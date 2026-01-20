36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？

【肺癌警号】内地一名36岁女子被揭患上晚期肺癌，虽然她始终没有放弃治疗，加上丈夫一直在身边照顾，不过他最终不敌癌魔而病逝。然而，女子生前为了健康每天跑步及喝黑咖啡，这些看健康的习惯竟然有机会令她的肺癌病情加剧？

36岁女患肺癌病逝 丈夫辞职守步不离陪伴支持抗癌

内地安徽女子陈秀丽2024年5月在锁骨上方摸到一个黄豆大小的肿块，不红不痛。在丈夫坚持下，她到医院接受检查，结果却显示她已患上肺癌晚期，而且病情已经转移至淋巴和骨骼，无法动手术，也匹配不到合适的标靶治疗药物，但她仍然对治疗充满希望。

肺癌警号｜经历10多次化疗电疗 仍不幸复发

陈秀丽经历了6次化疗和10次电疗。她表示自己很幸运，没有因为治疗而失去胃口。她努力吃饭为正在打仗的身体补充营养，体力一恢复也重新开始运动，跑步、举壶铃。虽然其他人劝她继续卧床休养，但她很快就回到原来的工作岗位，更称「上班能忘记病痛」。陈秀丽坦言，自己是因为患癌，第一次休息这么长时间。为了治疗，她花光了积蓄，变卖了房子和汽车，丈夫更辞去在深圳的工作。

在留院期间，陈秀丽的丈夫一直在床边寸步不离地照顾她，亲手熬煮食疗汤水给她补身，成为她能够坚持抗癌的精神支柱。她也曾透露，自己总以工作忙碌为由拖延检查，若不是丈夫的再三坚持，后果更不堪设想，因此非常感激是丈夫给了她「第二次生命」。

患上癌症对陈秀丽最大的打击，是担心无法陪伴一双儿女成长，更害怕因为家里的经济状况影响他们。后来两夫妻在安徽租了个超市小摊位卖卤味赚钱，每天凌晨4点起床备料。即使再艰难，她依然热爱生活，不愿向癌魔认输：「只要我能动的一天我就不会放弃。」

可惜到了2025年12月初，陈秀丽突发剧烈头痛，检查显示癌细胞脑转移，脑积水压迫神经，导致她视力模糊，有时候也会神志不清。她身体变得非常虚弱，连下床上厕所都会晕倒，因此被迫一直卧床，出行必须依靠轮椅，但她告诉自己「一定要重新站起来」。在她躺床的1个月，丈夫悉心照料她的日常起居，用无比的耐心和鼓励一次次打消她想要轻生的念头。

抗癌近2年，陈秀丽最终仍不敌癌症。今年1月7日，陈秀丽的丈夫在她的社交平台上公布妻子病逝的消息：「谢谢大家的关心，我老婆已经不在了」，也最后公开一些她生前没有来得及发布的影片，纪念她努力生活的模样。

肺癌警号｜生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？

在陈秀丽的社交平台上有不少她晨跑的影片。为了健康和减压，她以前坚持每天晨跑5公里，跑步前会空腹喝一杯黑咖啡。但在她罹癌后，这2个一直以来的「健康习惯」开始受到网民热议，认为是引发癌症的凶手。有网友尝试从医学角度分析指，黑咖啡虽有提神、促进代谢的好处，但空腹饮用时，其中的酸性物质和咖啡因会刺激胃酸大量分泌，对肠胃功能较弱的人可能造成负担。 而户外跑步若选择在马路边等污染较严重的区域，空气中的PM2.5颗粒会随深呼吸直达肺泡，长期吸入可能增加肺部负担。

根据2019年全球疾病负担（Global Disease Burden）研究估计，PM2.5占所有引发肺癌死亡因素的15%，仅次于吸烟。重症科医生黄轩曾提到，虽然适当运动，维持身体健康状态有助预防癌症，但空气污染也是肺癌的高危因素之一。因此应该随时注意空气质素健康指数，尤其在空气质素不佳时，减少在户外活动时间，或改变运动习惯，避开交通繁忙时段及路段。

至于饮咖啡的伤身风险，泌尿外科医生曲元正也曾提到，黑咖啡虽然是最理想选择，但饮得太多咖啡可能导致心悸、失眠、血压上升等咖啡因副作用，也应该避开空腹与睡前6小时内饮用，最佳时间为上午9:30-11:00、下午13:30-15:00，避开皮质醇分泌高峰，有效提神之外，亦较不易刺激肾上腺与神经系统。

