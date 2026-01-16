44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀

日本一位44岁的母亲自2020年罹患末期子宫颈癌后，尽管尝试各种治疗方式，病情却未见好转，身体更承受著难以忍受的剧痛。最终，她选择远赴瑞士接受安乐死，并在生命的最后时刻因为女儿1句话释怀，为自己的人生写下终章。

44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死

日本富士电视台于《The Nonfiction》系列纪录片中，采访一名44岁日本女性真由美的故事。身为两位女儿的母亲，她于2020年12月确诊患上较为罕见的HPV类型子宫颈癌，且癌细胞扩散速度极快。尽管尝试了各种治疗方案，病情依然不乐观，短短数月内已蔓延至阴道、胰脏、肺部甚至脑部。除了需负担高昂的医疗费用，身体承受的剧痛更令她感到生不如死。

她在社交平台X（前身为Twitter）上发文倾诉病痛带来的折磨，并逐渐出现寻求安乐死的念头。她曾写下：「病痛也许还可以撑过去，但比病痛更加可怕的是无限循环的希望落空。如果可以求生，我也不想求死。」

2023年11月，真由美下定决心，将远赴瑞典接受安乐死的决定告诉家人。丈夫乍闻消息时深受震撼，内心虽万般挣扎，但经过沉淀与思考后，最终选择尊重妻子的意愿。正在就读高三的大女显得格外懂事，她轻轻说道：「一直想成为妈妈这样坚强独立的人。」然而，年仅小学六年级的幼女，最初最难以接受母亲的决定。她一次次透过Line传送讯息，反复追问：「妈妈要安乐死了吗？」、「再迟一点不可以吗？」真由美柔声解释，她想留给家人自己最美好的模样，「再迟下去可能就去不了瑞士了。」她向幼女道出歉语：「对不起呢，我生病了」幼女回复：「那并不是妈妈的错。」

家人陪同真由美走最后路程 整理未来两女儿生日卡片

最终，全家人皆尊重真由美的决定。在永别前夕，她悉心准备了相册，作为留给女儿们的最后礼物。出发前往瑞士当天，女儿们在机场与妈妈道别，尽管她们努力压抑泪水、强撑笑容，希望让妈妈记住自己开朗的模样，但在真正转身离别之际，两姐妹仍不禁泪流满面。真由美的丈夫一路陪伴她前往瑞士，这趟旅程是夫妻俩生平第一次携手出国，却也是最后一次相伴远行。

在安乐死执行前的两天，两人珍惜每分每秒，漫步于瑞士街头，静静共度仅存的时光。在入住酒店期间，真由美提笔写信向亲友一一告别，并以Excel表格细细整理、交代丈夫未来几年需转交给女儿的生日卡片与叮咛。而在安乐死前夜，她更悄悄录下了一段鼓励影片，只愿将来女儿若遇挫折失意，这份来自妈妈的温暖话语，仍能慰藉她们。

临终前因女儿1句话释怀

在安乐死执行当天，医生为真由美备好药物，丈夫轻轻拨通与女儿的视频通话。在电话的另一端，女儿们强忍哽咽，勇敢地说出：「我很高兴妈妈被释放了。」始终坚强的真由美，此刻终于泪水决堤向女儿表示：「我很高兴你们都支持我的决定，但我快要死了，想到再也无法回应这份支持就感觉真的很不甘心和后悔」，泪流满面的女儿亦对此大为不舍。最后，真由美在家人的陪伴下，亲手打开了注射药物的开关，安然沉入永恒的长眠。

如今，大女如愿考取第一志愿的大学，幼女也顺利升上中学，而母亲留下的无形祝福与永恒温暖，始终守护著两姊妹。

子宫颈癌6大症状 4种异常出血需警惕

根据医管局资料显示，子宫颈癌是香港常见的癌症，在妇女癌病中排名第十，每年有超过四百名妇女确诊。近年统计指出，子宫颈癌的发病年龄呈现年轻化趋势，二十岁至七十岁的妇女均有患病可能。

医管局也指出，子宫颈位于阴道顶端、子宫的下半部。当子宫颈内的细胞受到人类乳头瘤病毒（HPV）感染，便可能出现异常病变，称为子宫颈上皮内瘤。这些病变细胞虽非癌细胞，但若未经处理，有可能逐渐发展为癌细胞。数据显示，早期子宫颈癌的治愈率可高达百分之九十，然而由于早期病症可能毫无征状，问题往往不易被察觉。若出现以下情况，应尽快接受检查，以免延误诊治：

子宫颈癌症状：

阴道不正常出血

月经之间或性交后出血

停经后再出现阴道出血

阴道分泌带有血丝

子宫颈癌其他症状：

阴道分泌带异味

晚期病人会有背痛、脚肿或者排便困难

患子宫颈癌后可能出现的并发症：

小便困难

下肢水肿、大腿轻微麻痺

因淋巴液积聚骨盆腔而引致淋巴囊肿，继而引起感染

阴道出血或积血、伤口感染

不能怀孕

下列女性患上子宫颈癌的风险较高：

持续感染人类乳头瘤病毒者（尤其是HPV16和18），有较高机会造成子宫颈细胞变异

开始有性生活的妇女，尤其是过早有性行为、或曾感染性病的妇女；此外，患癌风险亦随著双方的性伴侣数目增加而递增。

免疫能力差

患有慢性肾病、爱滋病或其他免疫系统疾病

吸烟

