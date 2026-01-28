吃银耳可稳血糖？黑木耳/银耳营养功效大比拼 营养师教最佳烹调方法

吃银耳可稳血糖？想降血脂可吃哪种？有营养师指出，黑木耳与银耳属菌类蔬菜，但两者营养价值与功效各有不同。到底黑木耳和银耳如何烹调最健康？

黑木耳/银耳营养功效大比拼 营养师教最佳烹调方法

营养师林俐岑在Facebook专页发文表示，黑木耳和银耳，两者虽同属真菌类蔬菜，但其营养价值与养生功效却大不相同：

1.黑木耳

黑木耳富含铁质、维他命B2、钙、镁。经日晒处理的黑木耳干货，更是素食者补充维生素D2的重要来源。此外，还含有膳食纤维与天然抗凝血成分。常吃黑木耳可为身体带来以下功效：

保护心血管： 含有丰富多糖体及抗凝血物质，能降低血液黏稠度，预防血栓形成，有助调节血脂。

含有丰富多糖体及抗凝血物质，能降低血液黏稠度，预防血栓形成，有助调节血脂。 预防贫血： 黑木耳含铁量极高，是素食者或女性优质的天然补血选择。

黑木耳含铁量极高，是素食者或女性优质的天然补血选择。 帮助排便： 其丰富的非水溶性纤维，能刺激肠道蠕动，使排便更顺畅。

其丰富的非水溶性纤维，能刺激肠道蠕动，使排便更顺畅。 增加饱足感：具有高纤、低卡路里的特性，进食后能增加饱足感，非常适合减肥人士。

她表示，黑木耳属性微寒，烹调时建议加入红枣、姜片一起熬煮，以中和其寒性。

2.银耳

银耳含有特殊的植物性胶质、维他命A、钾、磷及多种必需胺基酸。吃银耳可为身体带来以下功效：

皮肤保湿： 虽然它不含胶原蛋白，但其丰富的银耳多糖具有极佳的保水力，能提升皮肤含水量及维持弹性。

虽然它不含胶原蛋白，但其丰富的银耳多糖具有极佳的保水力，能提升皮肤含水量及维持弹性。 润肺止咳： 对于干咳、喉咙干燥等燥症有缓解作用，特别适合在季节交替或空气污染严重时，用来保养呼吸道。

对于干咳、喉咙干燥等燥症有缓解作用，特别适合在季节交替或空气污染严重时，用来保养呼吸道。 改善肠道菌相： 白木耳的水溶性纤维比黑木耳多，这是肠道益生菌的食物的能量来源，有助营造健康的肠道环境，并能延缓血糖上升。

白木耳的水溶性纤维比黑木耳多，这是肠道益生菌的食物的能量来源，有助营造健康的肠道环境，并能延缓血糖上升。 增强免疫力：当中的多糖体能活化巨噬细胞，增强身体的防御机制。

她还指出，银耳适合长时间炖煮，直至其胶质释出，口感更佳。

黑木耳/银耳2大食用贴士 3类人慎吃黑木耳

林俐岑提醒，虽然黑木耳和银耳有益健康，但食用时需注意以下2点：

1.胶原蛋白误区：胶原蛋白只存在于动物组织，因此两者皆不含胶原蛋白，其黏稠感是来自丰富「水溶性膳食纤维。

2.慎吃黑木耳族群：由于黑木耳具有抗凝血活性，因此月经期、手术前后或服用抗凝血剂者，应尽量避开或减少食用量，并建议先咨询医生意见。

黑木耳/银耳浸超过2小时 或致中毒死亡

消委会指出，干制耳类食用菌于烹煮前需要先浸泡。消费者需注意室温浸泡菇类的时间不宜过长，一般不超过 2 小时，否则应该放入雪柜进行浸泡。因为浸泡的银耳和木耳较容易受椰毒伯克霍尔德氏菌污染，而当中或产生毒素米酵菌酸。此毒素一旦产生，不论是冲洗或烹煮都不能破坏其毒性，中毒后可能出现腹痛及呕 吐等病征，情况严重者可引致肝功能异常，甚至死亡。

此外，消费者应妥善储存煮食后的耳类食用菌，剩菜应在烹煮后 2 小时内放进 4°C 或以下的雪柜储存，可减慢细菌滋生，延迟亚硝酸盐的形成。食用前，应彻底翻热食物至中心温度达 75°C，及不应翻热超过一次，以确保食物安全。于雪柜存放超过 3 天的剩菜便应弃掉。

资料来源：营养师林俐岑、消委会

专家履历：林俐岑

台北医学大学保健营养学系硕士毕业，糖尿病卫教师认证（CDE），体重管理营养师，运动营养专业认证（CTSSN），居家长照营养师认证

