每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥

肝功能不好，人就容易疲劳，若患上脂肪肝不好好处理，更将演变成肝硬化甚至肝癌。有专家提出4大日常护肝建议，其中有医生分享个人经历，将主食从米饭换成另一种食物，不只成功逆转脂肪肝，体重更在2年内激减20kg，令健康回复更理想的状态。

每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯

肝脏常被称为「沉默的器官」，即使功能出现问题往往也很难察觉，定期护理肝脏至关重要。日媒《介护ポストセブン》邀请了不同专家分享护肝技巧，当中包括：

护肝习惯｜1. 将主食换成2只鸡蛋

改善肝功能的第一步是饮食，但也不一定要非常严格控制饮食、戒酒或进行剧烈运动。札幌肝脏诊所院长川西辉明医生曾患有脂肪肝，自从开始用2只鸡蛋代替米饭作为主食后，不只肝功能指标有所改善，更在2年内瘦了20kg。除了饮食之外，其他的生活习惯都没改变，唯一的运动就是遛狗。

他指出，鸡蛋富含均衡的优质蛋白质和维他命，甚至能提供「整只鸡的全部营养价值」。而且任何煮法都可以，例如烚蛋、奄列或布丁。

川西医生表示，蛋白饮品、营养补充品、维他命和矿物质补充剂等，通常都含有添加剂。肝脏需要解毒，因此多吃鸡蛋比服用补品更有「药用」效果。

另外，酒精、脂肪和糖分会加重肝脏负担，因此有可采取以下饮食建议：

男性每日饮酒量不超过2杯，或纯酒精不超过20g，女性则减少饮酒量，并且每周2天不饮酒。

尽量多摄取肉类、鱼类、大豆、乳制品、蛋类等优质蛋白质，少摄取碳水化合物、甜食和油炸食品。

从绿黄色蔬菜、海藻和蘑菇当中摄取新陈代谢所需的维他命和矿物质。

蚬、青口等贝类对缓解宿醉和改善肝功能有效，因此也建议积极食用。

护肝习惯｜2. 大量饮酒的翌日进行轻断食

针灸师高林孝光建议，在暴饮暴食后的第二日进行轻断食，透过不吃早餐以延长空腹时间，让肝脏多加休息。事实上，有研究发现，12至16小时的断食可以让内脏休息并改善其功能。现代人不只1日吃3餐，而且饮食偏向碳水化合物和高脂，缺乏蛋白质、维他命和矿物质，导致许多人「虽然吃了很多，也摄取了很多卡路里，但仍然营养不良」，更会使肝脏因拼命分解脂肪和添加剂而疲惫不堪。

护肝习惯｜3. 每周1次半身浴改善血液循环

针灸师高林孝光表示，肝脏是高温器官。心脏的温度约为40°C，而肝脏的温度较高、为41°C。保护肝脏免受寒冷侵袭，对于改善其功能至关重要，其中一个有效的方法就是半身浴。

从肝脏所在的太阳神经丛以下，浸泡在38-40°C暖水中5分钟，然后起来休息5分钟，重复3次。温热和排汗效果可以促进血液循环，从而改善肝功能。从外部温暖身体时，血液会聚集在身体表面。而半身浴，身体与水接触的表面积较小，因此可在保持肝脏充足血流量的同时，有效地温暖身体。

饮暖水或其他保暖饮品，或者使用暖水袋、暖包等都有效。另外在夏天可能吃一些冰凉的食物，或大开冷气来降温，因此要多加注意保温和血液循环。

护肝习惯｜4. 按摩暖肝

按摩和按压穴位可以非常轻易地在任何地方进行、立即温暖肝脏。

1. 「忍者式」按压肝脏穴位

功效：促进血液循环、温热身体

注意：适合每天进行，最好在睡前做，促进血液循环，令身体暖和起来。

步骤：

劳宫穴：位于手掌的中心，当轻轻握拳时中指指尖接触到的地方。

阳池穴：于手背上腕骨中央稍微往尾指的位置，触摸时感觉有凹陷。

同时按压劳宫穴和阳池穴：掌心并拢，右手略为往下，用左手掌根部的骨头按压右手的劳宫穴，同时用左手的手指按压右手的阳池穴。

太冲穴：位于脚趾公和食趾骨的根部。左脚踩右脚，用左脚脚趾公按压右脚太冲穴。

曲泉穴：双膝并拢，对大腿施加压力，刺激双腿膝内侧的曲泉穴。

2. 肝脏按摩

功效：改善肝脏血液循环，并激活全身器官。

注意：按摩的关键在于轻柔，不要用力，因为肝脏非常脆弱；不需每天按摩，最多隔天一次即可。

步骤：

将右手掌放在右边肋骨上，轻轻按摩20秒。 轻轻抚摸肝脏位置，使其变得温暖。将手指合起来，用食指至小指打圈按揉30秒，任意方向皆可。 透过「肝脏泵」增加血流量。十指交扣，按压右侧肋骨下半部分，然后像泵一样按摩10秒钟，使用足够的压力让肋骨稍微移动。

川西医生表示，即使肝脏疲劳，它也不会抱怨，而是24小时默默地守护著你的身体。如果能够透过饮食和生活习惯改善肝脏疲劳，代表仍处于早期阶段。只要多加留意，就能令肝脏舒服一点。

脂肪肝6大常见症状 这位置痛是警号

本港约有逾100万人患有脂肪肝。脂肪肝分为「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根据衞生署资料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有过多脂肪在肝细胞内聚积。脂肪肝的形成亦与肥胖、胰岛素耐受性、糖尿病、高血脂和高血压有密切关连。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列与肝脏细胞积聚过多脂肪（超过肝脏容积的5%）有关的肝脏疾病。脂肪积聚的成因与饮酒过量或其他继发性因素（例如药物或先天性代谢缺陷）无关。当中，脂肪肝有6种常见症状，包括：

食欲不振

恶心

呕吐

右上腹不适

疲劳

如果病情严重时，可能导致肝脏发大

若不及时改善，脂肪肝可演变为肝硬化或肝癌。要准确诊断是否患有脂肪肝，就要接受影像检查，例如超声波、电脑扫瞄、磁力共振造影等，或进行肝穿刺活组织检查。

6招预防脂肪肝 蔬果要吃够多少？

衞生防护中心提出6个有助减低患脂肪肝风险或控制病情的贴士：

维持体重和腰围适中：BMI维持在18.5至22.9之间。男性的腰围少于90cm（约36吋），女性腰围少于80cm（约32吋）。

均衡饮食：适量谷类（尤其是全谷类）、去皮瘦肉、脱脂或低脂奶品类，以及每日最少5份蔬果。避免高糖、高脂或高胆固醇的食物。限制每日摄取不多过5g盐（约1平茶匙）。

经常运动：以维持健康的体重及提高身体对胰岛素的敏感性。成年人应每周进行至少150分钟中等强度的带氧体能活动。

避免饮酒：健康男士每日不应饮超过2个标准酒量单位、非怀孕妇女则每日不应饮超过1个标准酒量单位的酒精饮品。

不吸烟

维持适中的血糖、血脂和血压水平

延伸阅读：1/4港人患脂肪肝！医生推介7种食物消除脂肪肝 吃蚬也有效？

