追星可长寿健康？研究揭看演唱会或助延寿9年 每月睇几次最有效？

追星可长寿健康？研究揭看演唱会或助延寿9年

据外媒报道，一项由英国电信公司O2与伦敦大学金匠学院行为科学专家Patrick Fagan合作的研究发现，每2周参加一场演唱会，对健康有积极影响，更可能延长寿命9年！

这项研究透过心理测量与心率测试，比较了参加演唱会、练瑜伽、遛狗等不同活动对健康的影响。结果发现，看演唱会带来的幸福感最为明显，仅仅享受20分钟的现场表演，参加者的幸福感就提升了21%。科学家指，相比之下，在同样时间内以下活动均「不敌」追星带来的幸福感：

享受20分钟的现场表演：幸福感提升21%

练瑜伽：幸福感提升10%

遛狗：幸福感提升7%

研究数据指出，演唱会对情绪改善的效果，远超过一般身心活动。参加者在观赏演出后，各项心理指标均有显著改善：

看演唱会可改善以下心理指标：

整体幸福感 提升21% 自我价值感 提升25% 人际连结感 增加25% 心理刺激感 增加75%

另外，每2周或更频繁参加演唱会的人，在幸福感、满足感、生产力和自尊等指标上均获得最高评分（满分10分）。

社群体验提升幸福感、抗孤独 每2周看一次演唱会有效

为甚么是演唱会等「现场」表演有效？研究更发现，67%的英国人认为，置身于演唱会或音乐会的人群中，比独自在家听音乐更能带来兴奋感，而这种「社群体验」（Communal Experience）是提升整体幸福感、对抗孤独感的关键。行为科学专家Patrick Fagan解释：「我们的研究证实了现场音乐对身心健康有深远影响。综合所有数据，我们得出了一个长寿秘诀——每2周参加一场音乐会。这种高频率的幸福感刺激，可能有助延长近10年的寿命。」

听音乐有益健康？专家提出7个长寿建议

音乐是提升身心健康和幸福感的强大工具，且有以下功效：

缓解压力：降低皮质醇等压力荷尔蒙。 改善情绪：释放快乐荷尔蒙内啡肽和多巴胺。 改善认知：激活与记忆、注意力相关的大脑区域。 减轻疼痛：具有天然镇痛效果，可以降低血压和心率。 促进社交：对抗孤独感，增进社交联系。 提升运动：提升身体机能和耐力。

虽然听音乐有益处，但也要注意音量，保护听力；同时亦可将音乐融入日常，如用餐时听轻柔音乐可放慢进食速度。尽管研究强调了演唱会及音乐的好处，专家强调长寿需多管齐下，更提出以下长寿建议：

采用地中海饮食，降低慢性疾病风险。 限制加工食品、含糖饮料及过量红肉。 每周至少做2.5小时中等强度运动。 透过深呼吸、瑜伽、冥想，缓解压力及放松身心。 保证每晚7至9小时充足睡眠。 彻底戒烟、少饮酒、饮充足水分。 建立良好人际关系，对抗孤独感。

资料来源：Mirror

