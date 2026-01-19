常吃即食面不止致肥？研究揭患脑退化症风险增25% 拆解伤脑3大原因

吃即食面不只会肥，更会有损大脑健康？有研究指，常吃即食面患脑退化症风险高出25%。有专家拆解吃即食面3大伤脑机制，其中高盐及反式脂肪恐堵塞大脑血管，引发脑退化症。

吃即食面患脑退化症风险高25% 揭3大破坏大脑原因

马来西亚公共卫生平台（PHM）在Facebook专页分享，不少都市人贪方便，喜欢吃即食面，甚至将充满味精的汤底喝完。这些不良的饮食习惯不止会导致肥胖或高血压，更恐提早患上脑退化症。巴西研究团队2022年在美国医学会期刊《神经学》（JAMA Neurology）发表一项研究指出，经常进食即食面、鸡块、香肠等超加工食品的人士，罹患脑退化症的风险比一般人高出25%。

为何即食面会对大脑造成影响？马来西亚公共卫生平台指出，这是大脑正在发生的死亡过程，并列出当中的3大破坏机制：

常吃即食面为何易伤大脑？

1. 大脑被焚烧

研究指出，超加工食品大多经过高度工业化处理，含有大量合成化学物、工业防腐剂、人工香料和反式脂肪混合，而身体甚至无法识别这些物质为食物，可能诱发神经发炎，导致脑部长期处于低度发炎状态，每天都在烧毁记忆细胞，当意识到问题时，往往为时已晚。

2. 营养失衡恐导致脑部萎缩

即食面仅提供空热量，缺乏大脑生存所需的真实营养。当大脑长期被喂食这些假食物，会因为营养不良而处于饥饿状态，最终导致物理上的大脑萎缩。

3. 高盐和反式脂肪易堵塞大脑血管

这类食品含有极高盐和反式脂肪，会逐步堵塞通往大脑的微细血管。当脑部供氧受阻，氧气无法抵达大脑，脑细胞便会缺氧坏死，引发中风与脑退化症。

马来西亚公共卫生表示，长期不良的饮食习惯可能让脑退化症 提前在50岁左右出现，包括出现记忆力下降、方向感混乱、情绪不稳等，严重者将影响日常生活。

脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部份且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程。征兆如下：

失去短期记忆

表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等

情绪或行为变幻无常

学习新事物及跟随复杂指令感困难

判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显。变化如下：

混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况

行为性格转变，或会容易情绪不稳

需别人协助日常自理活动

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾。症状如下：

记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记

身体活动及精神状况出现衰退

未能有效表达及沟通

不能处理日常生活、需要长期照顾

生理时钟混乱

资料来源：马来西亚公共卫生（PHM）

