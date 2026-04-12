白肉鱼比红肉鱼健康？营养师比较红肉/白肉营养价值 吃这款护心血管/增免疫力

吃白肉鱼是否比红肉鱼更健康？有营养师指出，红肉、白肉和鱼类具备各自的营养价值，其中吃这1款肉类有助保护心血管、增强免疫力。

营养师比较红肉/白肉营养价值 吃这款护心血管/增免疫力

营养师蔡宜方在网站指出，无论红肉或白肉皆具备各自的营养价值，喜爱肉食者建议不宜长期只摄取单一类别，应从不同肉类中获取多元营养素。只要懂得挑选部位食用，不必过度担心摄取过多不良脂肪酸。从肉色可大致区分偏红或偏白，但肉色亦会因饲养方式与部位而略有差异。她也列出红肉、白肉和鱼类营养价值：

红肉：

红肉泛指肌红蛋白含量较高的肉类，而肌红蛋白是存在于肌肉中负责携带氧气以供应肌肉需求的蛋白质，在活动量较大、需氧量较高的肌肉中含量也较多，因此腿部肉色通常偏红。在各类动物中，例如牛、羊、猪的肌红蛋白量又较家禽类多，肉色更为鲜红。此外，红肉富含铁与维他命B12，参与血红素形成；含有锌，则有助生长发育、生殖功能与免疫力；含有的肉碱，有助于长链脂肪酸代谢。因此，红肉特别适合容易缺铁的女性，或正进行增肌减脂的健身族群。

然而，红肉的脂肪酸组成以饱和脂肪酸居多，且许多部位脂肪含量偏高。摄取过多饱和脂肪酸可能增加心血管负担，故建议选择脂肪含量较低的部位，如板腱、里肌、腿部瘦肉等。

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白肉：

例如鸡、鸭、鹅等白肉的微量营养素含量相对较低，但脂肪酸组成中饱和脂肪酸比例亦较少，且肌肉纤维较易消化，对消化道功能较弱者是补充蛋白质的良好选择。不过，即使是白肉，皮下与臀部等部位仍含有相当量的脂肪。

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蔡宜方说明，水产与鱼类无论肉色是红或白，其脂肪组成皆以不饱和脂肪酸为主，对心血管具保护作用，且肌肉纤维较陆生动物更易消化。此类食物亦富含硒等微量营养素，对于蛋白质消化吸收不佳或需增强免疫力者，适合以海产作为蛋白质来源。至于鱼类的红白肉，则较难单纯以颜色区分，其红色色泽多来自类胡萝卜素，且肌肉结构与陆生动物有所不同。

红肉鱼：

梓官区渔会则指出，常见的红肉鱼如鲭鱼、三文鱼、吞拿鱼、秋刀鱼、鲣鱼、沙甸鱼等。这类鱼种多于海洋表层洄游，富含铁质、维他命B12、D、E，适合需要补充体力与营养的人群食用。

白肉鱼：

梓官区渔会表示，常见的白肉鱼则有虱目鱼、比目鱼、台湾鲷鱼、马林鱼、石斑鱼、鳕鱼等。其活动方式以短时间爆发为主，肉色偏白，仅有少量血合肉部位。鱼类能提供人体优质蛋白质，而白肉鱼更是高蛋白、低脂肪、易消化且热量负担较低的选择，特别适合长者、孩童，或偏好饮食清淡者。

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蔡宜方亦提醒，部分鱼类尤其是红肉鱼如三文鱼、鲭鱼、鳗鱼，脂肪含量较高，相对热量也偏高。虽然其脂肪含有丰富的Omega-3脂肪酸，但若过量摄取或烹调方式不当，例如油煎、油炸，仍容易导致体重上升。

资料来源： 梓官区渔会、营养师蔡宜方

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