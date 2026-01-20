台湾夜市美食多 医生公开3类食物从不吃 哪些热门美食上榜？

不少港人爱到台湾旅游，夜市美食更是不少旅客的必食之选。但有台湾医生近日分享了3类「医生也不吃」的台湾食物，恐藏健康风险，到底有哪3类夜市食物上榜？

台湾夜市美食多 医生公开3类食物从不吃

台湾夜市美食种类繁多，不少人都十分喜欢盐酥鸡、大肠包小肠、大肠面线等台式美食，令人难以抗拒。减重专科医生陈威龙近日在Youtube频道分享了医生从不碰的3类食物如油炸食物、含糖饮料及加工肉，当中包括了一系列的「夜市名物」，即看看哪些食物超高危？

3大伤身夜市食物：

陈威龙医生直言，医生不吃以下这些食物，不是因为它们不好吃，而是对健康的危害实在太大。因此如果想更健康，先从减少进食以下3类夜市食物开始：

1. 油炸食物

陈威龙医生特别点名，盐酥鸡、炸鸡排、薯条等油炸食品是「医生不吃」的第1类美食。有研究证明，经常食用油炸食品者，患心血管疾病机率显著高于一般人群。

因为油炸过程会让油脂产生氧化反应，形成反式脂肪酸与多种有害氧化物质，长期摄取与高血压、血脂异常密切相关。

2. 含糖饮料

珍珠奶茶、汽水等手摇饮是台湾饮食文化特色，但含糖量惊人。医生提醒，一杯手摇饮品的糖分常超过一日建议摄取量，含糖饮料会令体重增加，而肥胖会提高至少13种癌症的风险。

美国大型研究显示，每日喝2杯以上含糖饮料，肥胖与癌症风险明显增加；长期摄取高糖饮品，会提高第二型糖尿病及心血管疾病发生率。

3. 加工肉类

香肠、热狗、烟肉等加工肉也是夜市常见小吃，却拥有最高的健康风险等级，因为加工肉已被世界卫生组织列为「第一类致癌物」。陈威龙医生指，每日只要多摄取50克的加工肉，大约为一条热狗，患大肠癌风险上升18%。

加工肉类含有亚硝酸盐，在人体内可能转化为多种致癌物质，烟熏及高温烹调过程产生化学物被认为是加工肉的致癌机转之一，长期食用对肠胃道系统造成持续性负担。

资料来源：Cofit x 宋晏仁医师 - 初日医学 Youtube频道

延伸阅读：医生绝不吃20种超市食物 香蕉1原因上榜 这种蔬菜竟含致命风险？

---

相关文章：

8类「健康」食物越吃越伤身？这种麦片/植物奶/食油上榜 恐致糖尿病心血管病

1类乳酪不再是「健康食物」！美国FDA剔除3类食物 新加5种食物

营养师揭5种「健康」食物属超加工 恐致癌/糖尿病/中风 这种奶上榜

常吃这种面包易伤身？哈佛揭5类食物易致慢性发炎 养成患癌糖尿病体质