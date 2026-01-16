社福界登记护士课程开放报名 修毕课程可发还学费 即睇3院校申请资格/方法｜附登记护士/注册护士薪酬分别

为回应社会福利界对护理人力的迫切需求，社会福利署自2023至2024学年起，委托香港都会大学、圣方济各大学及东华学院，连续五年开办社福界登记（普通科）护士训练课程。社会福利署于星期一（12日）宣布，2026至2027年度社福界全日制登记护士（普通科）训练课程现已开始接受报名，课程为期两年，共提供427个培训名额。本文整理了社福界登记护士课程的参加资格、学费及申请流程。

社福界登记护士课程懒人包：

必须为香港居留权的香港永久性居民

在训练课程展开时年满十八岁

在香港中学文凭考试获得五科成绩为二级或以上，包括中国语文、英国语文、数学及其他两科甲类（注）和乙类科目；或具备同等学历。申请人士亦须留意个别院校订明的其他入读要求。

为了鼓励任职社福界的年青人及前线员工提升专业技能，申请人若曾透过「青年护理服务启航计划」或「先聘用后培训」先导计划成功修毕两年制文凭课程并取得相关文凭，或是现职于非政府机构或私营机构、从事安老服务、康复服务、家庭及儿童服务、青年服务或感化服务的全职雇员，将获优先考虑。此训练课程亦同时欢迎其他有志于社福界担任登记护士的人士报读。

1.香港都会大学

香港都会大学的普通科护理学高级文凭（HDNGOSF1），为两年全日制课程，总计90学分，内容涵盖护理基础与专业知识、临床护理技巧、人类生物科学及行为科学等重要范畴。课程总学费为港币213,200元，学员完成课程并符合相关要求后，可获政府发还相应的学费资助。

课程讲座日期及时间 1月27日 下午2时 查询电话 3970 2928/3970 2957 课程内容 按此连结 申请方法 按此连结

2.圣方济各大学

圣方济各大学的普通科护理学高级文凭（HDEN-SWD）为两年全日制课程，以英语教学并辅以中文讲解。学生在两年学习期间须完成不少于1600小时的临床实习，从而掌握临床实践的最新知识与技能，并在社区护理、纾缓治疗、复康及老年护理领域建立坚实的专业操守。课程每年学费为$105,150，学员若成功完成第一学年课程且全年成绩平均绩点达2.0或以上，并已注册入读第二学年，将可获发还首年学费。待学员修毕全部课程并符合资格登记为登记护士后，将获发还其余已缴交的学费。

课程讲座日期及时间 2月6日 下午3时 查询电话 3702 4388 课程内容 按此连结 申请方法 按此连结

3.东华学院

东华学院的护理学高级文凭是一项为期两年的全日制培训计划，学员须修读86个学分，课程以英文教学并辅以中文讲解。总学费约为$213,090，学员完成课程并符合SSSDP计划的相关要求后，可获全额学费发还。

课程讲座日期及时间 1月28日 下午3时30分 查询电话 3190 6672 课程内容 按此连结 申请方法 按此连结

课程的截止申请日期为3月2日下午5时。如有查询，请致电各院校的查询电话。

注册护士入学要求：

香港护士管理局规定报读注册护士课程入学最低要求为DSE成绩「3322A」，即中文及英文科达第3级或以上、数学科达第2级或以上、公社科取得「A」达标成绩及一科选修科达第2级或以上。

登记护士入学要求：

入学最低要求为DSE成绩「2222A」，即中文、英文、数学及一科选修科第2级或以上，以及公社科取得「A」达标成绩。

注册护士薪酬：

普通科注册护士：月薪$36,570至$58,843（医管局一般职系薪级表 第15-25级）

精神科注册护士：月薪$40,354至$61,618（医管局一般职系薪级表 第17-26级）

登记护士薪酬：

普通科登记护士：月薪$23,080 至 $49,003（医管局一般职系薪级表 第7-21级）

精神科登记护士：月薪$26,173 至 $53,733 （医管局一般职系薪级表 第9-23级）

资料来源：政府新闻公报、香港都会大学、圣方济各大学、东华学院、医院管理局护理职系薪酬表

