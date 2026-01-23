患乳癌可吃士多啤梨？营养师揭4大好处 宜用清洁剂洗走农药？

冬天是士多啤梨的产季，对乳癌患者究竟是「圣品」还是「禁忌」？有医生指出，士多啤梨是对女性整体健康相当有益的水果，适量食用可为健康带来4大好处。到底士多啤梨如何有效去除农药？

士多啤梨4大好处 乳癌患者可多吃？

乳房外科医生许雅芬Facebook专页发文指，冬天是吃士多啤梨的季节，无论在本地超市，还是在日本旅行，总能看见士多啤梨及其制品。其实，士多啤梨不只美味，更含有丰富的营养素，对女性整体健康有正面影响，主要有以下4大好处：



1.富含多种抗氧化物

士多啤梨含有丰富的维他命C、多酚及花青素等抗氧化物，有助于减少体内的慢性发炎及氧化压力，对维持女性荷尔蒙平衡、心血管健康等方面均有帮助。

2.患乳癌患者可选择的水果

士多啤梨属于低升糖指数（GI）水果，糖分相对较低，不易引致血糖剧烈波动。对于治疗中或康复后需要稳定新陈代谢、控制体重与血糖的病友而言，是较为安心的选择。

3.促进肠道健康及雌激素代谢

其丰富的膳食纤维不但有助促进肠道蠕动，更能帮助身体代谢及排出多余的荷尔蒙，对女性的长期健康至关重要。

4.热量低且富饱足感

对于需要进行体重管理，或在治疗后希望调整体态的人士来说，士多啤梨是个不易造成身体负担的天然甜味来源。

许医生提醒，虽然士多啤梨好处多，但其凹凸不平的表面容易残留农药，可透过充分清洗、浸泡、去除蒂头后再吃。若条件许可，可选择有机来源的士多啤梨。

如何清洗其他蔬果？宜用专用清洁剂吗？

清洗蔬果方法方面，本港食安中心有以下建议：

用流动清水彻底冲洗蔬果。 外皮坚硬的蔬果可以干净的刷子擦洗，以去除表面及缝隙的污垢及其他物质。 用水浸泡蔬菜5至20分钟能减少一些除害剂残余，但再浸泡更长时间，效用相对甚微，也可能导致营养素，尤其是水溶性维他命流失。 不建议使用肥皂、配方洗涤剂或农产品清洁剂等清洗蔬果，因有可能成为化学物残余的新来源。

专家履历：许雅芬

于台湾新光医院完成一般外科及乳房外科训练，专长在乳房疾病诊断及治疗，在乳癌研究领域于科技部持续有研究计划，并与中央大学有相关诊断治疗研究，同时积极引进乳癌最新药物治疗，提升乳癌照顾团队合作及乳癌病人照顾。

