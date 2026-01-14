寻秦记｜51岁郭羡妮冻龄保养秘诀大解构 3招保持身材美貌依然 呵护肌肤每周必做这件事

《寻秦记》电影版近期掀起热潮，在戏中饰演琴清一角的郭羡妮，虽已年届51岁，但仍仙气十足，肌肤及身材保养得宜，到底郭羡妮有哪些保持身材和紧致肌肤的秘诀？

寻秦记｜51岁郭羡妮冻龄秘诀大解构 3招保持身材美貌依然

郭羡妮日前出席出席《寻秦记》电影宣传活动，身穿白色针织冷衫、皮革短裙及长靴，展现一双美腿，纤巧的身型与紧致的肌肤，显得气质优雅。郭羡妮虽然已年过50，但外表依然充满少女感。

51岁郭羡妮有哪些冻龄保养法则？

郭羡妮冻龄秘诀｜1. 饮食简单

郭羡妮曾在IG上分享自己最喜欢清淡的食物，在拍摄工作时都会优先选择健康餐，例如烚菜、鸡胸肉和烚蛋，多吃原型食物更加健康，少油少盐更能吃出食物本身的味道。

她也曾透露喜欢下厨和做甜品，特别享受在大时大节给家人准备美食。自己烹调食物可以控制调味和食材质素，避免重油重咸或是摄取太多食品添加物。

郭羡妮冻龄秘诀｜2. 每天睡眠充足

她曾经在受访时提到，年轻时拍剧曾经最高纪录3日3夜不眠不休。现在的她会以自己的身体为优先，接演剧集的首要条件是每日必须有12小时休息时间，更直言如果不够睡眠，人就会不好看、没精神，更难以享受拍戏乐趣。

郭羡妮冻龄秘诀｜3. 爱接触大自然

年过50岁的郭羡妮的肌肤依然保持透白紧致。但她不时分享到郊外、沙滩游玩的相片，亲近大自然，并不害怕接触阳光。虽然会戴上太阳眼镜保护双眼，但不会过度防晒、把皮肤包裹得非常严实，而是穿著普通T-Shirt，晒一下太阳更有助维他命D合成。至于为甚么不会晒黑，是因为她同样著重肌肤保养，每星期会敷2次保湿面膜护肤。

