舌下静脉曲张。叶医师认为其体质为气阴两虚，瘀热内生，以滋养肾阴，益气化瘀，凉血止血的治则，经时及经后处方安冲汤合六味地黄丸，再加入地榆、仙鹤草等凉血或益气止血的中药；经前则处方当归芍药散合膈下逐瘀汤加减理气活血、调经止痛。

S小姐在服用数周中药后，月经再临时，经前经行不适几乎消失，经期缩短至8日。后再复诊数月后，月经周期控制在30-35天1行，月经约7天完结，再无明显经行不适。

为甚么月经会来这么多天？

叶医师指出，女性月经淋漓不尽有很多原因，包括：

内分泌异常引起的荷尔蒙水平波动（功能性子宫出血） 异位妊娠、先兆流产 宫内膜炎症 子宫内膜瘜肉、子宫内膜增生症 凝血功能障碍

她表示，如果月经「滴滴答答」，当中涉猎的妇科问题颇多，因此在问题持续3个月或以上的情况下建议先进行相关妇科检查，排除器质性病变。

甚么体质易出现经期延长/崩漏？

叶医师表示，中医角度将此等状况归入「经期延长」范围，更甚者出现月经周期、经期、经量都紊乱的状态则为「崩漏」范围。前者的发病的主因有：气虚、虚热及血瘀等。

气虚：经期时间延长、量多，月经色淡质稀，肢倦身疲，气短懒言，面色苍白。

虚热：经期时间延长、量少，月经色鲜红而稠，口干舌燥，五心烦热，大便燥结。

血瘀：经期时间延长、量或多或少，月经色暗有血块，经行腹痛拒按。

受访专家：注册中医师 叶扬舟

曾治疗多名新冠患者及康复者后遗症，拥有丰富治疗感冒、咳嗽、失眠、头痛和眩晕的经验。现时主要治疗各种呼吸道疾病、心血管疾病及脂肪肝等常见内科疾病。另熟悉运用针灸治疗各种原因所导致的头痛、失眠。

